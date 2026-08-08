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    China reclama a Japón que respete sus principios antinucleares y advierte de que está “jugando con fuego”

    El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, se pronunció así al ser consultado por los resultados de un sondeo de la Asociación de Investigación de Opinión Pública de Japón sobre la política nuclear nipona.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian. Foto: @MFA_China en X.

    El gobierno de China llamó este viernes a las autoridades de Japón a respetar los principios antinucleares del país, así como sus obligaciones internacionales, y advirtió que no deben “jugar con fuego” en materia de armamento nuclear.

    Esto después de que una encuesta reflejara un amplio respaldo de la población japonesa a mantener las restricciones sobre ese tipo de armas.

    El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, se pronunciado así durante una rueda de prensa al ser consultado por los resultados de un sondeo de la Asociación de Investigación de Opinión Pública de Japón sobre la política nuclear.

    Según la encuesta, recogida por la agencia de noticias china Xinhua, el 76% de los japoneses respalda la continuidad de los llamados “tres principios antinucleares”, que establecen que Japón no producirá ni permitirá la introducción de armas nuleares en su territorio.

    Asimismo, un 77% de los encuestados se opone a que su nación adopte un sistema de “compartición nuclear” con Estados Unidos, asociación que permitiría a Washington desplegar armamento nuclear en territorio japonés.

    Para Lin, estas cifras evidencian una oposición “abrumadora y clara” de la sociedad nipona a la posesión de armas nucleares y ponen de manifiesto el valor que la población concede a la paz y la prosperidad alcanzadas tras un elevado costo histórico.

    En dicho contexto, el vocero instó a las autoridades japonesas a que “escuchen la voz del pueblo” y cumplan con sus compromisos derivados del Derecho Internacional, incluido el deber de no aceptar, fabricar, poseer ni proliferar armas nucleares.

    Lin acusó además a sectores del actual Gobierno japonés de promover la llamada “opción nuclear” y de tratar de cuestionar los tres principios antinucleares, algo que, a su juicio, refleja el incremento de las aspiraciones políticas y militares de las fuerzas conservadoras del país.

    Según el portavoz, dichas iniciativas ponen en riesgo el futuro de la población nipona y contradicen el rechazo mayoritario de la sociedad a la proliferación nuclear. “La voluntad popular no debe ser desafiada”, advirtió.

    De esa forma, China pidió a Tokio que no vuelva a “malinterpretar la tendencia histórica” y que evite adoptar medidas contrarias al deseo de la población japonesa de preservar la paz.

    Estas declaraciones llegan apenas unos días después de que Beijing criticara el nuevo Libro Blanco de Defensa de Japón -el documento anual de su Ministerio de Defensa-, al que acusó de exagerar la denominada “amenaza china” y de justificar la aceleración del fortalecimiento militar nipón.

    El propio Lin apuntó ya a mediados de esta semana que Japón siguió avanzando en su remilitarización pese a su pasado militarista y cuestionó el desarrollo de las capacidades ofensivas de largo alcance y las nuevas formas de guerra contemplados en su estrategia de defensa.

    China considera que esta evolución supone un riesgo para la estabilidad regional e instó a Japón a extraer lecciones de su pasado y a abandonar lo que Beijing considera una vía de expansión militar.

    Si bien estas declaraciones no se referían directamente a la política nuclear japonesa, forman parte del mismo marco de críticas de China al proceso de fortalecimiento militar de Japón y a un eventual cuestionamiento de las restricciones que Tokio mantiene desde hace décadas en materia nuclear.

    Más sobre:ChinaJapónArmamento nuclearLin JianAdvertenciaEncuesta

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