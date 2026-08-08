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    EE.UU. prevé destinar un paquete de seguridad de US$ 1.000 millones para Colombia tras llegada De la Espriella al poder

    La Administración de Donald Trump además expresó su disposición a trabajar con Bogotá para impulsar objetivos compartidos en materia de seguridad y prosperidad económica.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Toma de posesión del nuevo mandatario colombiano Abelardo de la Espriella. Foto: @Oficina_Pdte en X.

    Estados Unidos prevé destinar US$ 1.000 millones a un paquete de asistencia en materia de seguridad para el recientemente constituido gobierno de Colombia, presidido por Abelardo de la Espriella, según anunció este viernes el Departamento de Estado.

    Coincidiendo con la toma de posesión del nuevo mandatario colombiano, el gobierno de Donald Trump presentó la incitativa como uno de los pilares principales de la nueva etapa en las relaciones bilaterales, con especial atención a la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales, la seguridad fronteriza y el fortalecimiento de las fuerzas de la nación latinoamericana.

    “Como piedra angular de esta renovada colaboración, Estados Unidos, en colaboración con el Congreso, tiene previsto anunciar una ayuda de 1.000 millones de dólares como parte de un paquete de seguridad para apoyar a la Administración del presidente De La Espriella en el logro de nuestros objetivos comunes”, señaló la cartera encabezada por Marco Rubio.

    La Administración estadounidense destacó además que una delegación encabezada por el fiscal general en funciones, Todd Blanche, acudió a la ceremonia de investidura de De la Espriella, en un gesto que, según Washington, refleja su intención de reforzar tanto su cooperación económica como la relación en materia de seguridad con el nuevo Ejecutivo colombiano.

    El Ejecutivo presentó esta nueva etapa como una oportunidad para profundizar en una relación bilateral con más de dos siglos de historia y expresó su disposición a trabajar con Bogotá para impulsar objetivos compartidos en materia de seguridad y prosperidad económica.

    Lucha contra el narcotráfico

    Entre las prioridades anunciadas por Washington figura el refuerzo de la cooperación contra las organizaciones terroristas extranjeras y las redes criminales transnacionales. Para ello, EE.UU. plantea facilitar tecnología, mejorar la eficiencia del gasto colombiano en defensa y aumentar la coordinación operativa entre ambos Ejércitos.

    El plan contempla asimismo medidas dirigidas contra las infraestructuras financieras de dichas organizaciones, incluidas la congelación de activos y la persecución judicial de quienes contribuyan a su financiación.

    La erradicación de los cultivos de coca y las operaciones para interceptar cargamentos de cocaína constituyen otro de los ejes de la estrategia, junto con una mayor coordinación en materia de control fronterizo para combatir la inmigración irregular.

    El gobierno estadounidense pretende también colaborar con las autoridades colombianas para recuperar la presencia del Estado en zonas que anteriormente se encontraban bajo control de grupos armados. Para este fin, el programa incluiría actuaciones de desminado, además de proyectos conjuntos en materia de seguridad, justicia y desarrollo económico.

    La protección de los menores frente al reclutamiento y la explotación por parte de grupos armados figuran igualmente entre los objetivos señalados por la Administración norteamericana.

    En este contexto, el Departamento de Estado celebró la incorporación de Colombia al denominado Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Trump y centrada en la cooperación regional frente al narcotráfico y las organizaciones criminales.

    Cooperación económica

    Junto a la agenda de seguridad, EE.UU. pretende ampliar los vínculos comerciales y favorecer la llegada de capital estadounidense a Colombia. Para ello, ambos países prevén poner en marcha un diálogo bilateral sobre prosperidad económica orientado, entre otros objetivos, a abordar la estabilidad económica colombiana y reforzar las infraestructuras energéticas.

    La iniciativa contempla explorar oportunidades de inversión en minerales críticos y facilitar nuevas operaciones para empresas estadounidenses.

    En esta línea, la Casa Blanca plantea apoyar a pequeñas y medianas empresas colombianas de los sectores agroindustrial, manufacturero y tecnológico mediante su conexión con compradores estadounidenses y con cadenas de suministro vinculadas a las de Estados Unidos, en las que pretende introducir a Colombia como un socio relevante para diversificar dichas cadenas de suministro mediante el denominado “nearshoring”.

    La cooperación bilateral se extendería además al ámbito de la energía nuclear civil, con el objetivo de establecer una relación de largo plazo entre Bogotá y la industria estadounidense en aplicaciones nucleares con fines pacíficos.

    Nueva etapa en relaciones bilaterales

    La llegada de De la Espriella al Palacio de Nariño abre asimismo una nueva etapa después de los desencuentros mantenidos durante los últimos años entre Trump y el anterior presidente colombiano, Gustavo Petro.

    El mandatario de EE.UU. respaldó públicamente al abogado derechista durante su campaña electoral, mientras que Petro, antiguo guerrillero y primer mandatario de izquierda de Colombia, mantuvo varios enfrentamientos públicos con la Administración estadounidense por cuestiones relacionadas con la política exterior, la inmigración y la lucha contra el narcotráfico.

    Las relaciones entre ambos gobiernos se vieron especialmente tensionadas por las críticas de Petro a la política estadounidense respecto a Gaza y a las operaciones militares de Washington contra embarcaciones en aguas del Caribe.

    El expresidente llegó a acusar a su par norteamericano de ser “cómplice de genocidio” por la ofensiva israelí sobre Gaza y reclamó “procedimientos penales” por los ataques estadounidenses contra barcos en la región.

    Trump, por su parte, defendió sus actuaciones como parte de una estrategia destinada a combatir el narcotráfico y la inmigración ilegal. Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han cuestionado algunas de estas operaciones y advertido de sus posibles implicaciones legales.

    Con el nuevo gobierno colombiano, Washington busca ahora dejar atrás esa etapa de tensión y reforzar la cooperación bilateral mediante una agenda que combina seguridad, lucha contra el narcotráfico, comercio, inversión e infraestructuras.

    Más sobre:Estados UnidosColombiaPaquete de seguridadMillones de dólaresAbelardo de la EspriellaDonald TrumpRelaciones bilateralesMundo

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