Las Guerreras Rojas no logran mantener su ventaja y caen estrechamente contra Tailandia en el Mundial de Vóleibol Sub 17

Con 2.325 espectadores en el Centro de Deportes Colectivos del Estadio Nacional que le dieron un espectacular marco, las Guerreras Rojas cayeron estrechamente ante Tailandia en el Mundial de Vóleibol Sub 17, por 19-25, 25-20, 25-17 y 25-15.

En el estreno, Chile había caído por tres sets a cero frente a la poderosa escuadra de República Checa, por lo que una victoria este viernes asomaba como algo fundamental si querían mantener las esperanzas de pasar de ronda. Las asiáticas, por su parte, venían de perder 3-0 ante Turquía y también se jugaban su opción.

Las dirigidas de Raúl Pereyra fueron con bastante determinación a buscar el resultado desde el comienzo. Sin los nervios del estreno y ante un adversario de muy buen juego, las locales mostraron una mejor versión.

La contundencia de Nur Martin, de apenas 13 años y 1,88 metros de estatura, y de la capitana Dominga Sotomayor, la otra central de la misma estatura, marcó presencia en el inicio ganando sus duelos en la red. El buen trabajo en todas las zonas les permitió a las nacionales quedarse con el primer parcial y encender la ilusión.

Remontada asiática

Los cambios de ritmo del equipo y la instrucción de buscar diagonales parecían dar frutos en el segundo parcial, pero una serie de desconcentraciones y los aciertos de las tailandesas terminaron por emparejar las cosas.

Con un parcial por lado, ambos elencos debieron sortear la tensión. En el tercer capítulo, las asiáticas se pusieron en ventaja, pero Chile logró equiparar las acciones. De ahí en más, se fueron golpe a golpe, pero los puntos claves fueron para las forasteras, quienes tuvieron en Natthamon Ajchua a su elemento más destacado.

A pesar de todo, las nacionales siguieron luchando y no se dieron por vencidas. No obstante, el mayor oficio de sus rivales y los problemas en la recepción terminaron siendo las claves para definir un partido que había comenzado muy cuesta arriba para las asiáticas.

Este sábado, a las 20 horas, las Guerreras Rojas tienen una tarea titánica frente a Estados Unidos, en su tercer encuentro en la máxima cita.