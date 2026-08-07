Colo Colo sigue golpeando al mercado. Después de la incorporación de Vozinha, los albos suman a su segundo refuerzo de cara a la parte final del año, en la que buscarán consolidar la amplia ventaja con que cuentan en la Liga de Primera y quedarse con el título.

El Cacique amarró la incorporación de Iván Román. El defensor de 19 años pertenece a Atlético Mineiro. El club brasileño lo cede en préstamo por 18 meses con la finalidad de que adquiera la continuidad que no tiene en la escuadra que dirige Eduardo Domínguez. No hay una opción de compra involucrada en la operación.

Colo Colo sigue golpeando al mercado: Iván Román es el nuevo refuerzo albo

El zaguero se formó en Palestino y emigró el año pasado a la escuadra brasileña, que confió en la amplia proyección que ofrecía, considerando que, incluso, ha sido nominado a la Selección. Sin embargo, no lo utilizaba desde el 31 de mayo.

En Macul confirmaron a El Deportivo que durante las últimas se afinaron los últimos detalles relacionados con la incorporación del promisorio defensor. Ahora, solo resta que firme la respectiva documentación y que se incorpore a los entrenamientos con la plantilla que dirige Fernando Ortiz.

Iván Román

Román está vinculado con el club brasileño hasta fines de 2029. Sin embargo, en el actual calendario perdió el protagonismo. Ha disputado apenas nueve partidos, con 636 minutos en el campo de juego. Ha marcado apenas un gol.

Los albos no eran los únicos que perseguían al exzaguero árabe. Universidad de Chile y Universidad Católica, los rivales más enconados que tiene el equipo de Macul, también le acercaron propuestas para sumarlo.

Sin embargo, hubo un elemento que resultó decisivo para desnivelar la negociación: la preferencia que tiene el defensor en el sentido de ponerse la camiseta alba. Enterado del interés de Colo Colo, Román no tuvo dudas en avanzar. Ahora, cuenta las horas para debutar con la casaquilla del club de sus amores.

Sigue la búsqueda

Los albos siguen buscando piezas para fortalecer su estructura, incluso pensando en la participación en la próxima Copa Libertadores. El miércoles, en el marco de la presentación de Vozinha, Aníbal Mosa afirmó que estarán atentos a cualquier oportunidad de mercado que aparezca.

De hecho, aún queda una necesidad que satisfacer: la contratación de un volante ofensivo. Eso sí, la opción de Diego Valdés, la prioridad para Ortiz, se complicó por la incierta situación política interna por la que atraviesa Vélez Sarsfield, el club en que milita el exjugador del América, a quien le deben tres meses de sueldo. Esa realidad podría permitirle quedar libre.