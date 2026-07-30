SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El potente gesto de Diego Valdés para facilitar su arribo a Colo Colo

    El volante es la prioridad de Fernando Ortiz para continuar reforzando el plantel albo. El exaudino quiere llegar a Macul.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Diego Valdés, en un partido de Vélez Sarsfield.

    Colo Colo sigue buscando refuerzos. Si bien el arribo de Vozinha concentra la atención en Macul y en gran parte del mundo, la lista de necesidades que planteó Fernando Ortiz sigue sin ser satisfecha plenamente.

    Independientemente de que la gestión para fichar al guardameta de Cabo Verde fue iniciativa de la dirigencia, en especial del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, el estratega pretende llenar otras plazas: la de volante creativo y la de extremo.

    El potente gesto de Diego Valdés para facilitar su arribo a Colo Colo

    Para la plaza de conductor, la petición del Tano es concreta: quiere a Diego Valdés. El transandino dirigió al mediocampista formado en Audax Italiano durante su paso por el América de México y está convencido de que le aportará las cualidades que necesita para seguir potenciando a una escuadra que domina con comodidad la Liga de Primera: tiene 12 puntos de ventaja sobre su escolta, Universidad Católica.

    Valdés también quiere llegar a Macul. Es reconocidamente hincha albo y considera que, a los 32 años, después de un exitoso paso por el fútbol mexicano y buenos momentos en el argentino, está en condiciones de ofrecerle su mejor versión al equipo de sus amores. El jugador ya conoce la propuesta económica del Cacique.

    Diego Valdés, en un partido de Vélez Sarsfield (Foto: @velez)

    En ese escenario, está dispuesto a realizar un esfuerzo concreto. Vélez Sarsfield, la escuadra que defiende, le debe tres meses de sueldo, un reflejo de su inestable momento financiero. El futbolista le comunicó a la dirigencia de la escuadra de Liniers que está dispuesto a renunciar a ese momento para conseguir la libertad de acción que le permita emprender el viaje a Santiago y enrolarse en los albos.

    La cercanía entre Valdés y Ortiz se ha mantenido en los últimos días. La intención del estratega es, precisamente, reforzarle al jugador que le tiene reservado un lugar en su equipo. Claudio Aquino, el especialista con que cuenta para esa función no termina de convencerlo.

    Los pasos que faltan

    Vélez no le ha contestado al jugador chileno. En principio, porque tampoco está tan convencido de dejarlo partir. Guillermo Barros Schelotto, el técnico del Fortín, lo tiene considerado en su planificación, aunque no está claro si le ofrecerá el protagonismo que le garantiza Ortiz en Pedreros.

    Luego, porque pretende obtener alguna utilidad por el traspaso, considerando que se trata de un jugador valorado. En el club bonaerense entienden en que ahí deben entenderse con Colo Colo y esperan que, al menos, exista un contacto de la dirigencia que encabeza Aníbal Mosa con la que lidera Fabián Berlanga.

    Más sobre:Colo ColoDiego ValdésFernando OrtizVélez SarsfieldVélezFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Adidas tuvo una final del Mundial soñada, pero el certamen le asestó una caída histórica en bolsa

    Is This It? de The Strokes: ¿es el mejor disco de rock de los últimos 25 años?

    Festival Neutral regresa en nueva edición con Candelabro, Hesse Kassel y Javiera Electra

    Medio especializado en la ONU proyecta primeros sondeos del Consejo de Seguridad y ubica a Bachelet en cuarto lugar

    Alejandro Vigil llega a Chile: vive una exclusiva masterclass junto al creador de El Enemigo

    Alvarado respalda a ministros Barros y Campos por críticas a aranceles: “Cada uno de nosotros tiene libertad para expresarse y para opinar”

    Lo más leído

    1.
    “Actividad nocturna de celebración”: Contraloría investiga a ministra Natalia Duco tras denuncia por mal uso de auto fiscal

    “Actividad nocturna de celebración”: Contraloría investiga a ministra Natalia Duco tras denuncia por mal uso de auto fiscal

    2.
    “Golpe de marketing en peligro de desvanecerse”: el mundo reacciona ante el cambio de nombre de Vozinha en Colo Colo

    “Golpe de marketing en peligro de desvanecerse”: el mundo reacciona ante el cambio de nombre de Vozinha en Colo Colo

    3.
    “Nunca regresó; presumiblemente bajo la influencia de terceros y agentes”: en Rusia exigen el retorno de Jordhy Thompson

    “Nunca regresó; presumiblemente bajo la influencia de terceros y agentes”: en Rusia exigen el retorno de Jordhy Thompson

    4.
    Con Aníbal Mosa, Tatiele Silveira y Colo Colo a sus espaldas: Yanara Aedo lanza su candidatura para ser Reina Guachaca

    Con Aníbal Mosa, Tatiele Silveira y Colo Colo a sus espaldas: Yanara Aedo lanza su candidatura para ser Reina Guachaca

    5.
    “No participaremos en competiciones de FIFA”: la UEFA anuncia boicot al Mundial en protesta por el plan de Infantino

    “No participaremos en competiciones de FIFA”: la UEFA anuncia boicot al Mundial en protesta por el plan de Infantino

    6.
    Árbitro de la final de la Copa del Mundo revela parte de su conversación con Lionel Messi durante el partido

    Árbitro de la final de la Copa del Mundo revela parte de su conversación con Lionel Messi durante el partido

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Boca Juniors en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Boca Juniors en TV y streaming

    Tesorería llama a regularizar el CAE: estas son las facilidades de pago disponibles

    Tesorería llama a regularizar el CAE: estas son las facilidades de pago disponibles

    Las 4 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 4 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Medio especializado en la ONU proyecta primeros sondeos del Consejo de Seguridad y ubica a Bachelet en cuarto lugar
    Chile

    Medio especializado en la ONU proyecta primeros sondeos del Consejo de Seguridad y ubica a Bachelet en cuarto lugar

    Alvarado respalda a ministros Barros y Campos por críticas a aranceles: “Cada uno de nosotros tiene libertad para expresarse y para opinar”

    Kast recibe a presidente de Corea del Sur en La Moneda, firman acuerdos de seguridad y lo invita a la Antártica

    Adidas tuvo una final del Mundial soñada, pero el certamen le asestó una caída histórica en bolsa
    Negocios

    Adidas tuvo una final del Mundial soñada, pero el certamen le asestó una caída histórica en bolsa

    Anglo American mejora sus resultados en Chile impulsados por mayor precio del cobre

    Presidente de Codelco, Bernardo Fontaine, le cierra la puerta a la entrada de privados a la propiedad de la estatal

    Alerta por lluvia moderada a fuerte en la zona centro-sur: estas serán las regiones afectadas
    Tendencias

    Alerta por lluvia moderada a fuerte en la zona centro-sur: estas serán las regiones afectadas

    El sol es temporal: el abrupto cambio en el tiempo que dejará lluvia importante por 3 días en Santiago

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    “Tenemos la convicción de seguir con el mandato”: Cecilia Pérez aborda futuro de Azul Azul y defiende a Marcelo Díaz
    El Deportivo

    “Tenemos la convicción de seguir con el mandato”: Cecilia Pérez aborda futuro de Azul Azul y defiende a Marcelo Díaz

    “Actividad nocturna de celebración”: Contraloría investiga a ministra Natalia Duco tras denuncia por mal uso de auto fiscal

    Misterio Vozinha: el inesperado retraso de la llegada del arquero estrella del Mundial que inquieta a Colo Colo

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Is This It? de The Strokes: ¿es el mejor disco de rock de los últimos 25 años?
    Cultura y entretención

    Is This It? de The Strokes: ¿es el mejor disco de rock de los últimos 25 años?

    Festival Neutral regresa en nueva edición con Candelabro, Hesse Kassel y Javiera Electra

    Foo Fighters regresa a Chile en 2027 y U2 también alista visita al país

    EE.UU. vincula a Irán a ciberataque contra más de 30 sistemas de agua en Minnesota
    Mundo

    EE.UU. vincula a Irán a ciberataque contra más de 30 sistemas de agua en Minnesota

    Hospitales subterráneos: los planes de preparación de Polonia ante una crisis o un conflicto bélico

    Estados Unidos sospecha que Irán pudo estar tras el ciberataque a los sistemas de agua de Minnesota

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación
    Paula

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto

    Pan de huevo