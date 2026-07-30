Colo Colo sigue buscando refuerzos. Si bien el arribo de Vozinha concentra la atención en Macul y en gran parte del mundo, la lista de necesidades que planteó Fernando Ortiz sigue sin ser satisfecha plenamente.

Independientemente de que la gestión para fichar al guardameta de Cabo Verde fue iniciativa de la dirigencia, en especial del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, el estratega pretende llenar otras plazas: la de volante creativo y la de extremo.

El potente gesto de Diego Valdés para facilitar su arribo a Colo Colo

Para la plaza de conductor, la petición del Tano es concreta: quiere a Diego Valdés. El transandino dirigió al mediocampista formado en Audax Italiano durante su paso por el América de México y está convencido de que le aportará las cualidades que necesita para seguir potenciando a una escuadra que domina con comodidad la Liga de Primera: tiene 12 puntos de ventaja sobre su escolta, Universidad Católica.

Valdés también quiere llegar a Macul. Es reconocidamente hincha albo y considera que, a los 32 años, después de un exitoso paso por el fútbol mexicano y buenos momentos en el argentino, está en condiciones de ofrecerle su mejor versión al equipo de sus amores. El jugador ya conoce la propuesta económica del Cacique.

Diego Valdés, en un partido de Vélez Sarsfield (Foto: @velez)

En ese escenario, está dispuesto a realizar un esfuerzo concreto. Vélez Sarsfield, la escuadra que defiende, le debe tres meses de sueldo, un reflejo de su inestable momento financiero. El futbolista le comunicó a la dirigencia de la escuadra de Liniers que está dispuesto a renunciar a ese momento para conseguir la libertad de acción que le permita emprender el viaje a Santiago y enrolarse en los albos.

La cercanía entre Valdés y Ortiz se ha mantenido en los últimos días. La intención del estratega es, precisamente, reforzarle al jugador que le tiene reservado un lugar en su equipo. Claudio Aquino, el especialista con que cuenta para esa función no termina de convencerlo.

Los pasos que faltan

Vélez no le ha contestado al jugador chileno. En principio, porque tampoco está tan convencido de dejarlo partir. Guillermo Barros Schelotto, el técnico del Fortín, lo tiene considerado en su planificación, aunque no está claro si le ofrecerá el protagonismo que le garantiza Ortiz en Pedreros.

Luego, porque pretende obtener alguna utilidad por el traspaso, considerando que se trata de un jugador valorado. En el club bonaerense entienden en que ahí deben entenderse con Colo Colo y esperan que, al menos, exista un contacto de la dirigencia que encabeza Aníbal Mosa con la que lidera Fabián Berlanga.