Diego Valdés, contra la pared: los insólitos fallos de Vélez Sarsfield que tienen al chileno como protagonista

A pesar del triunfo de Vélez Sarsfield, Diego Valdés fue uno de los apuntados en el Fortín, que se impuso por la mínima sobre Central Córdoba. El equipo chileno protagonizó un insólito falló que no tardó en viralizarse.

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto consiguió la victoria gracias al tanto de Joaquín García (11′). Sin embargo, una serie de particulares fallos pudieron pasarle la cuenta.

El primero vino de la mano de Valdés, en el minuto 25. Tobías Andrada habilitó entrelíneas a Matías Pellegrini y quedó mano a mano. Ante la salida del portero, este jugó hacia el costado para el chileno.

El volante nacional quedó en una inmejorable ubicación y con el arco a su disposición, pero falló. Le pegó de zurda, al primer toque, y envió la pelota por sobre el arco, mientras sus compañeros se tomaban la cabeza.

ESTE FUE EL PRIMER ERRADO DE LA NOCHE, PERO NO FUE EL MÁS INSÓLITO: Valdés se perdió un gol clarísimo para Vélez en lo que terminó siendo triunfo 1-0 del Fortín contra Central Córdoba. pic.twitter.com/JM6NPdwDCQ — SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026

El otro error grosero

El portero Alan Aguerre fue una de las figuras del partido, pese a la derrota de Central Córdoba. Las constantes paradas del arquero terminaron siendo clave, pero también los numerosos fallos de la ofensiva del Fortín.

Al particular yerro de Valdés, se sumó un desacierto aún más insólito por parte de Dilan Godoy, en los descuentos del primer tiempo, tras un contragolpe de Vélez Sarsfield, donde también fue protagonista el exjugador del América de México.

El chileno recibió cargado a la derecha y eludió a un defensor, dejándolo desparramado. Ingresó al área y habilitó en el segundo palo al atacante de 20 años, que quedó solo en el área chica y con el portero en el otro poste.

Godoy definió al primer toque, de zurda, pero su remate se fue desviado groseramente. La incredulidad se apoderó de los presentes, mientras que el jugador reaccionó instantáneamente. Se llevó las manos a la cabeza, se puso de rodillas y se dejó caer en el césped. Nadie podía creer el insólito fallo.