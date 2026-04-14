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    Diego Valdés, contra la pared: los insólitos fallos de Vélez Sarsfield que tienen al chileno como protagonista

    El Fortín venció a Central Córdoba, pero sufrió por los particulares desaciertos de sus futbolistas. Uno de ellos fue obra del chileno.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Diego Valdés protagonizó uno de los insólitos fallos de Vélez Sarsfield.

    A pesar del triunfo de Vélez Sarsfield, Diego Valdés fue uno de los apuntados en el Fortín, que se impuso por la mínima sobre Central Córdoba. El equipo chileno protagonizó un insólito falló que no tardó en viralizarse.

    El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto consiguió la victoria gracias al tanto de Joaquín García (11′). Sin embargo, una serie de particulares fallos pudieron pasarle la cuenta.

    El primero vino de la mano de Valdés, en el minuto 25. Tobías Andrada habilitó entrelíneas a Matías Pellegrini y quedó mano a mano. Ante la salida del portero, este jugó hacia el costado para el chileno.

    El volante nacional quedó en una inmejorable ubicación y con el arco a su disposición, pero falló. Le pegó de zurda, al primer toque, y envió la pelota por sobre el arco, mientras sus compañeros se tomaban la cabeza.

    El otro error grosero

    El portero Alan Aguerre fue una de las figuras del partido, pese a la derrota de Central Córdoba. Las constantes paradas del arquero terminaron siendo clave, pero también los numerosos fallos de la ofensiva del Fortín.

    Al particular yerro de Valdés, se sumó un desacierto aún más insólito por parte de Dilan Godoy, en los descuentos del primer tiempo, tras un contragolpe de Vélez Sarsfield, donde también fue protagonista el exjugador del América de México.

    El chileno recibió cargado a la derecha y eludió a un defensor, dejándolo desparramado. Ingresó al área y habilitó en el segundo palo al atacante de 20 años, que quedó solo en el área chica y con el portero en el otro poste.

    Godoy definió al primer toque, de zurda, pero su remate se fue desviado groseramente. La incredulidad se apoderó de los presentes, mientras que el jugador reaccionó instantáneamente. Se llevó las manos a la cabeza, se puso de rodillas y se dejó caer en el césped. Nadie podía creer el insólito fallo.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLiga ArgentinaFútbol ArgentinoVélez SarsfieldCentral CórdobaDiego ValdésDilan Godoy

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