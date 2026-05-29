Tiane Endler, hexacampeona: OL Lyonnes gana una vez más el título de la liga francesa femenina

Un título más para agrandar el palmarés de Christiane Endler. La mejor futbolista chilena de todos los tiempos sigue sumando éxitos en una carrera que la tiene en la elite. Este viernes, el OL Lyonnes se convirtió, una vez más, en el campeón de la Premiere Ligue, la Primera División femenina de Francia. En la final del certamen, goleó por 5-0 al Paris FC.

Era una especie de revancha para las multicampeonas del fútbol galo, luego de caer en la definición de la Champions League ante el Barcelona, el fin de semana pasado en Oslo. Para el certamen doméstico, eran claramente las candidatas a quedarse con el cetro. Clasificaron a los playoffs en el primer lugar de la tabla general con 60 puntos en 22 partidos (invictas). Luego, en semifinales, arrollaron al Nantes con un expresivo 8-0. Hoy, una nueva goleada coronó una temporada casi perfecta.

La delantera Tabitha Chawinga anotó un doblete (11′ y 17′) para poner en ventaja al OL Lyonnes rápidamente. Posteriormente, vendría el triplete de Melchie Dumornay. La haitiana hizo el tercero en los 22′. En el segundo tiempo, amplió su cuenta personal en los 60′ y 89′, respectivamente.

Es el 19º título de liga para el equipo de la seleccionada chilena, el dominador absoluto en el campeonato francés. Su primera corona fue en 2007, y desde entonces solo en una temporada no pudo ser campeón (2021, cuando ganó Paris Saint-Germain). Es el cuarto título consecutivo para el otrora conocido como Olympique de Lyon, que se quedó con el triplete a nivel local: Liga, Copa de Francia y Copa de la Liga.

Para Tiane Endler, es nada menos que el hexacampeonato en la Primera División gala. La racha de éxitos en la liga arrancó defendiendo al PSG, en la campaña 2020-2021. Luego vino su transferencia a Lyon, donde conseguiría las coronas de 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 y ahora 2025-2026. En total, la arquera nacional suma 19 trofeos en su trayectoria deportiva.

A Endler le resta un desafío más: con la Roja. Fue convocada por Luis Mena para el cierre de la Liga de Naciones, donde Chile debe enfrentar a Ecuador para mantener sus opciones de clasificar al Mundial de Brasil 2027.