Putin pone en duda la procedencia del dron estrellado en Rumania y se ofrece para una “investigación objetiva”

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha expresado dudas de que el dron que se ha estrellado esta pasada noche en Rumania sea de procedencia rusa y se ha ofrecido a ordenar una “investigación objetiva” del primer incidente de este tipo con heridos en suelo de un Estado miembro de la Unión Europea y de la OTAN.

“Rusia está dispuesta a llevar a cabo una investigación objetiva si se le entregan los restos del dron que se estrelló en Rumania”, ha manifestado Putin en su primera reacción a lo ocurrido, durante una rueda de prensa recogida por la agencia de noticias rusa TASS.

El presidente ruso ha considerado imprescindible que esta investigación tenga lugar porque “nadie puede afirmar con certeza cuál es el origen del dron hasta que se examinen los restos” y recordado que no sería la primera vez que un dron ucraniano se estrella en un país vecino.

“Los drones ucranianos han sobrevolado varios países, y la primera reacción siempre ha sido que los rusos están atacando”, ha añadido a este respecto el presidente ruso sobre la explosión en la ciudad de Galati, que ha disparado el nivel de alerta entre los socios de la Alianza Atlántica.