A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League
La definición del título se realiza esta semana y por primera vez se juega en Hungría.
Llega el último desafío en el marco de la Champions League 2026, con la gran final entre el Paris Saint-Germain de Francia y el Arsenal de Inglaterra.
El PSG viene de eliminar al Bayern Múnich en semifinales, mientras que los Gunners hicieron lo propio ante el Atlético de Madrid.
Cuándo juega PSG vs. Arsenal
El partido del PSG contra Arsenal es este sábado 30 de mayo, a las 12:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio Puskás Aréna de la ciudad de Budapest, Hungría, que por primera vez alberga la definición del título.
Dónde ver a PSG vs. Arsenal
El partido del PSG contra Arsenal se transmite en el canal ESPN y de forma online en la plataforma Disney+.
