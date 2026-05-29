Ticketplus, la empresa fundada por chilenos, alista su apertura a bolsa en EEUU

La compañía Ticketplus anunció este viernes que alista su apertura a bolsa en EEUU.

Mediante un comunicado, la firma detalló que presentó ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos (SEC) una declaración de registro con una propuesta de oferta pública inicial de acciones ordinarias.

Además, detalló que el número de acciones a ofrecer y el rango de precio para la oferta aún no han sido determinados. En la IPO está siendo asesorada por Roth Capital Partners, Bancroft Capital LLC y MDB Capital.

La compañía, en concreto, es una infraestructura tecnológica conocida por el motor de ticketing que además realiza el procesamiento de pagos, el control de acceso, la operación en sitio, y los modelos de análisis e inteligencia que sostienen la venta de entradas y la operación de eventos.

En Latinoamérica, el smart ticketing crece 16,6% por año, cuatro veces más rápido que el promedio global de 3,8%, en un contexto donde hay 670 millones de habitantes, con una edad mediana 30 años y penetración de smartphones cercana al 70%.

En 2025 la empresa - fundada en 2014 por el ingeniero chileno Chien-Fu Chen, quien posee el 22% de la empresa, junto a Joaquín Jadue, y a Yethro Dinamarca como accionista controlador, con el 76,1% - operó 39.800 eventos; vendió 10,2 millones de tickets emitidos, reportó US$ 268,9 millones en transacciones.

Cuenta con 2.800 clientes activos en 11 países de Latinoamérica.

Según el documento presentado ante la SEC, los ingresos netos para el primer trimestre sumaron US$9,5 millones, mientras que el Ebitda llegó a U$4,2 millones. Para el 2025 totalizó ventas por U$29.462.572, un alza de 64% respecto del ejercicio previo, mientras que el beneficio neto alcanzó los US$2.234.909.

Los eventos deportivos representan el 31,5% de los ingresos de la compañía, seguido por la música con 30,05%, días festivos como eventos de temporada y programación relacionada con las fiestas (22,1%), viajes y tour en parques (4,75%), teatro y artes visuales (4,15%), eventos culturales (3,9%), y servicios profesionales y negocios (3,05%)

Junto con ello, reveló que el valor contable neto de la compañía alcanzaba, al cierre del año pasado, US$10.984.073, equivalente a US$1,08 por acción.

Como parte de la apertura a bolsa, en diciembre del año pasado Ticketplus Ltd. “se constituyó como una sociedad exenta bajo las leyes de las Islas Caimán”, dicen los documentos.

Junto con ello, detalló que a partir de 2023 “entró en una fase de expansión regional acelerada. La compañía amplió su presencia a 11 países, operando en más de 30 ciudades de Latinoamérica, y firmó acuerdos de marca blanca con plataformas locales líderes en Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Paraguay, Uruguay y otros mercados”.