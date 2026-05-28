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    José Yuraszeck hace duras críticas al directorio de Codelco: dice que es “una empresa a la deriva” y que no es competitiva

    “El control de la empresa no está en el directorio", dijo el empresario, quien no obstante se distanció de quienes proponen privatizar al productor de cobre.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    José Yuraszeck.

    El empresario José Yuraszeck subió el tono de las críticas contra Codelco, específicamente contra el gobierno corporativo de la estatal luego de la auditoría que reveló una sobreestimación en los niveles de producción de cobre.

    En conversación con radio Duna, el empresario afirmó a la luz de ese escándalo que ya es materia de investigación por parte del Ministerio Público se puso a estudiar sobre el tema y afirmó que esto también ocurrió en los últimos meses de 2022,2023, 2024 y 2025.

    “La producción de diciembre respecto al promedio de los otros meses se infló en 29%, en 32%, en 64% y en 62%”, sostuvo, afirmando que esto no ocurre en el resto de la gran minería chilena.

    “Y cuando en un mes aumenta la producción un 60% y al mes siguiente, porque en los meses de enero cae brutalmente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nadie se preocupa, a nadie le llama la atención”, acusó en la conversación.

    En medio de los cuestionamientos hacia la gestión de Máximo Pacheco al frente de la estatal, el empresario no quiso en ningún momento personalizar su crítica, pero sí apunto contra el directorio de la estatal como organismo más allá de quienes están hoy en la mesa.

    José Yuraszeck propone que cada división de Codelco tenga un directorio.

    “El directorio de Codelco tiene un problema serio, estructural, como empresa. Y es que tiene una asimetría de información respecto de la administración que es muy, muy grande. Codelco es una empresa gigantesca y creo que la administración les entrega la información que les quiere entregar”, afirmó.

    Para el exdueño de Azul Azul y figura clave del caso Chispas de los años 90, el directorio no conduce a Codelco, calificándola como una “empresa a la deriva”, extendiendo sus críticas a Cochilco que “no controla nada”.

    “El control de la empresa no está en el directorio, como debiera ser”, sostuvo.

    En su ofensiva, el accionista de CIC (40% de la propiedad) dijo también que Codelco no tiene un problema de baja ley o minas viejas. “Codelco tiene una ley, el año pasado, de 0,76%. El resto de la minería chilena tiene 0,66%. 15% menos”, afirmó.

    Apoyado en eso, continuó su ofensiva para decir que Codelco no es una empresa competitiva frente a otras mineras privadas.

    “En el año 2025, se ubica en el cuarto cuartil, o sea, en el último cuartil, de costos de la industria minera mundial. En el último. Su cash cost es 208 centavos por libra, y el costo neto de cátodo llegó a 370. Eso es muy alto. O sea, por suerte tenemos el precio del cobre al precio que está. Si no, tenemos un problema mucho, mucho más serio”, afirmó.

    José Yuraszeck dijo que en Codelco hay problemas estructurales. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Yuraszeck también apuntó a la productividad, apuntando a que en la estatal el promedio es de 41,5 toneladas de cobre fino por persona, frente al 94,8 del benchmark internacional que entrega Encare.

    “La producción viene disminuyendo sistemáticamente. Entre 2010 y 2021, 11 años, la producción se mantuvo en torno a 1.670.000 toneladas de cobre fino al año. Entre el 2002 y el 2025, cae hasta 1,33 millones. Cae 20%. Y se ha invertido una cantidad de plata sin integral. El año 2010 la deuda de Codelco era de US$ 12.000 millones, y hoy día es de US$ 25.000 millones”, acusó el empresario.

    Los proyectos de Codelco

    En una mirada hacia atrás, dijo que el proyecto de Chuquicamata subterránea tenía un costo previsto de US$ 3.000 millones, pero que terminó costando US$ 6.200 millones.

    “En 2025, el año recién pasado, bueno, siete años después de la fecha que se debió haber iniciado la producción, ésta alcanzó a 152.000 toneladas, lejos de las 320.000 que era el proyecto por el cual se invirtió la cantidad que se invirtió”, denunció.

    Respecto a El Teniente, dijo que el plan Nueva Mina “fracasó” y que se dividió en tres nuevos proyectos: Andes Norte, Andesita y Diamante.

    El Teniente. Fabian Cambero

    “Llevan 15 años nuestros proyectos, 15 años, y aún no entran en producción. La inversión aprobada se duplicó de US$ 3.300 a US$ 6.600 millones. Y hoy la meta solo es mantener la producción, o sea, ni siquiera aumentarla. Se gastaron US$ 6.000 millones para aumentar la producción, y hoy día la meta, que todavía no alcanzan, es mantenerla”, reflexionó.

    ¿Privatizar Codelco?

    Con todo, Yuraszeck se distanció de aquellas propuestas en relación a una posible privatización de Codelco o el ingreso de privados a sus propiedad.

    “Yo no, no. Cero. Nada. Pero sí creo que debiera dejar sus participaciones minoritarias donde no tiene ni una injerencia. Recibe dividendo. Lo cual es muy bueno. Pero hoy día, con el precio del cobre, si uno vende eso, se puede obtener mucho dinero. Y no sabemos cuánto tiempo va a durar el precio del cobre”, afirmó.

    A modo de solución, el empresario sugirió que debido al tamaño de sus divisiones, cada una de ellas tenga un directorio independiente.

    “Me llama la atención que en Chile los puertos privados son 11 y hay un directorio por puerto. Acá tenemos varias divisiones de Codelco. Cada una es más grande que casi todas las empresas, cualquier empresa en Chile. Y, por lo pronto, yo tendría un directorio por división”, afirmó.

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