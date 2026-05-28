El clásico terminó hace ya varios días, pero en Universidad Católica la derrota ante Colo Colo sigue doliendo. Los cruzados viven horas cruciales. Este jueves enfrentarán a Boca Juniors para definir el paso a los octavos de final de la Copa Libertadores. Varios de sus hinchas llegaron a Buenos Aires para presenciar el partido.

Algunos, como Fernanda Benavidez, la esposa de Fernando Zampedri, aprovecharon para visitar otros recintos deportivos. La mujer del Toro llegó hasta Núñez para presenciar la victoria de River Plate sobre Blooming, por el grupo H de la Copa Sudamericana. Los millonarios se impusieron por 3-0, con goles de Maximiliano Salas, Fausto Vera y Lucas Silva.

El dardo de la esposa de Fernando Zampedri a Colo Colo después de la caída de la UC en el Claro Arena

Benavidez aprovechó el paso por el recinto millonario para reflotar la rivalidad con los albos, que el domingo se vivió con alta intensidad, al punto de que, después del final, hubo enfrentamientos entre jugadores de ambas escuadras. El juez José Cabero consignó en su informe la participación de dos por bando: Daniel González y Vicente Bernedo por el lado de los de la franja y los uruguayos Joaquín Sosa y Javier Méndez, por el de los albos. Todos deberán comparecer en la próxima sesión de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, con el riesgo de posibles sanciones.

Sosa, de hecho, animó un fuerte encontrón con Zampedri, en el que tomó hasta una posición amenazante para las consecuencias de la fractura nasal del goleador histórico de los cruzados.

El posteo de Fernanda Benavidez. (Foto: Instagram) Christian Andres Gonzalez Arancibia

Probablemente, ese cúmulo de situaciones haya inspirado a la mujer del ariete cruzado a arremeter contra los albos. Justamente en el contexto de su asistencia a la victoria riverplatense sobre los bolivianos, publicó una imagen del recinto millonario y un decidor mensaje: “El Monumental. El único, el verdadero”. La lectura es evidente.

No es la única

No es la única vez que Benavidez las emprende contra el Cacique. El año pasado, después del triunfo estudiantil del 16 de agosto, en el estadio Monumental, también había colgado un provocativo mensaje dirigido a los albos. “No querían que festeje laterales, hoy festejó goles”, posteó en referencia a la actuación de su esposo, quien anotó en una ocasión.

Además, agregó emoticones en señal de estar haciendo callar a quienes criticaron al delantero.