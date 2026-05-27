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    Tribunal de Disciplina cita a comparecer a los protagonistas del bochornoso final del clásico entre la UC y Colo Colo

    La Primera Sala de la corte del fútbol chileno convoca a dos jugadores cruzados y dos albos. Además, un miembro del staff del Cacique deberá comparecer por lanzar agua.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Vicente Bernedo, uno de los apuntados por el Tribunal de Disciplina. (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    El término del clásico entre Universidad Católica y Colo Colo, que los albos ganaron por 1-2, en el Claro Arena, fue áspero. Los jugadores de ambos equipos terminaron enfrentados en pleno campo campo de juego, en una disputa que involucró, incluso, a los asistentes de ambos planteles. Algunos, con la intención de separar. Otros, más con la de enardecer los ánimos. Fuera de ese plano, de hecho, Eduardo Loyola, vicepresidente de Blanco y Negro, fue captado realizándoles un obsceno gesto a los hinchas cruzados. El directivo ofreció disculpas.

    El Tribunal de Disciplina recogió el informe del juez, José Cabero, quien detalló la participación de dos jugadores albos (Javier Méndez y Joaquín Sosa) y de dos cruzados (Vicente Bernedo y Daniel González), además de un colaborador del Cacique (el kinesiólogo Javier Díaz), en el enredo en plena cancha.

    Tribunal de Disciplina cita a comparecer a los protagonistas del bochornoso final del clásico entre la UC y Colo Colo

    El procedimiento consigna que los convocados deben presentarse en la próxima sesión del ente sancionador del fútbol chileno, programada para el martes 2 de junio. El documento generado por la instancia consigna que la sesión será presencial.

    Habitualmente, después de escuchar los descargos de los involucrados en algún tipo de irregularidad, el tribunal adopta inmediatamente los castigos, si proceden. En este caso, además, los líos fueron notoriamente difundidos, por lo que los integrantes de la primera instancia tienen elementos suficientes como para adoptar una decisión.

    Paralelamente, la corte deportiva eliminó la amonestación que había recibido el delantero albo Leandro Hernández, después de reaccionar al balonazo que le aplicó Bernedo, después del primer gol de Javier Correa.

    Bernedo, siendo retenido por sus compañeros (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    El informe de Cabero

    Cabero detalló el enfrentamiento. "Al término del partido se generó una confrontación colectiva entre jugadores de ambos equipos, observándose conductas violentas consistentes en golpes de puño, empujones y agresiones mutuas entre diversos participantes, alterando gravemente el orden y el normal desarrollo del cierre del encuentro”, sostiene el juez en el documento oficial que la corte deportiva considera como referencia para aplicar sanciones.

    Los jugadores antes individualizados participaron activamente en la confrontación, intercambiando golpes con adversarios y manteniendo conductas violentas de manera recíproca, siendo necesaria la intervención de integrantes de ambos cuerpos técnicos y personal de apoyo para controlar la situación”.

    Sobre el comportamiento de Díaz, el juez también fue específico. “Dicha persona participó activamente en los hechos, observándose de manera desafiante y prepotente, además de lanzar agua desde una botella hacia el sector donde se desarrollaba la confrontación, conducta que contribuyó a aumentar el nivel de tensión entre ambos equipos y a intensificar los incidentes colectivos ocurridos en el campo de juego”

    Más sobre:Colo ColoLa UCUniversidad CatólicaTribunal de DisciplinaFútbolFútbol Nacional

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