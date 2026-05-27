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    Réplica sísmica de mediana intensidad se percibe en cercanías de Calama

    Tras el fuerte temblor magnitud 6,9 registrado durante la tarde del lunes, el Centro Sismológico Nacional ha contabilizado un centenar de movimientos telúricos menores.

    Por 
    Roberto Martínez

    Tras el fuerte sismo magnitud 6,9 registrado la tarde de lunes en cercanías de la comuna de Calama, la madrugada de este miércoles se informó de una réplica de mediana intensidad, que fue percibido en la Región de Antofagasta.

    Según información del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se percibió a las 01.23 horas, y fue de magnitud 5,3.

    Asimismo, el epicentro se situó a 35 kilómetros al noreste de la ciudad de Calama, mientras que el hipocentro se registró a una profundidad de 137 kilómetros.

    Cabe señalar que el organismo ha contabilizado más de un centenar de réplicas asociadas al evento del lunes.

    Desde Senapred se indicó que el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando daños a personas, infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por el organismo.

    El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

    Más sobre:SismoTemblorCalamaRéplicaRegión de AntofagastaCentro Sismológico NacionalSenapredNacional

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