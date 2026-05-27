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    Hombre en situación de calle resulta baleado en confuso incidente en el centro de Santiago

    La víctima, de nacionalidad peruana, fue trasladada hasta el Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica. La SIP de Carabineros investigará el hecho.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Imagen referencial, de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Un hombre en situación de calle, de nacionalidad peruana, resultó baleado en ambas piernas durante la tarde de este martes, en el centro de Santiago, en la Región Metropolitana, aparentemente tras un enfrentamiento entre terceros desconocidos.

    De acuerdo con la información preliminar, el hecho se registró alrededor de las 15 horas en la intersección de Juan Martínez de Rozas con Maturana, en los alrededores de la Plaza Panamá, hasta donde concurrió personal de Carabineros tras un reporte sobre una persona que presentaba lesiones de balas.

    En ese lugar, el individuo habría estado ingiriendo alcohol y, según la investigación, desde un vehículo en movimiento abrieron fuego, disparos que impactaron en dos oportunidades al sujeto, de acuerdo con Carabineros.

    Sin embargo, no está claro si el hombre era el objeto del ataque, ya que vecinos del sector señalan que hubo una balacera por un enfrentamiento de grupos rivales por el control del territorio para la venta de drogas. Algunos testimonios señalan que se escucharon hasta 20 disparos durante la tarde.

    Al llegar el personal policial, corroboró que en la vía pública había tendida una persona de sexo masculino, de nacionalidad peruana y sin antecedentes policiales, herida por proyectil balístico en ambas piernas, a la altura de los tobillos.

    Lo anterior motivó que la víctima fuera trasladada hasta el Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica. Al arribo del personal policial, se mantenía consciente y fuera de riesgo vital.

    El Ministerio Público determinó que realice la investigación la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros.

    Hasta el cierre de esta nota, no se reportaban personas detenidas por este hecho.

    Más sobre:PolicialSantiagoPlaza PanamáBalacera

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