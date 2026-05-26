En el año 2011, las aspiradoras robot se tomaron por asalto la cultura pop. En la cuarta temporada de la popular serie Breaking Bad, Vince Gilligan mostró una fiesta en casa de Jesse Pinkman desde el plano subjetivo de una vieja Roomba, un equipo capaz -por entonces- de deshacerse del polvo más superficial y esquivar torpemente a personas y objetos en su camino a la limpieza.

Quince años han pasado y hoy los robots aspiradores siguen siendo redondos y ruidosos, pero la tecnología ha ampliado notablemente sus funciones, capacidades y beneficios en favor de la llamada casa inteligente. Ya no son esos enormes discos que chocaban torpemente contra las patas de las sillas y que, la mitad de las veces, terminaban pidiendo ayuda tras quedar atrapados en una alfombra.

Además, en el mercado chileno han dejado de ser un lujo de nicho para convertirse en un interesante aliado de la limpieza del hogar. En La Tercera probamos la recién lanzada Dreame X60 Ultra , el primer modelo que supera la barrera de los 30.000 Pa de succión . Aquí te explicamos qué significa ese número y para qué funciones sirven realmente estos equipos.

Para qué sirven las aspiradoras inteligentes

Review Dreame X60 Ultra: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

Si crees que una aspiradora inteligente es solo para sacar las migas del pan, te quedaste en 2011. Hoy, un robot de gama alta es un verdadero gestor de limpieza autónomo.

En el mercado actual las aspiradoras disponibles son capaces de dedicarse al mantenimiento básico de un hogar , es decir, que el piso siempre esté impecable para que nunca tengas que dedicarle una mañana de sábado a la escoba, pero también cuentan con funciones de trapeado donde usan mopas vibratorias o giratorias que realmente eliminan manchas, y no solo “pasan un paño húmedo”.

Además, tienen estaciones de limpieza que lavan las mopas con agua a 100°C o usan vapor , ideales para hogares con personas alérgicas, mascotas o bebés que gatean. ¿Lo interesante para el usuario? Solo requieren cambiar -mensualmente o cada un par de semanas- el depósito de agua, agregar -si lo requiere- algún producto de limpieza para el piso y eliminar el agua con residuos.

En qué fijarse: el “checklist” de una compra inteligente

Review Dreame X60 Ultra: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

Antes de dejarte seducir por un diseño elegante o una oferta de CyberDay, estos son los pilares técnicos que definirán si tu compra será un éxito o un estorbo apilado en algún rincón del hogar.

El primer dato relevante es la potencia de succión. La potencia se mide en los famosos Pascales (Pa) . Mientras que un robot básico ofrece 4.000 Pa, y la gama alta en Chile ofrecía hasta 8.000 Pa, hoy vemos bestias como la Dreame X60 Ultra con 35.000 Pa.

Mi recomendación: si tienes piso flotante o cerámica, con 5.000 a 8.000 Pa vas sobrado. Pero si tienes alfombras densas o mascotas que botan mucho pelo, no bajes de los 15.000 Pa.

El segundo elemento a considerar es la navegación y el cerebro del equipo. Huye de los robots que se mueven al azar: un robot que se pierde es un juguete caro , así como un robot que mapea y se autogestiona es tiempo libre recuperado .

Busca equipos con LiDAR (el láser que gira arriba) porque mapean tu casa en minutos. Los modelos top ahora incluyen IA con cámaras RGB que reconocen objetos: saben que eso en el suelo es un cable del cargador o, peor aún, un “regalito” de tu mascota, y lo esquivan con precisión quirúrgica.

También es importante conocer la autonomía de la estación de la aspiradora inteligente. Aquí es donde está la verdadera inteligencia del equipo. Las estaciones más modernas vacían el depósito de polvo, llenan el tanque de agua y lavan y secan la mopa con aire caliente (evitando el olor a humedad).

Si vas a invertir en gama alta, busca una base “Todo en uno”. De nada sirve un robot autónomo si tú tienes que lavarle los paños a mano después de cada uso.

Finalmente, también considera conocer cómo enfrenta la altura y los obstáculos. Dato útil: mide la distancia entre el suelo y la parte de abajo de tu sofá. Algunos robots son muy potentes pero demasiado altos por el sensor láser y no entran, por ejemplo, bajo la cama.

Marcas como Dreame están solucionando esto con sensores retráctiles, un punto a favor si tienes muebles bajos o alfombras altas y tupidas.

Dreame X60 Ultra: primeras impresiones

Review Dreame X60 Ultra: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

Si hace un par de años me hubieran dicho que una aspiradora robot tendría más potencia que una industrial de cordón, probablemente me habría reído. Pero aquí estamos, en 2026, con la Dreame X60 Ultra Complete estacionada en mi habitación.

Tras una semana poniéndola a prueba en un hogar real con alfombras, cables traicioneros y el caos habitual de una bebé y tres perros, aquí te cuento por qué este modelo ha fijado un nuevo techo (o más bien, un nuevo piso) en la industria.

Si las aspiradoras inteligentes fueran una carrera armamentista, podríamos decir con certeza que la marca china Dreame lidera actualmente en potencia . He probado cuatro marcas de robots disponibles en Chile, pero este es el primer equipo que se siente de verdad para quien quiere lo último en tecnología y potencia bruta.

La Dreame X60 Ultra Complete no es una compra impulsiva, pero tampoco es para cualquier tipo de hogar. Es ideal para casas grandes, departamentos con muchas alfombras o familias con integrantes de cuatro patas .

Es la aspiradora más potente del mercado y eso se nota. Si el presupuesto te lo permite y buscas un equipo que realmente te haga olvidar que la limpieza del piso existe, este es el modelo que hoy, en 2026, no tiene rival en suelo chileno.

Potencia brutal

Review Dreame X60 Ultra: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

Entremos de lleno en la cifra que intimida: 35.000 Pa de succión. Para que te hagas una idea, la mayoría de los robots de gama alta de hace dos años se movían en los 5.000 Pa.

¿Es exagerado? Para un piso flotante, quizás. Pero cuando la X60 Ultra detecta una alfombra, el sonido cambia y la magia ocurre. Es capaz de succionar polvo que ni siquiera sabías que estaba ahí, enterrado bajo capas de tejido.

Si tienes mascotas que pierden pelo como si fuera un juego, esta potencia es una necesidad que marca la diferencia entre “limpio por encima” y “limpieza profunda”.

Algo notable es que el equipo no se atasca en ningún momento. Me había pasado con bajadas de cama e incluso cables de alargadores. Probé dejando una moneda y una tarjeta Bip, pero no pasa nada: no se traba el rodillo y el robot nunca se detiene. La reacción de la X60 cuando es imposible aspirar es simplemente expulsar el objeto, identificarlo y no volver a aspirarlo.

Navegación con “instinto”

Lo que más me sorprendió es su capacidad para gestionar el caos. Gracias a su sistema de “visión”, la X60 Ultra reconoce y esquiva mascotas y bebés en movimiento. En otras palabras, es notable cómo este equipo no choca con nada.

Mientras otros robots se quedan “ciegos” y topan con lo que se cruza (desde patas de mesa hasta humanos y animales), este modelo recalcula su ruta en milisegundos (de verdad es muy veloz en su trabajo). Si tu perro se echa en medio del pasillo, el robot lo rodea con una delicadeza casi humana, manteniendo una distancia prudente para no asustarlo ni succionarle la cola. Lo mismo ocurre con juguetes pequeños o cables de carga, los grandes enemigos históricos de estos productos.

La edición “Complete”: un respiro para el bolsillo a largo plazo

Los repuestos que incluye la Dreame X60 Ultra Complete

En Chile las marcas chinas más nuevas suelen sufrir con la postventa : compras el robot y a los seis meses no encuentras el filtro o la mopa de repuesto. La versión Complete que llega a nuestro mercado ataca directamente ese dolor . Incluye un kit generoso de cepillos laterales, filtros HEPA de alta eficiencia y varios pares de mopas de repuesto, además de detergentes y bolsas de polvo.

Al traer estos insumos de fábrica, te olvidas de navegar por sitios de compras internacionales durante al menos un año o año y medio de uso intenso.

Una cámara que “vigila”

Una de las funciones más interesantes de la X60 Ultra es su cámara integrada con IA. Sirve para que el robot identifique objetos y los esquive rápidamente, pero también puedes acceder a ella en tiempo real desde tu teléfono y, por ejemplo, mover la aspiradora robot remotamente para ver si dejaste la estufa encendida o para hablarle a tu mascota a través de su parlante integrado.

Permite grabar clips, lo cual es útil si quieres saber qué hay debajo de tu cama o si quieres mostrar en Instagram las últimas gracias de tu amigo de cuatro patas bajo el sofá. Para quienes se preocupan por su privacidad, Dreame asegura protocolos de encriptación de grado militar, y cada vez que la cámara está encendida la aspiradora lo recuerda mediante el asistente de voz.

¿Aspiradora inteligente?

Review Dreame X60 Ultra: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

La base de la X60 Ultra es casi tan inteligente como el robot. No solo vacía el depósito de polvo de forma automática en una bolsa que dura meses, sino que lleva la higiene al extremo.

Con un lavado a 100 °C, higieniza sus propias mopas con agua hirviendo, eliminando manchas de grasa y bacterias.

Al terminar, seca las mopas con aire caliente para evitar ese desagradable olor a humedad que suele plagar a los modelos más básicos.

Y finalmente gestiona su propia agua limpia y sucia, por lo que tu única interacción con ella será cambiar los estanques cada cierto tiempo.

¿Vale la pena la Dreame X60 Ultra Complete?

Review Dreame X60 Ultra: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

Vamos primero por los contras: su precio es uno de los tickets más altos del mercado ($1.429.900) . Además, su tamaño requiere un espacio despejado del porte de un pequeño frigobar para ubicar la estación base, la que debe estar conectada a la corriente.

¿Lo mejor? Su potencia de succión es inalcanzable por la competencia y su sistema de navegación no deja prácticamente espacios sin limpiar, aunque haya obstáculos complejos para este tipo de dispositivos como animales, alfombras o desorden.

Si me apuran, Dreame tiene hoy la mejor aspiradora robot disponible en Chile. El kit “Complete” soluciona el tema repuestos y no había mencionado que es compatible con Alexa, Siri y Google Assistant, pero además tiene controles propios por voz.