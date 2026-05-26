Tribunal rechaza demanda del estudio de Juan Pablo Hermosilla en contra de Pamela Hites por cobro de honorarios

La jueza del 23° Juzgado de Santiago, Katherine Campbell resolvió rechazar la demanda que interpuso Asesorías Profesionales Hermosilla Limitada, estudio que lidera el abogado Juan Pablo Hermosilla en contra de Pamela Hites por el cobro de honorarios.

Según el fallo, el estudio de abogados expuso que el acuerdo pasó de tener una asignación testamentaria valorizada en US$7,7 millones a bienes hereditarios valorizados en US$27,4 millones con lo que multiplicó por 3,5 veces la herencia que por testamento se le había dejado por su padre. Luego, de esta diferencia en favor de la demandada, es que debió pagarle lo equivalente al 10% y que asciende a US$ 1.970.062

“Al tenor del contrato resulta esencial que se acredite la cuantía o valorización de la asignación testamentaria que favorecía a la demandada, de acuerdo a la voluntad de don Hershale Alex Hites Averbuck y por otra parte, el valor de las asignaciones que en razón del Acuerdo de Transacción, convinieron don Marcos Hites Palombo y doña Andrea Pamela Hites Palombo, en favor de esta última. Al respecto, no hay hechos probados que acrediten ninguno de los dos extremos”, acotó el fallo.

“Los honorarios que se convinieron lo eran a resultado, es decir, dependiente del beneficio que consiguiera la demandada y los hechos asentados en el proceso, no prueban la cuantía de tal logro económico. La demandante no probó la configuración del supuesto previsto en el contrato, para que se determinaran y devengaran los honorarios a pagarle”, añadió.

En su sentencia, el tribunal acotó que en el Acuerdo de Transacción que celebraron Marcos y Andrea Pamela, ambos Hites Palombo, no se valorizó la masa hereditaria de sus padres y tampoco las asignaciones que ellos efectuaron.

“La concreción de las asignaciones consistentes en participaciones sociales en favor de la demandada, fueron diferidos al cumplimiento de las condiciones de proceder a la tramitación de posesión efectiva de los padres de la demandada y partición de bienes hereditarios. Y no se probó el cumplimiento de ninguna de estas condiciones”, añadió el laudo del 20 de mayo.

La magistrada Campbell consideró que la demandante tuvo motivo “plausible para litigar”, por lo que decidió no condenarla en costas.

Disputa

El origen de la disputa legal entre el estudio de abogados de Juan Pablo Hermosilla y Pamela Hites surge por una profunda discrepancia en el cobro de honorarios profesionales tras la resolución de un complejo y mediático litigio familiar por la herencia de uno de los fundadores de la cadena de retail Empresas Hites, Alex Hites.

Esto por diferencias con su hermano Marcos Hites sobre el manejo de los negocios de la familia. En esa línea, Pamela Hites asesorada por Hermosilla lanzó una ofensiva legal cuestionando la estructura de administración de los bienes de la familia. Ello en una tesis que anteriormente Hermosilla había desarrollado en el conflicto familiar que tuvo la familia Calderón Voloschinsky en el que asesoró a Verónica Calderón, quien en 2018 acusó a sus hermanos (Andrés, Lázaro y Michel) de haber diluido su participación accionaria y de marginarla de las decisiones clave en la matriz de Ripley.

Al igual que en la pugna de los Calderón, donde el penalista logró un millonario acuerdo reparatorio tras amenazar con acciones judiciales por la vulneración de los derechos de la hermana relegada, la estrategia con Pamela Hites apuntaba a evidenciar un patrón similar. La ofensiva buscaba demostrar que Marcos Hites había concentrado el control de las sociedades de inversión, aprovechando una estructura familiar que históricamente relegaba a las mujeres del manejo patrimonial.

Si bien la estrategia fue exitosa, porque forzó la transacción extrajudicial de abril de 2023, donde Pamela Hites multiplicó su asignación original y se adjudicó bienes por más de US$ 27 millones, al mismo tiempo abrió el flanco con Juan Hermosilla. La herendera desconoció los términos logrados, acusó a sus exabogados de fallas a la lex artis por dejarla con activos poco líquidos y altas cargas tributarias.

El caso es que Pamela Hites se negó a pagar el casi 10% de cuota litis (cerca de US$ 2 millones), monto que hoy Hermosilla exige en tribunales.