O’Higgins consigue histórico triunfo en Colombia ante Millonarios y avanza a los playoffs de la Copa Sudamericana

O’Higgins hace historia en Colombia. El equipo de Rancagua consiguió un histórico triunfo de 2-1 ante Millonarios en El Campín y avanzó a los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana, después de rematar en el segundo puesto del Grupo, solo superado por Sao Paulo que cerró con victoria de 2-0 sobre los uruguayos de Boston River.

El cuadro bogotano no se guardó nada en el inicio. Adelantó las líneas e intentó meter a los rancagüinos en su área con un juego físico, con mucha presión, como una manera de imponer sus términos en busca de la clasificación.

Sin embargo, el equipo chileno hizo un inmediato diagnóstico. Una vez pasada esa línea, la escuadra celeste encontraba mucho campo para avanzar con la pelota. Así lo entendió Martín Sarrafiore, quien condujo el balón por 30 metros para abrir a Francisco González, volante argentino que centró preciso para que Bastián Yáñez marcara el 1-0 para la visita, cuando el reloj no llegaba a los 7 minutos.

Entonces, los Embajadores tuvieron que salir a buscar el resultado, con especial en las bandas, para así abrir la cancha. Justo en el cuarto de hora, el lateral derecho Sebastián Viveros encontró bien ubicado a Rodrigo Contreras, pero la definición del Tucumano exjugador de la U no pudo dar dirección a su definición de primera.

A los 22 minutos, el elenco cafetalero tuvo su aproximación más clara. El tiro libre servido desde la izquierda por Sebastián Valencia sobró a toda la zaga chilena, el central Sergio Mosquera se encontró con la pelota en el segundo palo, pero falló de manera increíble en la mismísima línea de sentencia.

Sin embargo, el desequilibrio de los locales entre defensa y ataque era algo evidente, situación que catalizaba las intenciones de los celestes, que en esta ocasión jugaron de negro y amarillo. A los 35’, Thiago Vecino apareció solo en área chica para obligar a un gran achique del golero Diego Novoa.

En la siguiente, los dirigidos de Lucas Bovaglio no fallaron. Miguel Brizuela forzó el tiro de esquina y la ejecución de Francisco González puso el balón en el punto penal, de manera tan precisa que el potente cabezazo de Alan Robledo dobló la resistencia del meta Novoa para el 2-0, a los 38’, resultado con el que acabó la primera parte.

Histórico

A sabiendas que la derrota lo dejaba fuera del torneo, el técnico Fabián Bustos decidió hacer tres cambios entre el final del primer tiempo y el inicio del segundo. Golpe al tablero que pretendió dar mayor volumen ofensivo al equipo colombiano.

A los 53 minutos, el momento del partido dio la razón al DT argentino. Una acción combinada entre Carlos Sarabia y Jorge Hurtado (dos de los reemplazos) continuó en un centro perfecto de este último jugador. El Tucu Contreras se encontró con la pelota en área chica y definió de media vuelta para el descuento de los anfitriones.

Millonarios insistió y estuvo más cerca de la igualdad. A los 73’, el volante chileno Rodrigo Ureña ensayó un potente derechazo desde 25 metros, pero la intervención del golero Omar Carabalí permitió que la pelota diera de lleno en el vertical derecho del ecuatoriano.

Y aunque el duelo se jugó en campo de O’Higgins en los últimos finales, la resistencia del equipo nacional se dobló, mas no se quebró frente a la insistencia de los locales. Triunfo clave para que los de Bovaglio se metan en los playoffs de octavos de final, donde se medirán a un tercero de la Copa Libertadores.