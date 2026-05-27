El duelo entre La Moneda y exautoridades de Boric tras ofensiva por deuda pública

El lunes, a solo días de la primera cuenta pública del Presidente José Antonio Kast, La Moneda dio pie a una de sus ofensivas más fuertes contra la administración de Gabriel Boric. La arremetida fue planeada con anticipación.

La acusación que levantó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en contra de su antecesor Nicolás Grau, por un “error” en más de US$ 10 mil millones en la proyección de la deuda pública 2026-2030, estaba totalmente planeada, según reconocen en Palacio. En el Ejecutivo explican que la apuesta es empezar a generar el “ambiente” para el discurso de Kast, del próximo primero de junio.

Si bien no será el eje principal, en su alocución la idea es que el Mandatario aborde -entre otras cosas- las condiciones financieras en las que recibió el gobierno, por lo que durante estos días ya han empezado a adelantar públicamente el tono que tendrá.

De hecho, junto a la arremetida de Quiroz, ese mismo lunes también se realizó una nueva sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal -uno de los principales compromisos de Kast al llegar a La Moneda-, en el que se anunció la apertura de indagatorias en cuatro organismos debido a alertas en el uso de US$ 9.200 millones durante el gobierno de Boric.

La ofensiva -afirman fuentes del oficialismo- se hizo también en coordinación con los partidos del sector, a los que se les avisó con antelación de ambos informes. En ese contexto, desde las colectividades no tardaron en salir a cuestionar a Grau.

Durante este martes, en tanto, el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario (PNL) fueron un paso más adelante y anunciaron una acusación constitucional contra la exautoridad de Boric.

La reaparición de Grau

Hasta la acusación de Quiroz, el exministro Grau se había ceñido a un diseño personal de no dar entrevistas ni declaraciones “por respeto a nuevas autoridades”. Así lo publicó el propio economista de la Universidad de Chile en su cuenta de X, solo dos días después de dejar el poder.

Ese silencio se rompió este martes, cuando Grau concedió dos entrevistas -Cooperativa y Tele13 Radio-, precedidas de un hilo en redes sociales donde afirmó que Quiroz “se apresura” y que “la proyección de deudas es consistente y no tiene errores de cálculo”.

Luego, en sus apariciones en prensa, el militante del FA complementó sus ideas e invitó a Hacienda a recibir a los expertos de la Dirección de Presupuesto de Boric.

En las últimas horas el extitular de Hacienda también se ha contactado con parlamentarios de todos los sectores. ¿Su intención? Aclarar dudas respecto de la nueva ofensiva que ejecutó el gobierno del Presidente José Antonio Kast en su contra.

Esto, en medio de un contexto en que Grau se ha convertido en la exautoridad de Boric más cuestionada por La Moneda. De hecho, este martes la bancada del Partido Republicano, fundado por Kast, anunció una acusación constitucional en su contra, lo que, junto con el emplazamiento de Palacio, concretó el mayor enfrentamiento entre ambos sectores tras el ascenso al poder del Kast, a solo días de la primera cuenta pública del jefe de Estado .

La nueva ofensiva fiscal en su contra cambió el diseño de silencio de Grau. El otrora ministro de Economía tomó contacto con asesores de su antiguo equipo en Hacienda y preguntó datos sobre el tema que acusó Quiroz. Con antecedentes en mano, el otrora ministro de Economía decidió salir a responder y romper su silencio.

Conocedores de la decisión de Grau dan cuenta de que él no coordinó esta salida con otros exministros de Boric, sino que con parte del equipo que lo acompañó en Teatinos 120.

Junto a la respuesta de Grau, este martes también salió a responder el exjefe de Hacienda Mario Marcel, quien si bien aseguró que el supuesto error de cálculo no fue en el periodo que a él le tocó ser ministro, recalcó que hay que revisar bien la información antes de “proyectar supuestos impactos sobre los bolsillos de las familias”.

La arena financiera se ha convertido en el principal campo de batalla entre exautoridades de la administración Boric y el Ejecutivo de José Antonio Kast.

De todas formas, en la exadministración han intentado evitar la otra ofensiva de La Moneda, respecto a las auditorías e investigaciones en cuatro reparticiones del gobierno.

Esto, porque acusan que se trata de una arremetida lanzada solo en el marco de la cuenta pública que realizará el Presidente Kast el próximo 1 de junio. Durante la jornada, eso sí, salió la exministra de la Mujer Antonia Orellana, quien apuntó sobre la indagación en Prodemu: "#InspecciónTotal, desinformación planificada. Además de auditorías regulares a transferencias de SERNAMEG, Contraloría fue informada vía solicitud de pronunciamiento, el cual se emitió este abril. Intentan insinuar algo oculto pero el archivo es claro".

Elizalde y Vallejo contra Arrau

Donde sí entraron a polemizar con más fuerza las exautoridades de Boric fue para abordar los dichos del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien indicó este lunes que hoy “existe una Política Nacional de Seguridad Pública. Esa está vigente y la promulgó el expresidente Boric. Dura 6 años y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia , da espacio para ciertas políticas, para ciertos planes, programas”.

Esto lo planteó para enfrentar la polémica que heredó de la exministra Trinidad Steinert, quien llegó a confesar estar sorprendida por las exigencias de un plan de seguridad concreto por parte del mundo parlamentario.

La situación generó que la exvocera de gobierno Camila Vallejo interrumpiera su silencio sobre materias de contingencia nacional y publicara en sus redes sociales una dura respuesta a Arrau: “ El gobierno de Kast por fin dice cuál es su Plan de Seguridad: el plan del gobierno de Boric . Parece chiste, pero es evidente que nunca tuvieron un plan propio”.

En la misma línea también salió el exministro del Interior de Boric Álvaro Elizalde, quien comentó a este medio que “el Presidente Kast realizó tres campañas electorales instalando la seguridad como su eje central; sin embargo, al momento de gobernar quedó en evidencia que carecía de un plan real, tal como lo reconoció la exministra Steiner y lo demostraron sus sucesivas improvisaciones”.

A ambos se sumó la también exministra del Interior Carolina Tohá, quien planteó que “no debiera sorprendernos” los dichos de Arrau. “La Política Nacional de Seguridad Pública no es del gobierno anterior sino del Estado, y dura 6 años. Otra cosa es el plan que se le ha exigido al gobierno, que se refiere a la estrategia bienal que pide la nueva normativa para aterrizar en la práctica la Política de Seguridad. (...). Ese paso sigue pendiente y el Gobierno debe cumplir con darlo”.

Durante las últimas horas también han pasado a la ofensiva otras exautoridades de Boric, como la exministra de Defensa Adriana Delpiano, quien cuestionó al gobierno de Kast a raíz de lo que dijo Arrau, y la extitular de Medio Ambiente Maisa Rojas, quien salió en respuesta de su sucesora, Francisca Toledo.