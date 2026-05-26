SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast designa embajadores en China, México, España, Suecia y Bélgica: Chahuán y Coloma entre ellos

    Según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores, todos ya recibieron sus respectivos beneplácitos.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    A través de un comunicado, Cancillería informó que el Presidente José Antonio Kast designó nuevos embajadores y cónsul general de Chile en La Paz.

    En detalle, el Mandatario nombró como embajadores de Chile a Alfonso Silva, en China; Francisco Chahuán, en México; Juan Antonio Coloma Correa, en España; Rodrigo Olsen, en Suecia, y Jorge Tarud, en Bélgica.

    Según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores, todos ya recibieron sus respectivos beneplácitos.

    A su vez, fue ascendido al grado de embajador el diplomático de carrera Roberto Ruiz, quien fue designado como cónsul general de Chile en La Paz.

    Quiénes son

    • Alfonso Silva en China: Egresado de Derecho de la Universidad de Chile con diplomados de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados Johns Hopkins University, y de la Universidad de Georgetown. Fue subsecretario de Relaciones Exteriores, director General de Política Exterior y coagente de Chile en el caso planteado por Bolivia sobre Obligación de Negociar Acceso al Mar ante la Corte Internacional de Justicia. También e desempeñó como embajador de Chile en Estados Unidos, India y Canadá.
    Foto: Andres Perez Andres Perez
    • Francisco Chahuán en México: Abogado de la Universidad de Valparaíso y magíster en Relaciones Internacionales con especialidad en Tolerancia y Paz por la Universidad Católica de Murcia. Ejerció como diputado entre 2006 y 2010, y como senador (2010-2026). En este último cargo presidió la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores e integró el Grupo de Diálogo Político Chile-China entre 2023 y 2024.
    • Juan Antonio Coloma en España: Abogado de la Pontificia Universidad Católica, fue diputado (1990-2002) y senador entre 2002 y 2026. Presidió la Cámara Alta entre marzo de 2023 y marzo de 2024. También encabezó la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores.
    • Rodrigo Olsen en Suecia: Licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello. En Cancillería fue secretario general de Política Exterior, director de Integración Regional Multilateral, director de Asia Pacífico y director de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos. En el exterior, se ha desempeñado como embajador en Austria y Finlandia, y como representante permanente ante Naciones Unidas en Viena.
    • Jorge Tarud en Bélgica: Estudió Derecho en la Universidad de Chile. Fue embajador de Chile ante Arabia Saudita, Australia y la República Popular China, durante los gobiernos de los presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos, respectivamente. Fue diputado entre 2002 y 2018, y presidente de la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores.
    jorge tarud
    • Roberto Ruiz en La Paz: Graduado de la Academia Diplomática Andrés Bello, es abogado de la Universidad Diego Portales y magíster en Derecho de la Universidad de Freiburg, Alemania. En Cancillería ha ejercido como director de Planificación Estratégica y subdirector de Política Antártica Nacional. En el servicio exterior se ha desempeñado como cónsul en Río Grande, Argentina, y encargado de negocios de la Embajada de Chile en Venezuela.
    Más sobre:José Antonio KastFrancisco ChahuánJuan Antonio ColomaEmbajadas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Proyectan ventas por US$ 540 millones para el CyberDay 2026

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales

    Kast activa a su “segunda línea” para llevar la relación con los partidos oficialistas

    $526 millones en gastos de personal: el detalle del 3% que recortará la Segegob tras mandato de Hacienda

    Diego Muzzio, escritor argentino: “Me interesaba explorar cuánto es capaz de aguantar una persona en una guerra”

    Después de 88 días: Los desafíos para Irán tras el inicio del desbloqueo de internet a raíz de la guerra

    Lo más leído

    1.
    Ejecutivo presenta resultados de tercer informe de auditoría al Estado e instruye investigación particular a cuatro organismos

    Ejecutivo presenta resultados de tercer informe de auditoría al Estado e instruye investigación particular a cuatro organismos

    2.
    Gobierno acusa eventual riesgo fiscal en período de Boric y abre indagatorias en cuatro organismos

    Gobierno acusa eventual riesgo fiscal en período de Boric y abre indagatorias en cuatro organismos

    3.
    UDI propone al gobierno fusionar diez ministerios y refuerza su llamado a que Kast lo anuncie en Cuenta Pública

    UDI propone al gobierno fusionar diez ministerios y refuerza su llamado a que Kast lo anuncie en Cuenta Pública

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Millonarios vs. O’Higgins en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Millonarios vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Kast activa a su “segunda línea” para llevar la relación con los partidos oficialistas
    Chile

    Kast activa a su “segunda línea” para llevar la relación con los partidos oficialistas

    $526 millones en gastos de personal: el detalle del 3% que recortará la Segegob tras mandato de Hacienda

    Ministerio Público cerró 30 de los 50 sumarios por viajes al extranjero con licencia médica: seis terminaron en remoción

    Proyectan ventas por US$ 540 millones para el CyberDay 2026
    Negocios

    Proyectan ventas por US$ 540 millones para el CyberDay 2026

    Micron entra al club de empresas con valor de US$ 1 billón gracias al boom de los semiconductores y la IA

    La IA: de reemplazar a potenciar el valor del juicio del ser humano, la columna de Gonzalo Larraguibel

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América
    Tendencias

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    La UC recibe advertencia de la Conmebol justo antes del duelo clave ante Boca Juniors en la Copa Libertadores
    El Deportivo

    La UC recibe advertencia de la Conmebol justo antes del duelo clave ante Boca Juniors en la Copa Libertadores

    El plan de Garnero en la UC para dar el golpe a Boca Juniors en La Bombonera y meterse en octavos de Copa Libertadores

    Jimmy Martínez adelanta el plan de la UC para visitar a Boca Juniors en la Copa Libertadores: “No vamos a salir a empatar”

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita
    Tecnología

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita

    Cómo la serie Xiaomi 17T y Leica buscan transformar las fotos en historias narrativas

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    Diego Muzzio, escritor argentino: “Me interesaba explorar cuánto es capaz de aguantar una persona en una guerra”
    Cultura y entretención

    Diego Muzzio, escritor argentino: “Me interesaba explorar cuánto es capaz de aguantar una persona en una guerra”

    Fernando Ubiergo y su sorprendente gusto por Radiohead: “Me encantan”

    Del aire al aire: gira Nacional de Los Jaivas “45 años de Alturas de Macchu Picchu” llega a Valdivia

    Después de 88 días: Los desafíos para Irán tras el inicio del desbloqueo de internet a raíz de la guerra
    Mundo

    Después de 88 días: Los desafíos para Irán tras el inicio del desbloqueo de internet a raíz de la guerra

    GAESA, el conglomerado que controlaría la economía cubana y que está en la mira de EE.UU.

    China defiende sus labores de supervisión y patrullaje marítimo cerca de Taiwán: “Son legítimas y legales”

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales
    Paula

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile

    El derecho a ver a un hijo no puede estar por sobre su cuidado