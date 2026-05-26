Kast designa embajadores en China, México, España, Suecia y Bélgica: Chahuán y Coloma entre ellos
Según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores, todos ya recibieron sus respectivos beneplácitos.
A través de un comunicado, Cancillería informó que el Presidente José Antonio Kast designó nuevos embajadores y cónsul general de Chile en La Paz.
En detalle, el Mandatario nombró como embajadores de Chile a Alfonso Silva, en China; Francisco Chahuán, en México; Juan Antonio Coloma Correa, en España; Rodrigo Olsen, en Suecia, y Jorge Tarud, en Bélgica.
Según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores, todos ya recibieron sus respectivos beneplácitos.
A su vez, fue ascendido al grado de embajador el diplomático de carrera Roberto Ruiz, quien fue designado como cónsul general de Chile en La Paz.
Quiénes son
- Alfonso Silva en China: Egresado de Derecho de la Universidad de Chile con diplomados de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados Johns Hopkins University, y de la Universidad de Georgetown. Fue subsecretario de Relaciones Exteriores, director General de Política Exterior y coagente de Chile en el caso planteado por Bolivia sobre Obligación de Negociar Acceso al Mar ante la Corte Internacional de Justicia. También e desempeñó como embajador de Chile en Estados Unidos, India y Canadá.
- Francisco Chahuán en México: Abogado de la Universidad de Valparaíso y magíster en Relaciones Internacionales con especialidad en Tolerancia y Paz por la Universidad Católica de Murcia. Ejerció como diputado entre 2006 y 2010, y como senador (2010-2026). En este último cargo presidió la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores e integró el Grupo de Diálogo Político Chile-China entre 2023 y 2024.
- Juan Antonio Coloma en España: Abogado de la Pontificia Universidad Católica, fue diputado (1990-2002) y senador entre 2002 y 2026. Presidió la Cámara Alta entre marzo de 2023 y marzo de 2024. También encabezó la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores.
- Rodrigo Olsen en Suecia: Licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello. En Cancillería fue secretario general de Política Exterior, director de Integración Regional Multilateral, director de Asia Pacífico y director de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos. En el exterior, se ha desempeñado como embajador en Austria y Finlandia, y como representante permanente ante Naciones Unidas en Viena.
- Jorge Tarud en Bélgica: Estudió Derecho en la Universidad de Chile. Fue embajador de Chile ante Arabia Saudita, Australia y la República Popular China, durante los gobiernos de los presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos, respectivamente. Fue diputado entre 2002 y 2018, y presidente de la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores.
- Roberto Ruiz en La Paz: Graduado de la Academia Diplomática Andrés Bello, es abogado de la Universidad Diego Portales y magíster en Derecho de la Universidad de Freiburg, Alemania. En Cancillería ha ejercido como director de Planificación Estratégica y subdirector de Política Antártica Nacional. En el servicio exterior se ha desempeñado como cónsul en Río Grande, Argentina, y encargado de negocios de la Embajada de Chile en Venezuela.
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