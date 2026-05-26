CMF denuncia a tres entidades por presunto delito de estafa en créditos hipotecarios.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) denunció ante el Ministerio Público a tres entidades por el presunto delito de estafa relacionada a la supuesta asesoría y gestiones para obtener créditos hipotecarios.

El organismo regulador precisó que según denuncias recibidas, y antecedentes recabados por la Unidad de Investigación, se trata de entidades que ofrecen supuestas asesorías para optar a créditos hipotecarios otorgados por entidades fiscalizadas por la CMF.

Asimismo indicó las denunciadas exigen pagos anticipados como condición para acceder a dichos créditos hipotecarios, pero posteriormente la asesoría no se realiza, los créditos no son otorgados y los dineros entregados por los clientes no son restituidos.

Adicionalmente, estas entidades aparentan ser supervisadas, pero no están inscritas ni autorizadas por la CMF.

Las entidades denunciadas

Por dicho motivo, la CMF denunció ante el Ministerio Público, en contra de quienes resulten responsables, por el presunto delito de estafa, en contra de las siguientes entidades:

https://wolvbroker.cl/, (Wolv Brokers o Wolv Inmobiliaria). Asesoría Estratégica Inmobiliaria SPA. MAX Millón SPA.

La CMF recordó que, en su sitio web de Alerta de Fraudes, las personas pueden verificar si una empresa o persona que ofrece productos o servicios financieros es fiscalizada por la CMF, revisar las alertas realizadas por la CMF y otros reguladores extranjeros sobre entidades o actividades no reguladas y otros consejos importantes para la protección de inversionistas, asegurados y clientes financieros.