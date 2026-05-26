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    Política

    UDI y RN optan por la cautela en medio de presión de libertarios y republicanos para acusación constitucional contra Grau

    El anuncio de un libelo acusatorio en contra del exministro de Hacienda, por un supuesto “error” de más US$10 mil millones en la proyección de la deuda pública, tampoco entusiasmó al PDG. “No recupera recursos ni corrige eventuales fallas”, dijo Zandra Parisi.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Diego Schalper y Flor Weisse, jefes de bancada de RN y la UDI.

    Los anuncios casi en paralelo del Partido Nacional Libertario y republicanos de una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, fueron recibidos con cautela en la UDI y RN.

    La decisión de las colectividades de la derecha más dura fue tomada luego de que el actual jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, diera cuenta de que en el informe del cuarto trimestre de 2025 el gobierno anterior no incluyó deuda por unos US$10.500 millones para el lapso en cuestión.

    Desde libertarios, el diputado integrante de la comisión de Hacienda, Pier Karlezi, emplazó a las demás tiendas de la derecha a sumarse al libelo acusatorio en contra el otrora secretario de Estado de Gabriel Boric.

    “Si no está presentada esta acusación constitucional de aquí a una semana, la presentaremos nosotros y el resto tendrá que explicar por qué no la firman”, dijo en un punto de prensa para informar sobre la decisión de acusar a Grau.

    La jefa de la bancada de diputados de la UDI, Flor Weisse, dijo al respecto: “Los antecedentes que hemos conocido son de gravedad, pero sin perjuicio de ello nosotros como bancada de la UDI vamos a estudiar en profundidad y en su mérito esta acusación constitucional que está impulsando el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano”.

    Y agregó que “en base a ello vamos a tomar una decisión, vamos a estudiar cuáles son las infracciones constitucionales que se deduzcan de estos hechos, porque se requiere también para que una acusación constitucional pueda tener éxito garantizar que se cuente con los votos para ello”.

    El diputado Diego Schalper, jefe de los diputados de RN, en tanto, remarcó que desde la colectividad consideran “que lo que se ha conocido en el informe de finanzas públicas es grave, y, por lo mismo, vamos a abogar para que se remitan los antecedentes a la Contraloría y también al Consejo de Defensa del Estado, por si fuera pertinente alguna acción de ese tipo”.

    Respecto a la acusación constitucional, señaló que será evaluado la próxima semana “a la luz de los antecedentes que se nos puede hacer llegar, y también los estudios que están haciendo nuestros equipos jurídicos al respecto, y en esa coyuntura vamos a tomar una decisión”.

    “Queremos ser muy cautos en estudiar este tema, y también, al mismo tiempo, enfocar nuestra energía en sacar adelante la ley de reconstrucción, en sacar adelante las emergencias que están en los distintos campos, en abogar, porque la cuenta pública del presidente Kast mire las distintas emergencias, y, por lo mismo, vamos a evaluar este tema en su mérito la próxima semana”, zanjó.

    PDG: AC “no recupera recursos”

    La diputada del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi, por su parte, tampoco se mostró entusiasta con la idea de una acusación constitucional contra Grau.

    “En lo personal, creo que una acusación por sí sola no recupera recursos ni corrige eventuales fallas”, sostuvo la legisladora.

    Además, enfatizó que “lo que la ciudadanía espera es rigor, control y un uso responsable de los recursos fiscales independiente de la vereda política, porque cuando hay errores en esta materia finalmente los que sienten las consecuencias son las familias chilenas”.

    Más sobre:UDIRNPDGNicolás GrauAcusación constitucionalPartido Nacional LibertarioPartido Republicano

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