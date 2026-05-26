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    El dólar cierra sin variaciones en una jornada plana para el cobre

    A nivel global la situación no es excesivamente distinta, con el dollar index en 99,152 puntos, una variación de a penas el 0,15%.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    El dólar cierra sin variaciones en una jornada plana para el cobre. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Si las últimas semanas han estado marcadas por la expectativa de un acuerdo entre Teherán y Washington, hoy los mercados vieron como esta posibilidad se hizo más distante con Estados Unidos retomando los ataques a Irán.

    Pese a este nuevo panorama internacional, el dólar se mantuvo estable a nivel local. En Chile el tipo de cambio cerró en $897,67, una variación de 0% con respecto al día de ayer.

    Este estancamiento se explica principalmente por el cobre que se ubicó en US$6,15 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Esto significó un freno en el impulso que mostraba el metal hasta hace unos días.

    A nivel global la situación no es excesivamente distinta, con el dollar index en 99,152 puntos, una variación de a penas el 0,15% al cierre de esta nota.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Visión estructuralmente bajista

    Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica, explica que el avance limitado del tipo de cambio en Chile se explica porque “el mercado mantiene una visión más estructuralmente bajista para la divisa estadounidense”.

    Además, Sepúlveda agrega que “bancos como Morgan Stanley y TD Securities siguen proyectando debilidad para el dólar hacia los próximos meses”.

    “Morgan Stanley estima que el DXY podría caer hacia 95 puntos en otoño boreal, apoyado en mayor apetito por riesgo, compresión de tasas y una prima de riesgo elevada en el dólar. TD Securities, en tanto, advierte que la economía estadounidense ya no muestra la clara superioridad de 2022 y 2023, mientras que el impulso de la inteligencia artificial no sería exclusivo de Estados Unidos, sino un factor global”, señala.

    “Para las próximas sesiones, el mercado seguirá atento al cobre, al tono de la Fed y al próximo dato de inflación en Estados Unidos, clave para validar o moderar las apuestas de tasas”, concluye.

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