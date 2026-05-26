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    EE.UU. bombardea el sur de Irán mientras se estancan negociaciones para un acuerdo de paz

    Washington aseguró que los ataques tuvieron un carácter defensivo, en medio de crecientes tensiones por el programa nuclear iraní, el bloqueo del estrecho de Ormuz y la escalada militar entre Israel y Hezbolá.

    Por 
    Roberto Martínez
    Estrecho de Ormuz CENTCOM

    El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) confirmó este lunes una serie de ataques contra posiciones en el sur de Irán, en medio de un escenario de creciente deterioro en las negociaciones destinadas a alcanzar un acuerdo de paz entre Washington, Teherán e Israel.

    La ofensiva militar estadounidense ocurrió mientras las conversaciones diplomáticas permanecen estancadas y aumentan las dudas respecto a un eventual pacto que incluya el programa nuclear iraní, el conflicto regional y la reapertura del Estrecho de Ormuz.

    Según indicó el portavoz del Comando Central, el capitán Tim Hawkins, los bombardeos fueron ejecutados con fines “defensivos” y buscaban proteger a tropas estadounidenses desplegadas en la zona frente a amenazas provenientes de fuerzas iraníes.

    “Las fuerzas de EE.UU. llevaron a cabo ataques de autodefensa en el sur de Irán hoy para proteger a nuestras tropas de las amenazas representadas por las fuerzas iraníes. Los objetivos incluyeron sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas”, reveló

    A la vez, Hawkins insistió en que “el Comando Central continúa defendiendo a nuestras fuerzas mientras actúa con moderación durante el actual cese al fuego”.

    Tensiones entre Israel y Hezbolá

    Los ataques estadounidenses se ejecutaron el mismo día en que Israel advirtió que intensificará sus operaciones militares contra Hezbolá, grupo armado respaldado por Irán y que opera principalmente en Líbano.

    La posibilidad de una nueva escalada en el frente libanés amenaza con complicar aún más las negociaciones internacionales, considerando que Irán ha insistido en que cualquier acuerdo debe abordar tanto el conflicto con Estados Unidos e Israel como la ofensiva israelí contra Hezbolá.

    En paralelo, el presidente estadounidense, Donald Trump, endureció nuevamente sus condiciones para alcanzar un eventual pacto con Teherán.

    El mandatario afirmó que cualquier acuerdo deberá ser “grande y significativo”, advirtiendo que, de lo contrario, “no habrá trato”.

    Trump sostuvo además que espera que Irán entregue sus reservas de uranio enriquecido a Estados Unidos o que destruya dicho material frente a observadores neutrales internacionales.

    Fuerza Aérea de EEUU

    Irán enfría expectativas de un acuerdo cercano

    Aunque un alto funcionario estadounidense aseguró el domingo que Irán habría aceptado “en principio” abandonar sus reservas de uranio enriquecido, desde Teherán evitaron confirmar avances concretos.

    El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, afirmó este lunes que el gobierno iraní no está discutiendo públicamente detalles de su programa nuclear.

    Además, descartó que exista un acuerdo inminente para poner fin al conflicto y levantar el bloqueo en el estrecho de Ormuz, paso marítimo clave para el comercio energético mundial.

    “Es cierto que hemos alcanzado conclusiones sobre una gran parte de los asuntos, pero nadie puede afirmar que la firma de un acuerdo sea inminente”, declaró el portavoz iraní según medios estatales.

    Irán mantiene restringido el tránsito en el estrecho desde fines de febrero, tras el inicio de los ataques conjuntos lanzados por Estados Unidos e Israel. La situación ha generado fuertes impactos en el suministro global de petróleo y gas.

    Dudas sobre programa nuclear y arsenal iraní

    Pese a los contactos diplomáticos en curso, aún no existe claridad sobre varios puntos centrales de una eventual negociación.

    Entre ellos aparecen el futuro del programa nuclear iraní, el destino de las reservas de uranio enriquecido, el arsenal de misiles iraní y el eventual control sobre el estrecho de Ormuz.

    Durante las últimas semanas, Trump ha insistido en que Irán “nunca tendrá un arma nuclear”, mientras sectores republicanos presionan a la Casa Blanca para mantener una línea dura frente al régimen iraní.

    El mandatario estadounidense también ha impulsado conversaciones paralelas para que países como Qatar y Arabia Saudita se integren a los Acuerdos de Abraham y normalicen relaciones con Israel, aunque analistas consideran poco probable un avance rápido en esa materia.

    En medio del complejo escenario diplomático, una delegación iraní encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, arribó a Doha para participar en reuniones relacionadas con las negociaciones.

    La comitiva incluye además al canciller iraní, Abbas Araghchi, según informaron medios estatales iraníes y fuentes diplomáticas.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteEE.UU.IránCENTCOMBombardeoAcuerdo de pazMundo

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