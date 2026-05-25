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    Con una estrella del Betis de Pellegrini entre los elegidos: Colombia presenta la nómina para el Mundial 2026

    El técnico Néstor Lorenzo entregó la lista de 26 jugadores que participarán en el Grupo K de la competición norteamericana, en el que se medirán a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Colombia entregó la lista para el Mundial 2026.

    Se acabó la incertidumbre en la selección de Colombia. Después de varios días de presentar el listado previo de 55 futbolistas, el técnico argentino Néstor Lorenzo entregó la nómina definitiva del cuadro cafetalero para la Copa del Mundo 2026.

    Convocatoria final que presenta varias novedades, algunos jugadores consagrados y otros históricos que tiene una meta fijada clara para la cita que se disputa en México, Canadá y Estados Unidos desde el 11 de junio próximo.

    Una lista de 26 futbolistas convocados que pretenden superar lo hecho en Brasil 2014, cuando llegaron a cuartos de final tras ser eliminados por la selección anfitriona, su mejor participación histórica en la justa planetaria.

    Una selecta nómina en la que figuran nombres de trayectoria como James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Tri de 34 años, quien desde febrero pasado defiende los colores del equipo Minnesota United de la Major League Soccer.

    Sin embargo, rumores sobre problemas físicos del cucuteño encendieron las alarmas en la interna del equipo cafetalero. Pese a ello, fue el propio entrenador Lorenzo quien salió a aclarar los alcances de este contratiempo en la misma rueda de prensa en la que oficializó la nómina definitiva para abordar el estado del 10.

    “James (Rodríguez) está bien, ha entrenado mucho. Es cierto que tuvo un pequeño dolorcito que lo alejó de un par de entrenamientos, pero está bien, en buenas condiciones”, confirmó el adiestrador argentino.

    Además del exjugador de Real Madrid destaca la presencia del volante Juan Fernando Quintero de River Plate de Argentina y el guajiro Luis Díaz, una de las grandes cartas del equipo después de una temporada provechosa con el Bayern Múnich de Alemania.

    Elegido del Ingeniero

    Además de las figuras consagradas, el DT transandino incluyó varios jugadores que sorprendieron al medio local. Entre ellos, la sorpresiva convocatoria de Kevin Castaño, volante central de River y Jorge Carrascal, una de las figuras del Flamengo de Brasil.

    Otra de las ausencias importantes es la del delantero Jhon Jader Durán, quien defiende los colores del Zenit San Petersburgo de Rusia. En su puesto, Lorenzo se decidió por uno de los pilares de la última campaña del Betis de Manuel Pellegrini, equipo hispano que aseguró su presencia en la próxima Champions League.

    Se trata del atacante Juan Camilo Hernández. El Cucho se ganó en cancha el objetivo de representar a su nación después de marcar 15 goles en 40 partidos oficiales con los sevillanos, además de 3 asistencias.

    Colombia trabaja en Medellín con algunos de los convocados, los que terminaron primero su actividad en las respectivas ligas. El lunes 1 de junio, el equipo se despedirá de los hinchas locales en el amistoso frente a Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá. Su último juego de preparación será ante Jordania el 7 de junio, en San Diego.

    El debut de los caribeños en la Copa del Mundo será el 17 de junio contra Uzbekistán, en el estadio Azteca de Ciudad de México. El 23 se miden a República Democrática del Congo y, cuatro días más tarde, cerrarán su participación en el Grupo K ante Portugal.

    La nómina completa

    Arqueros

    Camilo Vargas - Atlas

    David Ospina - Atlético Nacional

    Álvaro Montero - Vélez Sarsfield

    Defensores

    Daniel Muñoz - Crystal Palace

    Santiago Arias - Indpendiente

    Yerry Mina - Cagliari

    Davinson Sánchez - Galatasaray

    Jhon Lucumí - Bologna

    Willer Ditta - Cruz Azul

    Yohan Mojica - Mallorca

    Déiver Machado - Nantes

    Mediocampistas

    Richard Ríos - Benfica

    Jefferson Lerma - Crystal Palace

    Gustavo Puerta - Racing de Santander

    Kevin Castaño - River Plate

    Jhon Arias - Palmeiras

    James Rodríguez - Minnesota United

    Juan Fernando Quintero - River Plate

    Jorge Carrascal - Flamengo

    Juan Camilo Portilla - Athletico Paranaense

    Delanteros

    Luis Díaz - Bayern Munich

    Luis Suárez - Sporting CP

    Carlos Gómez - Vasco da Gama

    Jaminton Campaz - Rosario Central

    Jhon Córdoba - Krasnodar

    Juan Camilo Hernández - Betis

    Más sobre:Mundial 2026FútbolCucho HernándezSelección de ColombiaBetisManuel Pellegrini

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