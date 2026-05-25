Quiroz acusa “error” de más US$10 mil millones en proyección de deuda pública 2026-2030 en último informe del gobierno de Boric

El gobierno presentó finalmente el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre del 2026. Y si bien se esperaba un cambio en las cifras en relación al informe del cuarto trimestre del 2025, que entregó en febrero el gobierno de Gabriel Boric, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sorprendió al denunciar que en el último informe que realizó la administración anterior hubo un “error” en la contabilidad de la deuda pública para el período 2026-2030.

Según detalló el secretario de Estado, en ese informe del cuarto trimestre del 2025, el gobierno no incluyó deuda por unos US$10.500 millones ($9.559.289 millones) para el período 2026-2030 lo que generó un cambio en las proyecciones de la deuda para ese lapso de tiempo lo que habría llevado a que superara el 45% del PIB en 2028, al llegar a 45,4% del PIB y alcanzará el 46,5% del PIB en 2030.

Para determinar qué fue lo que sucedió, el ministro afirmó que se abrió una investigación para ver si fue efectivamente un error o bien hubo dolo. Afirmó también que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) validó esta información y que por lo mismo lo están informando en este informe.

Ahora bien, en el informe también se informó que el déficit fiscal efectivo previsto para este año subió de -1,9% del PIB a 2,4% del PIB, principalmente por una sobreestimación de los ingresos esperados por la ley de cumplimiento tributario. En el IFP del cuarto trimestre se proyectó una recaudación de 0,7% del PIB lo que a juicio del gobierno es “optimista” y por ello, ahora se prevé una recaudación de 0,1% del PIB. Esa es la principal diferencia en materia de ingresos.