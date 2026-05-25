Encarcelan a exfiscal regional de O’Higgins que fue detenido intentado ingresar droga a penal de Alto Hospicio

Tras desarrollarse durante la mañana de este lunes su audiencia de formalización por tráfico de drogas, el exfiscal regional de O’Higgins, Roberto Díaz, fue dejado en prisión preventiva por determinación del tribunal local de Alto Hospicio.

El abogado fue detenido durante la tarde del domingo en el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio tras ser descubierto intentando ingresar 58 bolsitas de cocaína, que iban dentro de un envoltorio de gran tamaño, al interior del penal. Entre sus pertenencias ese día también le encontraron una botella de licor y un envoltorio con 2,58 gramos de cocaína.

Según detalló tras su formalización el fiscal jefe de Alto Hospicio, Guillermo Arriaza, el otrora persecutor actualmente se estaría desempeñando como defensor privado en diversas causas “tanto de connotación nacional como también causas locales o de tráfico de drogas”.

Sobre la detención de Díaz, Arriaza mencionó que “la droga la llevaba a escondidas, oculta entre sus vestimentas. Eran más de 200 gramos de cocaína, tanto clorhidrato de cocaína como cocaína base. Este defensor iba a visitar a cinco internos que estaban en tres módulos distintos”.

Durante la audiencia, la defensa del exfiscal rechazó la petición por parte del Ministerio Público de dejar al abogado en prisión preventiva. Al respecto, argumentaron que este se encontraba en un precario estado de salud física y mental.

Sobre esto, el fiscal Arriaza mencionó que “la magistrado el día de hoy estimó que aquello no disminuía de ninguna forma su responsabilidad ante el hecho, tratándose de un ciudadano que es defensor, que además iba a visitar internos y que además era conocido en la zona”.

Así, finalmente el tribunal acogió el argumento de la Fiscalía de Tarapacá de considerar al exfiscal un peligro para la seguridad de la sociedad y decretó la prisión preventiva, en consideración del lugar donde se habría cometido el delito imputado.

Se estableció un plazo de 120 días para la investigación.