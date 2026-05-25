Detienen a exfiscal regional tras intentar ingresar droga a la cárcel de Alto Hospicio

Durante la jornada del domingo fue detenido el exfiscal regional de O’Higgins, Roberto Díaz, tras ser sorprendido intentando ingresar droga al Complejo Penitenciario de Alto Hospicio.

El abogado fue detenido por Detectives de la Brigada Antinarcóticos Iquique, en coordinación con Gendarmería.

En la ocasión, se incautaron 43 gramos de cocaína base, 159 gramos de clorhidrato de cocaína y más de 100 mil pesos en efectivo.

A través de un comunicado, desde Gendarmería detallaron que “Personal de servicio de la unidad, en una revisión de rutina en el control de acceso se percató del delito, incautando drogas, un teléfono celular, licor y dinero en efectivo, que el profesional llevaba entre sus ropas y una mochila”.

“Del hecho se dio cuenta al Ministerio Público, quien instruyó a la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI, para realizar la indagatoria respectiva”, añadieron.

Durante este lunes pasará a control de detención.