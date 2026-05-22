SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    UDI le pide a Kast invocar facultad constitucional para abrir cuaderno de remoción de juez Urrutia

    En una misiva le pidieron al Presidente que le solicite a la Corte Suprema que remueva a Urrutia por haber viajado fuera del país con licencia médica. El magistrado, quien ha protagonizado otras polémicas en el pasado, ha visto la causa del exdiputado UDI Joaquín Lavín León.

    Por 
    Luciano Jiménez
     
    José Miguel Wilson
    El juez Daniel Urrutia. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Una nueva arremetida impulsó la UDI contra el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, buscando su remoción del Poder Judicial.

    Ello ocurre a semanas de que el magistrado viera la causa -y dejara en prisión preventiva- al exdiputado y excorreligionario gremialista, Joaquín Lavín León.

    En concreto, la acción de la bancada de Suecia 286 es una carta al Presidente José Antonio Kast, en la que le piden usar su facultad presidencial para solicitarle a la Corte Suprema abordar la remoción del magistrado.

    Los diputados se amparan en recordar que el juez Urrutia fue cuestionado por realizar dos viajes internacionales en circunstancias que se encontraba con licencia médica.

    La causa del exdiputado UDI Joaquín Lavín León fue vista por el juez Daniel Urrutia. Foto: Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Los diputados invocan lo establecido por el artículo 80 de la Constitución, el que establece que "la Corte Suprema por requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte interesada, o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes".

    De esta manera, en la carta que enviarán a Kast -a la que La Tercera tuvo acceso- recuerdan que Urrutia viajó con licencia médica a Costa Rica el 2020 y a Ecuador el 2022.

    No obstante, la Corte de Apelaciones de Santiago absolvió al juez de esta falta.

    Pese a ello, los parlamentarios de la UDI quedaron disconformes. De ahí que escribieron al Presidente, quien hace más de diez años fue justamente integrante de esta bancada.

    El Presidente José Antonio Kast tiene la facultad de pedirle a la Corte Suprema que analice la remoción del juez Daniel Urrutia.

    En la misiva, los diputados gremialistas argumentan que “si respecto de funcionarios públicos que cometieron la misma infracción, se ha instruido el inicio de sumarios y una investigación penal en orden a sancionar efectivamente a aquellos que resulten responsables, no es posible que un juez de la República en circunstancias similares quede en una situación de impunidad por motivos de forma, sobre todo considerando que la judicatura debe obrar en todo momento con rectitud resguardando la integridad e imagen del Poder Judicial, lo que además se encuentra consagrado en la norma de mayor jerarquía”.

    Lo cierto es que el juez Urrutia tiene un polémico historial que ha molestado a la derecha durante su trayectoria, y no solamente lo ligado al caso de su excompañero Lavín León.

    Por ejemplo, durante el estallido social del 2019 fue cuestionado por cambios de medidas cautelares a miembros de la “primera línea”, así como además por el uso de “lenguaje inclusivo” en la redacción de un fallo judicial.

    También se manifestó en su cuenta de redes sociales a favor de una de las opciones del plebiscito constitucional.

    Igualmente ha sido cuestionado en causas que vio contra carabineros involucrados en acusaciones de violencia policial durante el estallido social.

    La carta de la UDI establece que “en este sentido, la noción de buen comportamiento se encuentra vinculada al principio de probidad, en cuya virtud todos los funcionarios estatales deben observar un desempeño honesto y leal de la función o cargo. Como tal, es una premisa básica dentro del estatuto de obligaciones inherentes al cargo en materia de ética y fe pública”.

    El diputado UDI, Eduardo Cretton.

    Y por lo mismo, concluyen pidiendo que “en mérito de lo expuesto, solicitamos que, en su calidad de Presidente de la República, tenga a bien evaluar la posibilidad de presentar -ante la Corte Suprema- un requerimiento de remoción en contra del juez Daniel Urrutia, por haber vulnerado gravemente el deber de mantener un buen comportamiento, todo ello en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 80 de la Carta Fundamental".

    El diputado UDI Eduardo Cretton dijo que “creemos que el país se vio impactado por el uso y abuso que diversos funcionarios públicos utilizando licencias médicas falsas. Ahora tomamos conocimiento de que este magistrado salió del país estando con licencia contraviniendo estándares mínimos de probidad para un juez. De no ser destituido por la Corte Suprema creemos que la crisis por la que atraviesa este poder del Estado se verá acrecentada y crecerá la sensación de impunidad y de protección a los propios”.

    Más sobre:Juez UrrutiaUDIJuezDaniel Urrutia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estados Unidos ejecuta a un hombre condenado por asesinar a una mujer y a su hija de cuatro años en Florida

    Irán cifra en 35 los buques que atravesaron Ormuz en el último día con “permiso” y “coordinación” de Teherán

    CEO de Basf Chile, filial de la gigante química: “En los próximos años el 75% de toda la demanda de químicos provendrá de China”

    Constructoras mejoran resultados en el primer trimestre y destacan el subsidio a la tasa de interés en hipotecarios

    Con nubes y temperaturas alrededor de los 15°C: el tiempo en Santiago este viernes 22 de mayo, según el pronóstico

    Investigan homicidio de hombre con arma de fuego de hombre encontrado en plena vía pública en Buin

    Lo más leído

    1.
    Tragedia en la Autopista Central: adulta mayor muere tras caída de fardos desde camión en Renca

    Tragedia en la Autopista Central: adulta mayor muere tras caída de fardos desde camión en Renca

    2.
    Corporación Administrativa del Poder Judicial abre ocho cuadernos de remoción por viajar con licencia médica

    Corporación Administrativa del Poder Judicial abre ocho cuadernos de remoción por viajar con licencia médica

    3.
    Falla de software del Ministerio Público generó error en corrección de 51 pruebas de postulantes a fiscales adjuntos

    Falla de software del Ministerio Público generó error en corrección de 51 pruebas de postulantes a fiscales adjuntos

    4.
    Gobierno de Chile envía ayuda humanitaria a Bolivia por falta de insumos tras semanas de protestas y huelgas

    Gobierno de Chile envía ayuda humanitaria a Bolivia por falta de insumos tras semanas de protestas y huelgas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 22 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 22 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El calendario de partidos por la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026

    El calendario de partidos por la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Barcelona por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Barcelona por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Investigan homicidio de hombre con arma de fuego de hombre encontrado en plena vía pública en Buin
    Chile

    Investigan homicidio de hombre con arma de fuego de hombre encontrado en plena vía pública en Buin

    Exministro del TC, Iván Aróstica, repele intento de “turbazo” en San Miguel: uno de los delincuentes resultó fallecido

    Temblor hoy, viernes 22 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    CEO de Basf Chile, filial de la gigante química: “En los próximos años el 75% de toda la demanda de químicos provendrá de China”
    Negocios

    CEO de Basf Chile, filial de la gigante química: “En los próximos años el 75% de toda la demanda de químicos provendrá de China”

    Columna de Mauricio Villena: “Crecer bajo restricción fiscal”

    Constructoras mejoran resultados en el primer trimestre y destacan el subsidio a la tasa de interés en hipotecarios

    Con nubes y temperaturas alrededor de los 15°C: el tiempo en Santiago este viernes 22 de mayo, según el pronóstico
    Tendencias

    Con nubes y temperaturas alrededor de los 15°C: el tiempo en Santiago este viernes 22 de mayo, según el pronóstico

    5 consejos para conciliar el sueño más rápido, según la ciencia

    5 alimentos ricos en vitamina D que deberías comer, antes de tomar suplementos

    “Se viste como europeo... se cree europeo”: el duro dardo de Pablo Pozo a Francisco Arrué y Roberto Bishara
    El Deportivo

    “Se viste como europeo... se cree europeo”: el duro dardo de Pablo Pozo a Francisco Arrué y Roberto Bishara

    La desolación de Harry Maguire tras quedar fuera de la nómina de Inglaterra para el Mundial: “Estoy destrozado”

    El millonario castigo de la Conmebol contra Independiente Medellín por los disturbios que cancelaron el duelo ante Flamengo

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas
    Tecnología

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    Llega a Fortnite una “Watch Party” de The Mandalorian and Grogu

    “¡Aquí se fregaron!“: la audaz decisión de Carlos Condell que definió la insólita victoria en Punta Gruesa
    Cultura y entretención

    “¡Aquí se fregaron!“: la audaz decisión de Carlos Condell que definió la insólita victoria en Punta Gruesa

    La tesis de abogado de Arturo Prat (y dónde leerla)

    Emotiva, sólida y teatral: la memorable noche de Candelabro en La Cúpula

    Estados Unidos ejecuta a un hombre condenado por asesinar a una mujer y a su hija de cuatro años en Florida
    Mundo

    Estados Unidos ejecuta a un hombre condenado por asesinar a una mujer y a su hija de cuatro años en Florida

    Irán cifra en 35 los buques que atravesaron Ormuz en el último día con “permiso” y “coordinación” de Teherán

    Rusia subraya que Ucrania “debe ser castigada” por el ataque contra un centro educativo en Lugansk

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes
    Paula

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes

    Datos Paula: más que libros para colorear

    Galletas de vainilla y chocolate