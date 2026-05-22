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    La muerte de un niño de 12 años eleva a cuatro el número de fallecidos por falta de atención médica en Bolivia

    Después del deceso del menor, que era trasladado de emergencia a un hospital en Potosí, el Ministerio de Salud del país vecino llamó a posibilitar el paso de ambulancias y reclamar un corredor humanitario que "garantice" la asistencia médica.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Bloqueo de carreteras en Bolivia. Imagen @SaludDeportesBo en X.

    Las autoridades sanitarias de Bolivia informaron este jueves el fallecimiento de un niño de 12 años a causa de los bloqueos de carreteras por las protestas que desde hace semanas se efectúan en contra del gobierno de Rodrigo Paz y la ausencia de políticas para hacer frente a la crisis económica.

    Con esta muerte sube a cuatro la cifra de decesos en el país vecino, incluido el de una ciudadana de Belice, por no recibir atención médica oportuna debido a los bloqueos iniciados hace 16 días por sindicatos de campesinos aimaras en el altiplano.

    “El Ministerio de Salud y Deportes lamenta comunicar el fallecimiento de un niño de 12 años, debido a los bloqueos que no permitieron el paso de la ambulancia en la que era trasladado de emergencia desde el Hospital Madre Obrera de Llallagua a Potosí”, indicó la cartera en un comunicado.

    En el escrito además detallaron que el vehículo que trasladaba al menor de edad tuvo que dirigirse hacia Oruro, falleciendo la víctima en el trayecto hacia esa ciudad. El niño requería de un tratamiento especializado por un cuadro de sepsis o infección, luego de un diagnóstico de "trauma abdominal grave“.

    Tras expresar sus “profundas condolencias” a la familia y a la comunidad de Pocoata, de donde era oriundo el menor, la autoridad sanitaria también reivindicó la importancia de que la vida esté “por encima de todo conflicto”.

    “Instamos a permitir el paso de ambulancias y clamamos por un corredor humanitario que garantice la atención médica oportuna para todos”, afirma el texto ministerial.

    Ante la situación, la ministra de Salud y Deportes boliviana, Marcela Flores, llamó a los sectores sociales movilizados a tener empatía con quienes son trasladados en ambulancia para así evitar nuevas tragedias de este tipo.

    En otro comunicado publicado poco después, la cartera de Salud advirtió de la “crítica” situación en que se encuentran algunos hospitales públicos, dada la “falta de oxígeno, medicamentos, insumos y provisión de alimentos”, lo que, recalcó, pone en riesgo la salud y vida de los pacientes.

    Un ejemplo de ello es el caso del Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Unía, ubicado en La Paz, que declaró “estado de emergencia hospitalaria” como medida preventiva y de contingencia, según recogió la agencia de noticias estatal ABI.

    “Esta decisión responde al riesgo de afectación en el suministro de oxígeno medicinal, medicamentos, alimentos, carburantes e insumos médicos esenciales, así como a las dificultades logísticas que impactan el traslado de pacientes y personal de salud”, indicó el Comité Técnico Extraordinario del centro hospitalario en un comunicado.

    Más sobre:BoliviaBloqueoProtestasMinisterio de Salud y DeportesMuerteCorredor humanitarioMundo

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