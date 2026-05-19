Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir. Foto: referencial.

El término cáncer de cabeza y cuello hace referencia a los tipos de cáncer que se desarrollan en la boca, la nariz y los senos paranasales, las glándulas salivales, la garganta y la laringe .

Usualmente, comienzan en los tejidos húmedos que recubren la cabeza y el cuello, mientras que las células cancerosas pueden propagarse a tejidos más profundos a medida que la enfermedad avanza.

Según explica MedlinePlus, un sitio informativo de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, hay otros tipos de cáncer que se desarrollan en la cabeza y el cuello, tales como el de cerebro, el de ojo y el de esófago.

Sin embargo, generalmente, no se consideran cáncer de cabeza y cuello, ya que esos tipos de cáncer y sus tratamientos son diferentes.

Pese a que cualquier persona puede tener cáncer de cabeza y cuello, existe una serie de factores de riesgo que se han asociado a la enfermedad .

Entre estos se encuentran el consumo frecuente y excesivo de tabaco y alcohol, tener más de 50 años, tener antecedentes de la afección, tener el virus del papiloma humano (VPH), estar expuesto sostenidamente a polvo de madera o ciertas sustancias tóxicas, estar expuesto a radiación en la cabeza y el cuello, y tener una infección por el virus de Epstein-Barr (EBV).

La Clínica Mayo afirma que exponerse regularmente a la luz ultravioleta, a través del sol o lámparas de bronceado, también aumenta el riesgo.

Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir. Foto: referencial.

Cuáles son los síntomas del cáncer de cabeza y cuello

Los síntomas del cáncer de cabeza y cuello pueden variar dependiendo del tipo de cáncer.

Desde la Clínica Mayo detallan una serie de signos frente a los que se debe estar alerta .

Síntomas en la boca y la garganta:

Un bulto en el cuello que se podría sentir a través de la piel. Por lo general, el bulto no es doloroso.

Úlceras en la boca que no sanan.

Tos con sangre.

Ronquedad de la voz.

Dientes flojos.

Dolor al tragar.

Síntomas en la nariz:

Sangrados nasales.

Congestión nasal que no desaparece.

Otros síntomas:

Una llaga en la piel de la cara, el cuello o los labios que no sana.

Dolor de oído.

Bajar de peso de manera involuntaria.

Los especialistas del citado establecimiento sugieren consultar con un médico si identificas síntomas que te preocupan .

Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir. Foto: referencial.

Cómo se diagnostica y se trata el cáncer de cabeza y cuello

Los exámenes y pruebas para diagnosticar el cáncer de cabeza y cuello pueden depender del tipo específico de cáncer , según detalla MedlinePlus.

Sin embargo, entre estos se encuentran los siguientes:

Un examen físico del área que podría tener cáncer.

Análisis de sangre y/u orina.

Una endoscopia.

Una biopsia u otro procedimiento para recolectar células del área donde podría haber cáncer. Las células se observan bajo un microscopio para determinar si son anormales.

Pruebas de imagen.

El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos afirma que el tratamiento puede incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia dirigida, inmunoterapia o una combinación .

Precisan que el plan de tratamiento para cada paciente puede variar y depende de varios factores , tales como la ubicación del tumor, el estado del cáncer, la edad y la salud general de la persona.

Cómo prevenir el cáncer de cabeza y cuello

Para reducir el riesgo de cáncer de cabeza y cuello, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos sugieren:

No fume. Si usted fuma, deje de hacerlo. Dejar de fumar disminuye el riesgo de contraer cáncer.

No use productos de tabaco sin humo.

Limite el consumo de alcohol.

Hable con su médico sobre la vacunación contra el VPH. La vacuna contra el VPH puede prevenir nuevas infecciones por los tipos del VPH que con mayor frecuencia causan cáncer orofaríngeo y otros tipos de cáncer. La vacunación se recomienda solamente para personas entre ciertas edades.

Use condones y diques dentales en forma continua y correcta durante las relaciones sexuales orales para disminuir las posibilidades de que transmita o contraiga el VPH.

Use un protector de labios que contenga filtro solar; use un sombrero de ala ancha cuando esté al aire libre y evite el bronceado.

Vaya al dentista regularmente. En los chequeos generalmente se puede detectar los cánceres de cabeza y cuello en su etapa temprana, cuando son más fáciles de tratar.