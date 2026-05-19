Paulina Vodanovic (PS) por megarreforma: “Si el gobierno busca quebrarnos como oposición, no lo va a conseguir”

La presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, asegura que tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara Alta, su colectividad votará unida y en contra de la idea de legislar la megarreforma para la reconstrucción del gobierno de José Antonio Kast.

En el programa Desde la Redacción de La Tercera la timonel socialista recalcó, a la vez, que el Socialismo Democrático tampoco se dividirá frente al proyecto, como pretendería el gobierno.

“ No vamos a caer en provocaciones. Aquí, si el gobierno busca quebrarnos como oposición, no lo va a conseguir ”, señaló la legisladora.

Esto frente a las declaraciones del ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien en entrevista con El Mercurio sostuvo que “se acerca el momento para que parlamentarios que representan al Socialismo Democrático (SD), que provienen de la Concertación, que tienen una cultura y disposición al diálogo, pueda tomar sus propias decisiones al margen de la tutela del Frente Amplio y del Partido Comunista”

En esa línea, Vodanovic recalcó: “ Así es que no vamos a entrar en estas disputas donde quieren hacernos parecer quebrados, donde nos pretenden poner a pelear entre nosotros. Aquí la discusión no es ni siquiera con el gobierno, la discusión es para defender a los chilenos y chilenas frente a los recortes, frente a las rebajas en salud, frente a las rebajas en educación, frente a la eventual privación de beneficios y de derechos”.

Respecto de la idea de Alvarado de que el PS, el PPD y la DC están bajo la “tutela” del PC y el FA, la senadora socialista emplazo, en esa dirección, a Chile Vamos.

“ La verdad es que yo también podría decir que Chile Vamos está tutelado por republicanos y ojalá que Chile Vamos saque la voz y que podamos avanzar en el Senado”, subrayó Vodanovic.

Así siguió que el gobierno en vez de estar “ buscando denostar a otros partidos, que es lo que yo siento que hace el ministro Alvarado cuando nos da ese trato , quisiera yo que fuéramos todos capaces de pensar en Chile, de pensar en los efectos de esta mala reforma”.

Además, añadió que “e n este caso en la economía no podemos actuar como feligreses , tenemos que actuar con evidencia y aquí la única evidencia que hay, la única certeza que da este proyecto es que se van a recaudar millones de dólares menos”.

Steinert y Temucuicui

En tanto, Vodanovic fue consultada por la detención la madrugada de este martes del werkén Jorge Huenchullán, prófugo de la justicia desde el año 2021. Y si bien valoró la captura cuestionó que esta planificación no esté ocurriendo en el resto del país.

“Que bueno que se esté planificando de buena manera los operativos de manera tal de que resulten exitosos en lo policial y sin riesgo para los funcionarios. Pero esa misma planificación necesitamos conocerla, implementarla a lo largo del país”, señaló la socialista.

“Necesitamos que ese mismo accionar con esas planificaciones se haga en el norte, se haga en las poblaciones que están tomadas por el narcotráfico que es lo que exige la gente, los alcaldes piden una intervención mayor del Estado”, añadió.

Además, hizo un llamado al gobierno a preocuparse por la infraestructura crítica.

Asimismo, Vodanovic defendió la interpelación con la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert - anunciada por la oposición y el PDG- señalando que es una atribución parlamentaria.

“Una interpelación es simplemente un llamado para que los ministros y ministras expliquen ciertas situaciones de su cartera. Me parece bastante atingente porque cuando se citó o invitó a la ministra, finalmente la ministra fue a leer un documento. No estaba apropiada, no ha aprehendido ese contenido que debiera ser el que ella transmite y no un problema comunicacional. Es un problema aparentemente de convicción o de falta de planificación”, expuso.

Y aseguro que el “relojito” que se había impuesto el Presidente Kast en materia de Seguridad, ahora está corriendo contra algunos ministros.

Escuelas protegidas y Punta Peuco

En tanto, la senadora fue sumamente crítica con otros dos aspectos del gobierno. Uno, el proyecto Escuelas Protegidas y el otro, el eventual cambio de régimen de Punta Peuco.

Sobre el primero, la senadora sostuvo que es un proyecto que se está legislando de manera apresurada y en el cuál ni siquiera se presentó un informe financiero contundente.

“Cuando se legisla para la tele es poco serio” , señaló Vodanovic.

Sobre Punta Peuco, la senadora fue contundente: “ Aquí hemos visto un gobierno que tiene una visión en contra de los derechos humanos “.

“Yo lo lamento porque creo que después de que un país vive una dictadura cruenta como la que vivió Chile, al menos todo el consenso deberá estar en que siempre es necesario defender la democracia. Y segundo, el segundo consenso mínimo es el respeto, valoración de los derechos humanos”.

Revisa la entrevista completa acá: