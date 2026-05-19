Exigencia de mayor capital del Banco Central a la banca implicaría unos US$1.900 millones a completar en dos años

Este lunes, el Banco Central (BC) comunicó que decidió, en su primera Reunión de Política Financiera (RPF) de 2026, duplicar el Requerimiento de Capital Contracíclico (RCC) con el que deben contar los bancos del país.

Según el comunicado de la entidad, el Consejo decidió continuar la convergencia al nivel neutral del RCC, fijándolo en 1% de los activos ponderados por riesgo, el cual será exigible en un plazo de 24 meses desde la adopción de este acuerdo.

Ello implica que los bancos deben enterar un 0,5% de mayor capital. Ya en mayo de 2023 el instituto emisor había decidido activar, por primera vez, el RCC, instancia que obligó a los bancos a constituir mayor capital por el 0,5% de los activos ponderados por riesgo.

Cálculos preliminares en la industria apuntan a que la medida adoptada este lunes implica unos US$1.900 millones , cifra que está por sobre los US$1.500 millones que se estimó costó el primer requerimiento de 0,5%.

Sin embargo, esos recursos no serán adicionales al patrimonio con el cual ya cuenta la banca. El Banco Central explicó que, a febrero de este año, “las holguras de CET1 —una medida de capital de la banca— alcanzaban a 3,2% de los APR, más que suficiente ante el aumento de 0,5% del RCC”.

Por esto -y por el plazo de dos años para enterarlo-, argumentó que el aumento del RCC “no debería provocar efectos importantes ni en los bancos ni en el crédito”.

Sin embargo, fuentes de la industria indican que si “será una mochila” y que el capital en el balance tiene un fin: el crecimiento de las colocaciones proyectado para los próximos años.

Mientras para algunos bancos la decisión de elevar el requerimiento causó sorpresa, para otros altos ejecutivos la sorpresa más bien estuvo en el monto.

“Era difícil que no hicieran algo, pues su marco conceptual apunta a elevarlo, pero pensé que sería un máximo de 25 puntos básicos”, dice una fuente.

En la minuta publicada ayer, el ente rector sostuvo que la activación del requerimiento no debiera ser una sorpresa para la industria, pues “en las RPF de noviembre de 2024, mayo 2025 y noviembre 2025, el Consejo recalcó que a partir de la reunión de mayo de 2026 comenzaría a evaluar la convergencia del RCC al nivel neutral. Por lo tanto, no es una decisión sorpresiva”.

Junto con ello, en el comunicado explicó que “la medida se toma en un contexto donde la rentabilidad del sistema bancario se ubica sobre su promedio histórico, lo que ha permitido generación orgánica de capital y mayores repartos de dividendos”.

Además, indicó que “los indicadores de mora se mantienen estables mientras el gasto en provisiones de nuevos créditos se ha reducido”, mientras que “la banca muestra holguras de capital que le permitirían no solo enfrentar un escenario de tensión, sino que también acomodar la convergencia del RCC manteniendo un flujo de crédito acorde con la evolución de la economía”.

Según el comunicado del BC, “el Consejo se mantendrá regularmente evaluando las condiciones macrofinancieras, el entorno de riesgos, y sus potenciales consecuencias para el RCC”.