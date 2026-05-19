SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Exigencia de mayor capital del Banco Central a la banca implicaría unos US$1.900 millones a completar en dos años

    Este lunes el consejo del Banco Central decidió aumentar el Requerimiento de Capital Contracíclico (RCC) desde 0,5% de los activos a 1%. La cifra de esta vez estaría por sobre los US$1.500 millones que se estimó costó el primer requerimiento de 0,5%.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Banco Central reducirá el plazo de publicación de las minutas de política monetaria

    Este lunes, el Banco Central (BC) comunicó que decidió, en su primera Reunión de Política Financiera (RPF) de 2026, duplicar el Requerimiento de Capital Contracíclico (RCC) con el que deben contar los bancos del país.

    Según el comunicado de la entidad, el Consejo decidió continuar la convergencia al nivel neutral del RCC, fijándolo en 1% de los activos ponderados por riesgo, el cual será exigible en un plazo de 24 meses desde la adopción de este acuerdo.

    Ello implica que los bancos deben enterar un 0,5% de mayor capital. Ya en mayo de 2023 el instituto emisor había decidido activar, por primera vez, el RCC, instancia que obligó a los bancos a constituir mayor capital por el 0,5% de los activos ponderados por riesgo.

    Cálculos preliminares en la industria apuntan a que la medida adoptada este lunes implica unos US$1.900 millones, cifra que está por sobre los US$1.500 millones que se estimó costó el primer requerimiento de 0,5%.

    Sin embargo, esos recursos no serán adicionales al patrimonio con el cual ya cuenta la banca. El Banco Central explicó que, a febrero de este año, “las holguras de CET1 —una medida de capital de la banca— alcanzaban a 3,2% de los APR, más que suficiente ante el aumento de 0,5% del RCC”.

    Por esto -y por el plazo de dos años para enterarlo-, argumentó que el aumento del RCC “no debería provocar efectos importantes ni en los bancos ni en el crédito”.

    Sin embargo, fuentes de la industria indican que si “será una mochila” y que el capital en el balance tiene un fin: el crecimiento de las colocaciones proyectado para los próximos años.

    Mientras para algunos bancos la decisión de elevar el requerimiento causó sorpresa, para otros altos ejecutivos la sorpresa más bien estuvo en el monto.

    “Era difícil que no hicieran algo, pues su marco conceptual apunta a elevarlo, pero pensé que sería un máximo de 25 puntos básicos”, dice una fuente.

    En la minuta publicada ayer, el ente rector sostuvo que la activación del requerimiento no debiera ser una sorpresa para la industria, pues “en las RPF de noviembre de 2024, mayo 2025 y noviembre 2025, el Consejo recalcó que a partir de la reunión de mayo de 2026 comenzaría a evaluar la convergencia del RCC al nivel neutral. Por lo tanto, no es una decisión sorpresiva”.

    Junto con ello, en el comunicado explicó que “la medida se toma en un contexto donde la rentabilidad del sistema bancario se ubica sobre su promedio histórico, lo que ha permitido generación orgánica de capital y mayores repartos de dividendos”.

    Además, indicó que “los indicadores de mora se mantienen estables mientras el gasto en provisiones de nuevos créditos se ha reducido”, mientras que “la banca muestra holguras de capital que le permitirían no solo enfrentar un escenario de tensión, sino que también acomodar la convergencia del RCC manteniendo un flujo de crédito acorde con la evolución de la economía”.

    Según el comunicado del BC, “el Consejo se mantendrá regularmente evaluando las condiciones macrofinancieras, el entorno de riesgos, y sus potenciales consecuencias para el RCC”.

    Más sobre:BancaRCCCapital ContracíclicoBanco CentralCrédito

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cochilco elevó a US$5,5 la libra su estimación promedio para el cobre este año, pero prevé una caída en la producción

    Carabineros da muerte a sujeto tras resistirse a control de la institución en operativo por contrabando en General Lagos

    “Problemas técnicos” y “talibán económico”: los hechos que han marcado el inicio de discusión de la megarreforma

    Exreguladores y abogados valoran nombramiento de Diego Peralta como nuevo director general jurídico de la CMF

    Cordero tras operativos en Temucuicui: “No depende de ningún gobierno el momento en que el Ministerio Público lleva a cabo sus diligencias”

    La televisión de pago pierde casi un millón de clientes desde su peak, en 2021

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores

    Rating del lunes 18 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 18 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Manchester City en TV y streaming

    Carabineros da muerte a sujeto tras resistirse a control de la institución en operativo por contrabando en General Lagos
    Chile

    Carabineros da muerte a sujeto tras resistirse a control de la institución en operativo por contrabando en General Lagos

    “Problemas técnicos” y “talibán económico”: los hechos que han marcado el inicio de discusión de la megarreforma

    Cordero tras operativos en Temucuicui: “No depende de ningún gobierno el momento en que el Ministerio Público lleva a cabo sus diligencias”

    Cochilco elevó a US$5,5 la libra su estimación promedio para el cobre este año, pero prevé una caída en la producción
    Negocios

    Cochilco elevó a US$5,5 la libra su estimación promedio para el cobre este año, pero prevé una caída en la producción

    Exreguladores y abogados valoran nombramiento de Diego Peralta como nuevo director general jurídico de la CMF

    La televisión de pago pierde casi un millón de clientes desde su peak, en 2021

    “Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara
    Tendencias

    “Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Cómo la primera prueba de bomba atómica en 1945 creó un material completamente nuevo, según una investigación

    Carlos Alcaraz se baja de Wimbledon: “No estoy listo”
    El Deportivo

    Carlos Alcaraz se baja de Wimbledon: “No estoy listo”

    Lágrimas, emoción y brazos al cielo: la reacción de Neymar tras ser convocado por Carlo Ancelotti para el Mundial 2026

    Boca Juniors sufre importante baja para duelos clave ante Cruzeiro y la UC en Copa Libertadores

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i
    Tecnología

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    David Beckham se une a Lenovo con campaña global de inteligencia artificial en el Mundial 2026

    Menos interrupciones, más contexto: cómo el Samsung Galaxy S26 busca acabar con el “ruido digital”

    “Dios Salve a la Reina” se acerca a Chile para encender el Teatro Caupolicán con la música de Queen
    Cultura y entretención

    “Dios Salve a la Reina” se acerca a Chile para encender el Teatro Caupolicán con la música de Queen

    Don Carter habló del dolor por la muerte de su esposa: “Desearía volver a ver a mi mujer”

    Cirque du Soleil vuelve a Chile con Alegría a 20 años de su debut en el país

    Gobierno de Bolivia descarta implementar estado de excepción ante conflictos y habilitará corredores humanitarios para abastecer a La Paz y El Alto
    Mundo

    Gobierno de Bolivia descarta implementar estado de excepción ante conflictos y habilitará corredores humanitarios para abastecer a La Paz y El Alto

    España: Investigan a Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias en el caso Plus Ultra

    Dictan prisión provisional bajo fianza para hijo del fundador de Mango tras declarar por la muerte de su padre

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio
    Paula

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio

    Las hormonas son todo

    Volver al escenario después de los 60