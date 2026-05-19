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    Kevin Warsh prestará juramento como nuevo presidente de la Fed este viernes

    La ceremonia de juramento ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se realizará en la Casa Blanca.

    Por 
    Patricia San Juan
    Kevin Warsh y Jerome Powell

    El nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, prestará juramento en su nuevo cargo ante Donald Trump en una ceremonia que se realizará este viernes en la Casa Blanca, según reportó la agencia Bloomberg citando a un funcionario de gobierno que habló en condición de anonimato.

    La semana pasada el Senado de Estados Unidos aprobó la nominación de Kevin Warsh, el candidato de Donald Trump, para presidir la Reserva Federal.

    Warsh contó con el voto favorable de los senadores republicanos y el demócrata John Fetterman, Con ello obtuvo 54 votos a favor y 45 en contra en lo que, sin embargo, se convirtió en la aprobación más baja en la historia para un nuevo presidente del banco central estadounidense.

    Previamente el margen más estrecho se había dado para la ratificación de Janet Yellen, quien en 2014 fue confirmada en el cargo por 56 votos a favor.

    El nuevo presidente de la Fed reemplazará a Jerome Powell, quien pese a haber sido nominado por Trump en su primer mandato, luego comenzó a tener constantes desencuentros con el presidente estadounidense debido a sus presiones para aplicar fuertes recortes en la tasas de interés, las que fueron resistidas por Powell.

    Complejo escenario

    La llegada de Warsh a la presidencia de la Fed encuentra a la mayor economía del mundo en un complejo escenario para la política monetaria dadas las presiones inflacionarias generadas por el aumento en los costos energéticos ante el prolongado conflicto bélico con Irán, lo que dificulta avanzar un nuevo recorte en la tasa de interés, tal como lo espera Trump.

    En su última reunión de política monetaria de abril la Fed resolvió mantener las tasas de interés en el nivel actual de entre 3,5% y 3,75%. Pero la decisión no fue unánime y constituyó la mayor disidencia al interior del comité desde fines de 1992, mientras algunos gobernadores plantearon la necesidad de aplicar un sesgo restrictivo.

    La próxima reunión de política monetaria de la Fed está programada para el 16 y 17 de junio. De acuerdo a la herramienta Fed Watch de CME Group un 98,7% de los analistas encuestados proyectan que la entidad mantendrá las tasas de interés en el nivel actual de entre 3,50% y 3.75% en dicho encuentro, mientras el 1,3% restante prevé que aplicará un recorte de 25 puntos.

    SAUL LOEB

    Powell se queda

    A fines de abril, en la conferencia de prensa posterior al último encuentro de política monetaria de la Fed, Powell afirmó que seguirá siendo parte del comité de gobernadores de la Reserva Federal (Fed), luego de dejar su puesto como timonel.

    En ese momento dijo que “tras finalizar mi mandato como presidente el 15 de mayo, continuaré ejerciendo como gobernador durante un periodo de tiempo aún por determinar”.

    Powell, quien fue nominado a la presidencia de la Fed por Trump en 2017, terminó su periodo en el cargo el 15 de mayo y ahora se mantiene como presidente interino, pero su cupo como gobernador se extiende hasta 2028.

    Con su decisión, Powell termina con la tradición de los presidentes de la Fed que generalmente abandonaban la entidad una vez asumido su sucesor en la presidencia.

    Quién es nuevo presidente de la Fed

    Kevin Warsh es uno de los nombres más conocidos dentro del circuito económico republicano en Estados Unidos.

    Su vínculo con el banco central comenzó en 2006, cuando el entonces presidente George W. Bush lo designó como gobernador de la Fed, convirtiéndolo en el miembro más joven del directorio. Desde ese cargo tuvo un rol activo durante la crisis financiera de 2008, donde actuó como enlace entre la institución y los principales actores de Wall Street, participando en las negociaciones clave que buscaron evitar el colapso del sistema financiero.

    Antes de su llegada a la Fed, Warsh había trabajado en Morgan Stanley y luego en el gobierno federal como asesor económico. En 2002 se casó con Jane Lauder, heredera del grupo Estée Lauder, lo que reforzó su inserción en la élite empresarial y republicana.

    Tras dejar la Reserva Federal en 2011 —en desacuerdo con nuevas compras masivas de bonos— Warsh se convirtió en un crítico de algunas de las políticas que ayudó a implementar.

    Su nombre ya había sonado para presidir la Fed en 2017 y volvió a tomar fuerza tras la victoria electoral de Trump en 2024. Aunque no fue considerado para asumir como secretario del Tesoro, tal como se especuló en algún momento, su perfil técnico y su cercanía con el mundo financiero le dieron ventaja para el cargo en el banco central.

    Más sobre:Kevin WarshFedJerome PowellDonald TrumpReserva FederalEstados Unidos

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