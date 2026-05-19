Rodríguez Zapatero, el primer expresidente español investigado por corrupción: cómo el caso Plus Ultra puede golpear a Pedro Sánchez

En un caso inédito en la historia de la democracia de España, el expresidente del gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, fue imputado este martes por la justicia en un caso de corrupción. Según la prensa local, mientras en La Moncloa creen en la “inocencia” de Zapatero, el actual gobernante , Pedro Sánchez, habría enviado un mensaje a los miembros de la dirección del PSOE pidiendo defender su legado.

La Audiencia Nacional, una jurisdicción en Madrid especializada en asuntos financieros complejos, informó que Zapatero está siendo investigado por presunto tráfico de influencias y otros delitos conexos en una investigación sobre el presunto lavado de dinero del rescate público de 53 millones de euros que el gobierno entregó a la aerolínea Plus Ultra tras la pandemia de Covid-19. Es la primera vez que un expresidente del gobierno español es imputado formalmente.

El exjefe del Ejecutivo socialista (2004-2011) fue citado a declarar el próximo 2 de junio, acusado de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Su oficina en Madrid y otras tres sedes comerciales fueron registradas este martes, lo mismo que oficinas de sus hijas.

Agentes de la Policía Nacional salen de las oficinas de la empresa What The Fav, perteneciente a las hijas de Zapatero, el 19 de mayo de 2026, en Madrid. Foto: Europa Press Carlos Luján / Europa Press

Plus Ultra solo cubría rutas en 2021 con Ecuador, Perú y Venezuela, con cuatro Airbus A-340. Sin embargo, la compañía se benefició de este préstamo de emergencia otorgado por el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez gracias a un fondo especial de 10.000 millones de euros destinado al rescate de empresas “estratégicas” en dificultades por la pandemia, consignó Radio Francia Internacional (RFI).

Según el diario El País, que cita fuentes próximas a la investigación, las pesquisas se centran en una empresa de consultoría de un allegado de Zapatero. Esta habría actuado como intermediario financiero para pagar comisiones ocultas.

La investigación se remonta a 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana, después de que llegaran dos peticiones de información de Suiza y Francia por blanqueo de capitales.

A finales de 2025 fueron detenidos el presidente de la compañía Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y su consejero delegado, Roberto Roselli, así como Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero.

El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, participa en el coloquio "Azaña y la cultura como vocación política". Foto: Europa Press

La consultora de Julio Martínez Martínez, llamada Análisis Relevante S.L., que operaba desde 2020, facturaba a Plus Ultra y, a su vez, pagaba al expresidente Zapatero por labores de “consultoría global”, asegura France 24.

Análisis Relevante cobró 460.000 euros de la aerolínea Ultra en cinco años por hacer gestiones en Venezuela (conseguir combustible, permisos, etc.). A su vez, esa misma empresa pagó una cantidad similar, unos 400.000 euros, al expresidente Zapatero por trabajos de consultoría “informes geopolíticos”, y otros 200.000 euros a la empresa de marketing What The Fav de sus hijas por maquetar esos informes.

La oposición española apuntó a los supuestos vínculos de la empresa con Venezuela. El ministro español de Transportes de aquel entonces, José Luis Ábalos, se había reunido en Madrid en enero de 2020 con la número dos del gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, actualmente al frente de la administración en el país sudamericano, pese a que Rodríguez tenía prohibida la entrada en la Unión Europea. Actualmente, Ábalos está encarcelado e investigado por corrupción en otro caso.

Dispuesto “a colaborar con la justicia”.

Rodríguez Zapatero defendió este martes su inocencia al afirmar que “siempre” se ha conducido “con absoluto respeto a la legalidad”, tras haber sido imputado. “Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra”, señaló el expresidente en un video enviado a la prensa, en el que se mostró dispuesto “a colaborar con la justicia”.

“Jamás he realizado ninguna gestión en relación con el rescate de Plus Ultra”, señaló, al tiempo que negó también haber participado en estructuras empresariales o financieras opacas. “Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni en España ni fuera de España, ni jamás he participado en ninguna operación de este tipo”, dijo.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a su salida de una rueda de prensa, en la sede del PSOE en Ferraz, el 12 de junio de 2025, en Madrid. Foto: Europa Press Gabriel Luengas / Europa Press

Según el diario ABC, la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero “es un terremoto que amenaza con hacer tambalear los cimientos del socialismo”. “El golpe es durísimo, porque afecta a una figura con muchísima ascendencia sobre el proyecto de Pedro Sánchez”, aseguró el medio conservador.

Por ello, apunta el periódico, Sánchez habló con Zapatero en las últimas horas y el balance que sale de este contacto es de “un cierre de filas total en torno a su figura”. El PSOE (Partido Socialista Obrero Español) denuncia la persecución judicial contra expresidente, agrega el medio.

En la misma línea, el diario El Mundo dice que “tranquilidad” es el mensaje que trasladan desde el Ejecutivo, donde señalan: “Confiamos, creemos en la inocencia del presidente Zapatero”. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha enviado un mensaje a los miembros de la dirección del PSOE en el que les pide defender el buen nombre de Zapatero y su legado.

Y es que Zapatero es uno de los arietes de lo que se denomina “sanchismo”. Es uno de los principales activos del gobierno que encabeza Sánchez, como ha quedado patente con su protagonismo en las distintas campañas electorales y la defensa de las políticas del Ejecutivo, señala el periódico.

“El principio del fin”

La imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra, esperada por el opositor Partido Popular (PP) desde hace días, según El País, lanzó a los populares “en tromba” contra el gobierno de Pedro Sánchez, al que extienden la responsabilidad política por el expresidente socialista. “El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer”, proclamó el secretario general del PP, Miguel Tellado, en un mensaje en X.

Zapatero imputado por corrupción y blanqueo de capitales. Es de una gravedad extrema.



No solo hablamos del ex presidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez. El Gobierno tiene que dar explicaciones ya.



El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan… — Miguel Tellado (@Mtelladof) May 19, 2026

La colectividad liderada por Alberto Núñez Feijóo pidió una comparecencia urgente de Pedro Sánchez para dar explicaciones sobre Zapatero por haber participado en la última campaña andaluza del PSOE, pero descartan promover una moción de censura como les reclama Santiago Abascal, el líder del partido de extrema derecha Vox. “Abascal tiene que explicar por qué insiste en algo que sabe que está condenado al fracaso”, replicó la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz.

En todo caso, Núñez Feijóo fue crítico con el actual jefe de gobierno. “Sánchez llegó al gobierno por la moción de censura que defendió Ábalos y se mantuvo en el poder por la intermediación de (Santos) Cerdán y de Zapatero. La corrupción es la razón fundacional de este gobierno. Sin apoyos no puede seguir. Sin decencia, menos aún. Solo le queda una salida digna. No seguir manchando ni un minuto más el buen nombre de la política, de la Justicia y de España”, lanzó el líder opositor.

Sánchez llegó al Gobierno por la moción de censura que defendió Ábalos y se mantuvo en el poder por la intermediación de Cerdán y de Zapatero.



La corrupción es la razón fundacional de este Gobierno. Sin apoyos no puede seguir. Sin decencia, menos aún.



Solo le queda una salida… pic.twitter.com/lNRjdZ3Yaw — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) May 19, 2026

“Zapatero es la musa del sanchismo y esa musa está imputada por la Audiencia Nacional”, sostiene el PP en un comunicado difundido a los medios, que también subraya que “el PSOE debe ser rescatado de dos personas que están sometiendo a la marca a causas de disolución”.

El PP extiende al actual presidente del gobierno la responsabilidad política sobre la imputación de Zapatero por tráfico de influencias, falsedad documental y organización criminal en el caso Plus Ultra. “El principio que vincula a los dos últimos presidentes del gobierno de España del PSOE es la corrupción. Los dos han utilizado a sus familias para enriquecerse y los dos han denigrado la institución a la que representan o han representado”, sostiene la colectividad en un comunicado.

🟡 OPINIÓN | La imputación de Zapatero es el principio del fin, por Álvaro Nieto (@alvaronieto).https://t.co/zRcsfJRpct — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) May 19, 2026

Para Jorge Bustos, columnista de El Mundo, “si consideramos el sanchismo como una exacerbación cínica del zapaterismo, la caída de José Luis solo puede acelerar la de Pedro (Sánchez)”. “Ambos comparten una noción plurinacional del Estado donde Cataluña siempre es más igual que el resto, pero Zapatero la vende como virtud y Sánchez apenas oculta su necesidad. Ahora comparten también una prometedora intimidad con los tribunales y un análisis relevante de su entorno familiar: la mujer catedrática, el hermano artista, las hijas emprendedoras”, comenta.

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En tanto, para Álvaro Nieto, director del medio The Objetive, “la imputación de Zapatero es el principio del fin”. “Y por mucho que Pedro Sánchez quiera desvincularse de este asunto, no podrá hacerlo”, sostiene. Y agrega: “Y con la imputación de Zapatero parece que nos acercamos a conocer toda la verdad de por qué Sánchez accedió a rescatar con 53 millones de euros a una empresa que a todas luces no merecía ese dinero”.