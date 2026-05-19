“Las especies robadas son”: Álvaro Henríquez y la historia detrás de INRI

Es de las canciones más llamativas de XCLNT, el nuevo disco que reúne a la formación clásica de Los Tres, Henríquez, Lindl, Parra y Molina. El track 8 es INRI, un animado rockabilly.

La letra de la canción enumera un listado de especies robadas y remata con la línea “y un crucifijo marca INRI”, un final desopilante y sorpresivo, como un buen cuento. Y rima con el tono irónico de temas de Los Tres, como Restorán.

INRI, es la inscripción en latín “Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum”, cuyo significado en castellano es “Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos”. La tradición cristiana atribuye esa leyenda a un cartel instalado en la cruz en que Jesús fue ejecutado. Por ello se suele añadir en las representaciones de la cruz y en los crucifijos.

A pesar de que el efecto que produce la frase resulta cómico, la canción se basa en una historia real. “INRI es un tributo a mi padre. Mi padre era juez en Concepción, después fue ministro, después presidente de la corte", detalló Álvaro Henríquez en un reel para la discográfica Universal.

El músico se refiere a su padre, el jurista Fidel Henríquez Saavedra, quien fue presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción. “Pero mientras era juez en los años 80 estaba de turno, por ejemplo, entonces le llegaban los partes de los robos le llegaba el tipo que habían atropellado no se donde, ese tipo de cosas".

Henríquez se refiere a los habituales partes policiales en que se dan cuenta de las comisiones de delitos. “Entonces un día mi padre me dice ‘mira Alvarito’ y me muestra y eran puras faltas de ortografía así todo el rato. ‘Las especies robadas son’ y empezaba a enumerar con las marcas, un refrigerador marca samsun, todas eran marcas”.

Fue entonces que el diligente funcionario policial reparó en un crucifijo. “El paco que hizo el parte cuando vio el crucifijo dijo ‘y este qué marca será ¡ah! INRI po. Entonces le puso un crucifijo marca INRI, esa historia es real".

Esa historia, Henríquez la hizo canción. “Las especies robadas son/ un parlante marca Sony/un televisor marca Samsung/Un corazón envuelto en rosas/Y un crucifijo marca INRI”.

INRI es el más reciente sencillo de XCLMT, con un video animado de Punk Robot dirigido por Nj López y Pato Escala. Mientras, Los Tres se alistan para sus próximos shows en Concepción y Santiago donde la banda presentará su disco XCLNT; 23 y 24 de mayo, Teatro Universidad de Concepción y el 7 y 8 de junio, Teatro Municipal de Santiago.