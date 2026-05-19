SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    “Las especies robadas son”: Álvaro Henríquez y la historia detrás de INRI

    Inspirada en una historia real que el padre juez de Álvaro Henríquez le mostró, INRI, la canción más sorpresiva de XCLNT, convierte un insólito parte policial en un rockabilly humorístico y filoso.

    Por 
    Equipo de Culto
    Los Tres

    Es de las canciones más llamativas de XCLNT, el nuevo disco que reúne a la formación clásica de Los Tres, Henríquez, Lindl, Parra y Molina. El track 8 es INRI, un animado rockabilly.

    La letra de la canción enumera un listado de especies robadas y remata con la línea “y un crucifijo marca INRI”, un final desopilante y sorpresivo, como un buen cuento. Y rima con el tono irónico de temas de Los Tres, como Restorán.

    INRI, es la inscripción en latín “Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum”, cuyo significado en castellano es “Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos”. La tradición cristiana atribuye esa leyenda a un cartel instalado en la cruz en que Jesús fue ejecutado. Por ello se suele añadir en las representaciones de la cruz y en los crucifijos.

    A pesar de que el efecto que produce la frase resulta cómico, la canción se basa en una historia real. “INRI es un tributo a mi padre. Mi padre era juez en Concepción, después fue ministro, después presidente de la corte", detalló Álvaro Henríquez en un reel para la discográfica Universal.

    El músico se refiere a su padre, el jurista Fidel Henríquez Saavedra, quien fue presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción. “Pero mientras era juez en los años 80 estaba de turno, por ejemplo, entonces le llegaban los partes de los robos le llegaba el tipo que habían atropellado no se donde, ese tipo de cosas".

    Henríquez se refiere a los habituales partes policiales en que se dan cuenta de las comisiones de delitos. “Entonces un día mi padre me dice ‘mira Alvarito’ y me muestra y eran puras faltas de ortografía así todo el rato. ‘Las especies robadas son’ y empezaba a enumerar con las marcas, un refrigerador marca samsun, todas eran marcas”.

    Fue entonces que el diligente funcionario policial reparó en un crucifijo. “El paco que hizo el parte cuando vio el crucifijo dijo ‘y este qué marca será ¡ah! INRI po. Entonces le puso un crucifijo marca INRI, esa historia es real".

    Esa historia, Henríquez la hizo canción. “Las especies robadas son/ un parlante marca Sony/un televisor marca Samsung/Un corazón envuelto en rosas/Y un crucifijo marca INRI”.

    INRI es el más reciente sencillo de XCLMT, con un video animado de Punk Robot dirigido por Nj López y Pato Escala. Mientras, Los Tres se alistan para sus próximos shows en Concepción y Santiago donde la banda presentará su disco XCLNT; 23 y 24 de mayo, Teatro Universidad de Concepción y el 7 y 8 de junio, Teatro Municipal de Santiago.

    Más sobre:Álvaro HenríquezLos TresINRIXCLNTMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por recorte presupuestario: Minsal pausará $3.947 millones de APS Universal para redirigir recursos a pesquisa de cáncer

    Diputados republicanos dan espaldarazo a Ximena Lincolao en su momento más frágil en el gabinete

    Gobierno expone ante senadores avance del Plan Escudo Fronterizo en el norte y pone foco en la política migratoria

    Corte de agua afectará a ocho comunas de la RM el fin de semana: se implementará plan de contingencia

    Ramírez mantiene suspenso sobre si irá a la reelección en la UDI, mientras Alessandri asoma como carta para competirle a Longueira

    “El diputado insiste en una teoría fracasada”: respuesta de Quiroz a Manouchehri enciende debate en la Cámara por megaproyecto

    Lo más leído

    1.
    Jorge González retoma la actividad musical en proyecto junto a Miguel Conejeros: puedes ver el video aquí

    Jorge González retoma la actividad musical en proyecto junto a Miguel Conejeros: puedes ver el video aquí

    2.
    Shakira, otra vez vencedora: cómo usó a su favor su duro juicio con Hacienda española

    Shakira, otra vez vencedora: cómo usó a su favor su duro juicio con Hacienda española

    3.
    Cirque du Soleil vuelve a Chile con Alegría a 20 años de su debut en el país

    Cirque du Soleil vuelve a Chile con Alegría a 20 años de su debut en el país

    4.
    “¡Bangaranga!¡Bangaranga!”: ¿que significa la canción de Bulgaria que ganó Eurovisión?

    “¡Bangaranga!¡Bangaranga!”: ¿que significa la canción de Bulgaria que ganó Eurovisión?

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Barracas Central por la Copa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Barracas Central por la Copa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores

    Rating del lunes 18 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 18 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Por recorte presupuestario: Minsal pausará $3.947 millones de APS Universal para redirigir recursos a pesquisa de cáncer
    Chile

    Por recorte presupuestario: Minsal pausará $3.947 millones de APS Universal para redirigir recursos a pesquisa de cáncer

    Diputados republicanos dan espaldarazo a Ximena Lincolao en su momento más frágil en el gabinete

    Gobierno expone ante senadores avance del Plan Escudo Fronterizo en el norte y pone foco en la política migratoria

    Kevin Warsh prestará juramento como nuevo presidente de la Fed este viernes
    Negocios

    Kevin Warsh prestará juramento como nuevo presidente de la Fed este viernes

    La declaración de la agrupación de casinos online contra Polla: “Su objetivo es eliminar del mercado a los demás proveedores de apuestas en línea”

    Costo fiscal del proyecto que compensa el IVA en gasto de pañales y medicamentos será de US$100 millones anuales

    “Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara
    Tendencias

    “Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Cómo la primera prueba de bomba atómica en 1945 creó un material completamente nuevo, según una investigación

    En vivo: Manchester City enfrenta a Bournemouth con la meta de llevar la pelea por el título a la última fecha
    El Deportivo

    En vivo: Manchester City enfrenta a Bournemouth con la meta de llevar la pelea por el título a la última fecha

    No es solo por Clark: la lista de incumplimientos que la Universidad de Chile registra en su ofensiva contra Azul Azul

    Carlos Alcaraz se baja de Wimbledon: “No estoy listo”

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i
    Tecnología

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    David Beckham se une a Lenovo con campaña global de inteligencia artificial en el Mundial 2026

    Menos interrupciones, más contexto: cómo el Samsung Galaxy S26 busca acabar con el “ruido digital”

    Shakira, otra vez vencedora: cómo usó a su favor su duro juicio con Hacienda española
    Cultura y entretención

    Shakira, otra vez vencedora: cómo usó a su favor su duro juicio con Hacienda española

    “Las especies robadas son”: Álvaro Henríquez y la historia detrás de INRI

    Muere a los 85 años la legendaria cantante colombiana Totó La Momposina

    Rodríguez Zapatero, el primer expresidente español investigado por corrupción: cómo el caso Plus Ultra puede golpear a Pedro Sánchez
    Mundo

    Rodríguez Zapatero, el primer expresidente español investigado por corrupción: cómo el caso Plus Ultra puede golpear a Pedro Sánchez

    Trump afirma que le ha dado a Irán un “tiempo limitado” para alcanzar un acuerdo

    Gobierno de Bolivia descarta implementar estado de excepción ante conflictos y habilitará corredores humanitarios para abastecer a La Paz y El Alto

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio
    Paula

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio

    Las hormonas son todo

    Volver al escenario después de los 60