“Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara

La alianza entre Bad Bunny y Zara ya es una realidad.

Tras semanas de especulación –y varias pistas en los últimos meses– el artista puertorriqueño y la firma española confirmaron el lanzamiento de su primera colección conjunta, titulada Benito Antonio .

El primer adelanto oficial ocurrió este sábado en San Juan, Puerto Rico, donde una tienda de Zara en el centro comercial Plaza Las Américas se transformó en un espacio dedicado exclusivamente a la colección.

La sorpresa fue mayor cuando el propio Bad Bunny apareció sin previo aviso , interactuó con seguidores y salió del local cargando bolsas con prendas de la línea, generando un inmediato revuelo en redes sociales.

“Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara. Foto: X

Del Super Bowl a la Met Gala

Esta colaboración no surgió de la nada. Durante los últimos meses, el intérprete fue dejando señales claras de su vínculo creativo con la marca.

Primero, ocupó un conjunto blanco diseñado por Zara que lució durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl , en febrero de este año.

“Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara

Hace unas semanas, llevó un traje personalizado a la alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York para la Met Gala 2026.

En ambas ocasiones, las piezas despertaron comentarios por su mezcla de sobriedad, estructura y guiños contemporáneos.

De hecho, el logotipo de la colección –que ahora acompaña oficialmente a las prendas– ya había sido visto en la silla donde el artista se preparó antes de la Met Gala y en la etiqueta de su atuendo para la ocasión.

Cómo es la colección “Benito Antonio”

La propuesta combina la estética urbana que caracteriza al cantante con una línea más pulida y versátil.

Según lo que se ha podido ver en el adelanto, incluye poleras, polerones, prendas de jeans, jockeys y trajes estructurados .

“Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara

Hay una clara dualidad: piezas relajadas conviven con siluetas más elegantes , reflejando la evolución estilística del artista.

Visualmente, la colección apuesta por líneas limpias, paletas de colores suaves y un diseño sobrio, lejos del exceso de logotipos.

También se perciben influencias deportivas que dialogan con la imagen reciente del músico.

Más que merchandising de gira, se trata de prendas pensadas para el día a día, con vocación de integrarse al clóset cotidiano.

“Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara

El nombre de la colección, Benito Antonio, es un guiño directo al nombre real del cantante, Benito Antonio Martínez Ocasio, reforzando el carácter personal del proyecto.

¿Cuándo y dónde comprarla en Chile?

El lanzamiento internacional está programado para el 21 de mayo de 2026 , día en que se darán a conocer los detalles de disponibilidad global.

En el caso de Chile, la colección estará disponible tanto en tiendas físicas seleccionadas como a través del sitio web y la aplicación de Zara .

Todo indica que la colección se convertirá en uno de los lanzamientos de moda más comentados del año al combinar al artista más popular del momento con una de las marcas más reconocidas de la moda.