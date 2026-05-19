“Problemas técnicos” y “talibán económico”: los hechos que han marcado el inicio de discusión de la megarreforma

En la Sala de la Cámara de Diputados comenzó la discusión del proyecto de ley nombrado como Plan de Reconstrucción Nacional, donde será una jornada de pleno debate para dejar la votación de legislar la iniciativa para este miércoles, y luego discutir en particular.

“Presidente, hay dificultades con la operatividad de la oficina virtual para efecto de renovar las indicaciones y también para poder impugnar las inadmisibilidades. Esto es especialmente preocupante dado que solo tenemos una hora o menos de una hora”, expresó el diputado Luis Cuello (PC) tras la lectura de la cuenta de la sesión.

Al manifestar ello, anunció que presentarán indicaciones en “papel” para ser agregadas al comparado. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), señaló que por acuerdo de comité se deben presentar vía virtual. "En todo caso, cualquier consulta puede acercarse acá a la Secretaría y clarificarán el punto", señaló.

Fue transcurrida cerca de una hora del inicio del debate, que el diputado Daniel Manouchehri (PS) dio cuenta de que “Presidenta, quiero dejar constancia de que están existiendo problemas técnicos para poder ingresar las indicaciones. Ya el sistema informático está en conocimiento, pero no se está permitiendo que los parlamentarios, en tiempo y forma, pudiesen adherir”.

“Por tanto, creo que eso inhabilita el acuerdo que hay de los comités, porque si hay un acuerdo de los comités, lo mínimo es que el sistema funcione bien para que puedan ingresar las indicaciones. Entonces, yo le pido que tome las medidas la mesa, porque se está no respetando un acuerdo de los comités, pero lo que es más grave, inhibiendo un derecho parlamentario que es poder indicar un proyecto de ley”, añadió el parlamentario socialista.

En ese momento, la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), aclaró que se revisará el sistema y que hasta el momento existen más de 90 indicaciones ingresadas. No obstante, solo unas palabras después, el diputado Jaime Araya (IND.) insistió en que existían problemas para el ingreso de solicitudes por vía virtual, llegando al tiempo límite sin poder entregar.

Ante ello, Guillermo Ramírez (UDI) pidió que se revisara a qué hora ingresó la última solicitud para verificar si existía o no un fallo en el sistema. “Bueno, eso es lo que estamos justamente, se va a hacer el cruce con la hora en que se subieron las indicaciones y, si hay algo que reparar, claramente se va a hacer”, afirmó la vicepresidenta de la Cámara.

“Talibán económico” y “era una metáfora”

En medio de la discusión, la diputada Andrea Parra (PPD) apuntó contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, calificándolo como un “talibán económico”, que “no usó ni metáforas ni hipérboles, solo impuso un camino que él trazó, un monólogo sordo y ciego del que no desea apartarse ni un centímetro y que desprecia el diálogo político”.

“Desde el PPD estamos preocupados por el futuro de Chile, porque cuando usted rebaja impuestos con este nivel de magnitud, la solución es o subir otros impuestos o recortar el gasto para compensar. Todo hace pensar que la vía elegida serán los recortes”, expresó.

Tras ello, Enrique Bassaletti (IND) pidió punto de reglamento, aseverando que la parlamentaria Parra infringió el artículo 90, número 6: “Falta de respeto a la Cámara”. “Tratar de talibán financiero al ministro de Hacienda es una falta de respeto inaceptable”, sostuvo.

Por otro lado, luego de varias palabras más, el diputado Jaime Bassa (FA) expuso que estaba en contra, y al momento de sus conclusiones señaló que “La gente les va a pasar la cuenta. Acuérdense de mí; la gente les va a pasar la cuenta. Anuncio desde ya mi voto en contra. No podemos respaldar esta verdadera colusión entre el gobierno y sus patrones, los superricos”.

Ante eso, Paz Charpentier (REP) pidió punto de reglamento: “Artículo 90, número 6, falta respeto hoy a la Cámara, a los diputados, a los ministros, etcétera, digamos, imputando un delito como es la colusión al gobierno”.

Ossandón se comprometió a revisar las grabaciones y, si decía las palabras, serían retiradas del acta. Sin embargo, Bassa pidió la palabra, afirmando que “solo quiero decir, presidenta, que era una metáfora”.

Fue pasado de las 11.30 horas, que distintos parlamentarios -durante su uso de palabra- emplazaron al ministro Jorge Quiroz, haciendo ver que el secretario de Estado ya no se encontraba en la Sala de la Cámara de Diputados. Inclusive, por punto de reglamento, expresaron que era “impresentable” su ausencia.