La presión que ha intentado ejercer el FA al PDG por megarreforma: “Megachanta” “Vendieron baratitos sus votos”

La decisión del Partido de la Gente (PDG) de respaldar en general el proyecto de reconstrucción del gobieno de José Antonio Kast ha generado malestar en la oposición, pero es el Frente Amplio (FA) el que ha tomado la bandera en las críticas a la colectividad liderada por Franco Parisi.

El diputado Gonzalo Winter (FA), este martes en plena jornada de votación de la megarreforma, emplazó al partido de Parisi y aseguró que “el PDG puso sobre la mesa una demanda legítima: ayudar a las familias con el costo de pañales y medicamentos”, pero que “el resultado del acuerdo (con el Gobierno) fue un proyecto ingresado aparte, sin urgencia e insuficiente frente al daño económico que esta reforma va a generar a esas mismas familias”.

Según el exprecandidato presidencial frenteamplista el proyecto del gobierno “sigue siendo ‘megachanta’, como la definió Franco Parisi”. Y lanzó sus dardos contra el PDG: “Una reforma que perjudica a la clase media y que, aun así, contará con sus votos”.

Las palabras de Winter, se suman a críticas que había realizado el día anterior el exministro Giorgio Jackson (FA) contra el PDG.

Luego que la diputada Pamela Jiles (PDG) escribiera en su cuenta, refiriendose al apoyo de su bancada a la reforma del gobieno: “Conseguimos 100 millones de dólares para la gente que lo necesita. La Bancada @ChilePDGcl cumple el mandato de la gente, con coherencia, trabajo, unidad y disciplina, a pesar del bulling de las oligarquías de izquierda y derecha, que siguen sin entender ni sopesar nuestra fuerza”.

Jackson contestó: “ Con sus votos (PDG), le regalan más de US$ 3.000 millones al 1% más rico en rebajas tributarias . Pero intentan convencer a la gente de que una devolución de US$ 100 millones (3.5% del regalo), es una gran ganancia. No convencerán a nadie. Vendieron baratitos sus votos. Triste”.

“Hay que ser muy cara dura. Quiroz tendría que esforzarse mucho para favorecer a los ricos como lo hizo el gobierno anterior. La reforma de pensiones de Boric transfirió 7 mil millones al corazón del gran capital: las AFP. Más del doble que el Megaproyecto. Y además le negaron a la gente su derecho a retirar sus propios fondos, que usaron para hacerse del poder”, escribió a su vez Jiles.

A su vez, el jefe de bancada del PDG, Juan Manuel Valenzuela, se sumó a la disputa y, entre otras cosas sostuvo que: “Cuando solo te dedicas a criticar desde una burbuja de privilegios, terminas armando montajes como el de ”gas a Precio Justo", que acabó siendo una cruel ilusión para miles de familias: Dicho en simple: puro humo".

La disputa entre integrantes del Frente Amplio y del PDG se ha incrementado en otros temas , como por ejemplo, el actuar del diputado Javier Olivares.

Sin embargo, este lunes miembros de la bancada del PDG como la propia Jiles y Patricio Briones, compartieron un punto de prensa con parlamentarios del Frente Amplio como Carolina Tello, en que anunciaron una interpelación contra la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.