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    Diputados republicanos buscan hacer un gesto a Ximena Lincolao en su momento más frágil en el gabinete

    La bancada coordinó un almuerzo con la titular de Ciencia, como señal de apoyo en un momento complejo para ella. Aunque ella se excusó, da cuenta de un diseño del partido de respaldar a los distintos integrantes del gabinete de Kast.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
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    Al cierre de esta edición, los diputados del Partido Republicano comenzaban a llegar a su comedor en la Cámara. Se preparaban para recibir a una invitada especial y almorzar con ella: la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao (independiente), en medio de su momento más complejo al interior del gabinete del Presidente José Antonio Kast.

    Fue la cartera a su cargo en la que se produjo el primer ajuste de una subsecretaría: la semana pasada, Rafael Araos renunció a su cargo al argumentar que existía un plan para desvincular masivamente a funcionarios de la cartera, con el que él no estaba de acuerdo.

    Sumado a eso, reuniones no registradas protagonizadas por Lincolao y tensiones internas en el ministerio han terminado por hacer estallar una inédita crisis al interior de Ciencia, cartera que, en su historia, no se ha caracterizado por grandes controversias.

    La ministra se excusó del almuerzo cuando algunos de los parlamentarios ya habían tomado asiento. Sin embargo, la intención del Partido Republicano es clara. Conscientes del momento complejo que atraviesa Lincolao, quien se convirtió en uno de los principales blancos de críticas de la oposición, los diputados del Partido Republicano quieren dar una señal.

    Con el almuerzo intentaban hacer ver que ellos asumen la tarea de respaldarla a Lincolao y a cada una de las autoridades que el Presidente Kast nombró como integrantes de su gabinete, sin importar que atraviesen por momentos complejos.

    En todo caso, no iba a ser primera ni última vez que la bancada -la más grande de todo el Congreso, con 31 integrantes- comparte un almuerzo con una autoridad gubernamental. Este miércoles harán lo mismo con la ministra vocera, Mara Sedini.

    En el Partido Republicano han asumido la tarea de erigirse como la colectividad más alineada con el gobierno dentro del oficialismo. Piensan que tienen una responsabilidad mayor que el resto, en consideración de que el Presidente Kast fue el fundador y principal líder de la colectividad que hoy encabeza el senador Arturo Squella.

    “Nuestro principal rol es ser el partido más ordenado y estructurado dentro del gobierno”, dijo el jefe de bancada de los diputados republicanos, Benjamín Moreno, en entrevista con La Tercera.

    Cómo parte de ese diseño, esta mañana tuvieron un rol protagónico dentro del oficialismo a la hora de defender a la ministra Trinidad Steinert (Seguridad Pública) de las críticas de la oposición, bloque que la interpelará próximamente.

    La UDI también se ha propuesto pelear por ese sello. Luego de que el Partido Republicana evidenciara diferencias internas en torno al rol de Alejandro Irarrázaval en el Segundo Piso, el senador Sergio Gahona planteó -en entrevista con La Tercera- que “el partido más leal a Kast ha sido la UDI, porque nosotros entendemos la responsabilidad de gobernar”.

    Sus palabras fueron respaldadas por el presidente del partido, el diputado Guillermo Ramírez, quien ayer planteó: “Me atrevería a decir que la UDI es el partido más leal al gobierno”.

    Más sobre:PolíticaXimena LincolaoMinisterio de CienciasPartido RepublicanoPresidente José Antonio KastPresidente KastMara Sedini

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