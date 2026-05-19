“Pedimos que si se cita a los ministros, se les deje presentar como corresponde”: Sedini por criticada exposición de Steinert en el Congreso

En una nueva vocería de gobierno desde el Palacio de La Moneda, la ministra de la Segegob, Mara Sedini, salió a blindar a su par de Seguridad, Trinidad Steinert, a propósito del anuncio de una interpelación en su contra por parte de la oposición.

Lo anterior, luego de su criticada exposición frente a la Cámara de Diputados, donde la Sala rechazó que se visualizara su presentación en materia de seguridad, por lo que la secretaria de Estado debió leerla.

Esto sumado a que, posterior a la presentación, Steinert dijo que no esperaba que en el Congreso Nacional se le exigiera un plan formal y por escrito sobre seguridad.

Así las cosas, respecto al punto, Sedini lanzó: “En algún momento la oposición va a tener que definir si está por la seguridad de los chilenos o simplemente por hacerle un gallito político al gobierno”.

DIEGO MARTIN/ATON CHILE

En esa línea agregó que el gobierno valora estas instancias donde se pueden presentar los proyectos, pero que les preocupa que sean mal utilizadas, por ejemplo, “cuando se cita un ministro y no se le permite presentar, cuando no se deja ingresar a la sala a los subsecretarios o a los asesores, o cuando no se le permite a un ministro poner un PowerPoint para hacer una buena presentación”.

“Eso es lo mínimo que le podemos exigir al Congreso para que los ministros muestren los planes. Al que le interese la seguridad, va a buscar escuchar, pero lo que hemos visto hasta ahora no ha sido así”, continuó.

Dicho eso, blindó la gestión de la exfiscal de Tarapacá a cargo del Ministerio de Seguridad: “La ministra Steinert ha hecho un trabajo muy dedicado en las urgencias que existen en nuestro país. La ministra está abocada a cumplir con el mandato que nos entregó el Presidente José Antonio Kast, que viene desde la ciudadanía, y a eso se ha dedicado a estos últimos meses”.

Luego, reforzó: “Nosotros pedimos que, por favor, si se cita a los ministros con el objetivo que den a conocer sus programas, sus planes, se les deje presentar como corresponde y con la gente que corresponde”.

Ruidos sobre ajuste ministerial

Ante los comentarios sobre un posible cambio de gabinete, la vocera contestó: “No me voy a hacer cargo de especulaciones ni sé las motivaciones de cada una de las personas que hacen declaraciones”.

“Me parece relevante siempre destacar que es una atribución del Presidente y que no se anuncia, sino que es una decisión que toma él en su momento y que no requiere discusión por nuestra parte”, acotó.

Propiedad intelectual

Por otro lado, Sedini fue consultada sobre si el gobierno buscará reponer el artículo de propiedad intelectual en la megarreforma -que favorecía a las plataformas de Inteligencia Artificial (IA)- tras ser rechazado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

“Hasta ahora, el proyecto sigue en tramitación. Nosotros lo que vamos a hacer es seguir discutiendo y buscando alternativas con los distintos actores, siempre buscando que tengamos mayores inversiones”, respondió.

“Ojalá que seamos pioneros en inteligencia artificial, pero al mismo tiempo que resguardemos los derechos de autor de la mejor manera posible. Es el equilibrio que buscamos y así seguiremos avanzando desde ese punto de vista en este artículo”, concluyó la ministra.