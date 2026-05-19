Los triunfadores de Viña: Jessie & Joy anuncia regreso a Chile para mostrar “Despecho Tour”

Los recientes triunfadores del Festival de Viña del Mar Jessie & Joy regresan a Chile. El dúo mexicano ganadores en seis ocasiones del Latin Grammy confirmó su presentación el 29 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena, como parte de su gira internacional “El Despecho Tour 2026” que los trae de vuelta a los escenarios latinoamericanos.

Sólo pasaron algunos meses para que el dueto de los hermanos Huerta oficializara su regreso al país para reencontrarse con su público chileno en una noche que promete repasar todos sus éxitos “¡Corre!”, “La de la mala suerte”, “Dueles”, “Llorar” y “Chocolate”, entre muchas otras sorpresas sobre el escenario, son las que prometen entregar a sus incondicionales fans. El show también incluirá canciones de su trabajo más reciente, donde mantienen su sello de pop emotivo con letras directas y coros inolvidables.

La fanaticada, acostumbrada a dejarse sorprender en cada uno de sus shows siempre ha esperado impaciente qué pasará esta nueva jornada. Comunes son las sorpresivas visitas que realiza Jesse de incógnito en las previas de cada show donde sin identificarse, se acerca a algunas personas del público de galerías para ofrecerles un asiento en las primeras filas. Así también son características e impactantes salidas al escenario de Joy que en definitiva jamás se sabe desde donde comenzará a cantar. En el último show del Movistar Arena sorprendió a quienes estaban en el sector de cancha realizando una salida inesperada desde el público. Algo parecido hizo en el Festival de Viña del Mar donde apareció desde la galería.

Esta vez septiembre será el mes en que podamos descubrir el nuevo show de Jesse & Joy en un concierto se perfila como uno de los eventos pop más esperados del segundo semestre en Santiago. Las entradas estarán disponibles a través de Puntoticket, el miércoles 20 de mayo a las 10:30 AM.