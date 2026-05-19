Trama bielorrusa: 7º Juzgado de Garantía ratifica prisión preventiva del abogado Eduardo Lagos

Si ayer el 7° Juzgado de Garantía de Santiago decidió rechazar la petición de sobreseimiento definitivo y de devolución de especies requerida por la defensa del abogado Eduardo Lagos, imputado por soborno y lavado de activos en el contexto de la trama bielorrusa, este martes ratificó su prisión preventiva.

La jueza Carolina Gajardo resolvió mantener la medida cautelar por considerar que es “un peligro para la seguridad de la sociedad” y Lagos seguirá en el centro penitenciario Capitán Yáber.

Eduardo Lagos Herrera está imputado en la investigación por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.

En la audiencia del lunes, la defensa sostuvo que el tiempo transcurrido desde el ingreso de su representado a Capitán Yáber, sumado al avance de la investigación, justificaría revisar la necesidad de mantener la medida más gravosa. Incluso, el abogado Marcelo Abujiar advirtió que la permanencia en prisión preventiva podría afectar la salud de su representado.

Por otra parte, en la misma jornada del lunes, se precisó que la revisión de las medidas cautelares de Mario Vargas y Gonzalo Migueles se realizará el próximo 11 de junio. En tanto, la revisión referente a las medidas de protección que pesan sobre la exministra Ángela Vivanco será el 4 de junio.