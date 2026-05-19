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    Política

    Kast convoca encuentro con ministros en Cerro Castillo en antesala de la cuenta pública

    Tras el feriado del 21 de mayo, el Presidente recibirá a los secretarios de Estado este viernes en el palacio presidencial en Viña del Mar con el objetivo de preparar su alocución del próximo primero de junio ante el Congreso.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Pedro Rosas
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Este viernes a las 9 de la mañana los 24 ministros del Presidente José Antonio Kast llegarán hasta el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, para participar de una reunión de gabinete convocada por el Mandatario.

    El encuentro se extenderá hasta las 18 horas y se dará en la antesala de la cuenta pública del próximo primero de junio, donde Kast tendrá que rendir cuentas de su gestión por primera vez frente al Congreso.

    En ese contexto, se espera que el encuentro convocado por el Jefe de Estado permita seguir con los últimos preparativos para el hito, que se espera no solo sirva para mostrar los avances de los primeros meses de administración, sino también para empezar una nueva etapa para el gobierno.

    Así, el Mandatario recibirá a su gabinete en el palacio de la Región de Valparaíso tras sostener sus actividades en el marco del feriado del 21 de mayo. De hecho, según fuentes de La Moneda, Kast alojará este jueves en Cerro Castillo para recibir desde temprano a los secretarios de Estado.

    En La Moneda ya llevan varias semanas preparando el diseño para la cuenta pública. En medio de las críticas al desempeño de algunos de los ministros como Trinidad Steinert (Seguridad), Mara Sedini (Segegob) y el ruido por eventuales ajustes en el equipo ministerial, en el Ejecutivo ven la fecha como una buena oportunidad para dar cierre al periodo de instalación, que se ha visto marcado por varias controversias y errores comunicacionales que han inquietado al oficialismo.

    Para lo anterior, por ejemplo, desde La Moneda se instruyó a cada cartera para que reporte periódicamente sus avances al Segundo Piso con el objetivo de estructurar el contenido que eventualmente podría ser parte del discurso presidencial.

    En los partidos del oficialismo miran con atención el despliegue del gobierno para la fecha, e incluso los mismo parlamentarios del sector han salido a reforzarlo. Por ejemplo, algunos ya han adelantado que en su discurso Kast va a presentar una batería de proyectos de ley en materia de seguridad, uno de las agendas que La Moneda ha buscado reforzar de cara al hito.

    “Lo que nosotros vamos a ver el 1 de junio es un Presidente que, habiendo hecho el diagnóstico, va a hacer anuncios importantes en temas de seguridad (...), con plazos y objetivos concretos”, planteó ayer el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.

    “El 1 de junio es un buen momento para poder especificar un poco más, para rendir cuentas, es el sentido de ese día, y demostrar cuáles van a ser los pasos siguientes en un tema tan sensible como es la seguridad”, dijo este lunes, por su parte, el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella.

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