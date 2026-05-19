SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Libertad de acción para el articulado y el peso de Huenchumilla: cómo la DC definió su postura para la megarreforma de Kast

    La reunión, que fue coordinada por el presidente nacional de la colectividad, el diputado Álvaro Ortiz, tenía como objetivo ordenar a la falange de cara a la megarreforma del gobierno del Presidente José Antonio Kast que se votará mañana en la sala de la Cámara tanto en general como en particular.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    Reunión DC. Foto: Prensa DC.

    Desde las 08.30 horas, las máximas autoridades del Partido Demócrata Cristiana comenzaron a entrar al comedor de la vicepresidencia de la Cámara de Diputados.

    La reunión, que fue coordinada por el presidente nacional de la colectividad, el diputado Álvaro Ortiz, tenía como objetivo ordenar a la falange de cara a la megarreforma del gobierno del Presidente José Antonio Kast que se votará mañana en la sala de la Cámara tanto en general como en particular.

    Durante una hora y media, estuvieron reunidas las bancadas de senadores -cuyo único representante en forma presencial fue Francisco Huenchumilla- y la de diputados.

    Además de los parlamentarios, estaban dirigentes como la presidenta de la Juventud de la DC, Renata Vásquez, y Myriam Verdugo.

    La necesidad de que el timonel ordenara las filas internas de la colectividad se dio en un contexto en que a lo largo de la tramitación de la megarreforma, los diputados del partido mostraban más flexibilidad para dialogar y negociar ciertos aspectos de la iniciativa con el gobierno, en contraposición de los senadores que fijaron la postura de rechazar la idea de legislar.

    Quien transparentó la postura de los senadores fue Huenchumilla, que lo anticipó en conversación con el podcast Cómo te lo explico, transmitido por La Tercera.

    Quienes presenciaron el encuentro de esta mañana, aseguran que la voz del otrora timonel de la DC fue un factor influyente para que se decantaran por la opción de rechazar la idea de legislar.

    A pesar de que estaba la inclinación de fijar esta postura, en la conversación hubo diputados -como Cristián Mella y Héctor Barría- que abogaban seguir esperando algunas horas más para ver si el gobierno se allanaba a los términos que venían planteando los diputados.

    “Esperemos hasta mañana”, decían quienes estaban dentro de esta posición. Por contrapartida, habían otros diputados -como Patricio Pinilla- que estaban en la firma posición de rechazar, incluso, varios de los articulados que componen la iniciativa.

    Sin embargo, respecto a la discusión en particular, se dio libertad de acción. Por lo mismo, fuentes de gobierno transmitían que La Moneda estaba tranquila con la decisión política de la DC, pues quedaba con margen para negociar el corazón del proyecto estrella del gobierno: la rebaja tributaria del 27% al 23%.

    Ese diálogo, sin embargo, tampoco se vislumbra que sea sencillo, pues una de las razones que más pesó para que decidieran rechazar la idea de legislar es que el gobierno no terminó por recoger los planteamientos que le hicieron los DC.

    “Decisión fue unánime”

    Una vez finalizada la reunión, el jefe de la bancada de diputados, Jorge Díaz, aseguró que la decisión “fue unánime”, entre senadores y diputados.

    Ortiz, por su parte, alegó que “Nos cansamos de dialogar".

    “Conversamos, llegamos a La Moneda, entregamos una propuesta, estuvimos en reiteradas ocasiones junto con el ministro de Hacienda, el ministro (Claudio) Alvarado, ministro Segpres”, complementó el timonel de la colectividad.

    La diputada Priscilla Carrasco, por su parte, criticó el proyecto y enfatizó que es “una reforma desequilibrada”.

    “Mira las propuestas que hay en la reforma, no hay nada nada para la clase media y para los vulnerables. El gobierno ha ofrecido migajas, este tema de los bonos, de las bonificaciones, pero nosotros queremos propuestas serias de cara a la ciudadanía”, explicó.

    Finalmente, Patricio Pinilla acusó al gobierno de una “falta de respeto a la institucionalidad de la Cámara”, ya que detalló que el Ejecutivo les habría dicho que las propuestas del partido se verían “en una mesa aparte o más adelante en el Senado”.

    Bancada DC
    Más sobre:PolíticaDemocracia CristianaMegarreformaLa Tercera PMGobiernoCámara de Diputados

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trama bielorrusa: 7º Juzgado de Garantía ratifica prisión preventiva del abogado Eduardo Lagos

    Democracia Viva: Corte de Antofagasta acoge alegaciones de Andrade, Pérez y Contreras y causa se trasladaría a Santiago

    Contraloría deriva a la justicia anomalías en Hospital de Temuco: padre e hijo médicos derivaban pacientes a su centro

    La declaración por un millonario robo que vuelve a poner a Arturo Vidal en la mira de la Fiscalía

    “El Perú anda de mal en peor”: las íntimas cartas de Jorge Edwards y Vargas Llosa (y otros titanes de las letras)

    Tras fatal caída de niña en Las Condes: comisión de Vivienda aprueba proyecto que obliga medidas de seguridad en departamentos

    Lo más leído

    1.
    “La decisión fue unánime”: DC anuncia que votará en contra de legislar la megarreforma del gobierno en las dos cámaras

    “La decisión fue unánime”: DC anuncia que votará en contra de legislar la megarreforma del gobierno en las dos cámaras

    2.
    “El diputado insiste en una teoría fracasada”: respuesta de Quiroz a Manouchehri enciende debate en la Cámara por megaproyecto

    “El diputado insiste en una teoría fracasada”: respuesta de Quiroz a Manouchehri enciende debate en la Cámara por megaproyecto

    3.
    Interpelación a Steinert activa alerta en el oficialismo y reabre ruido por eventual ajuste ministerial

    Interpelación a Steinert activa alerta en el oficialismo y reabre ruido por eventual ajuste ministerial

    4.
    Por recorte presupuestario: Minsal pausará $3.947 millones de APS Universal para redirigir recursos a pesquisa de cáncer

    Por recorte presupuestario: Minsal pausará $3.947 millones de APS Universal para redirigir recursos a pesquisa de cáncer

    5.
    El rearme político del gobernador Claudio Orrego

    El rearme político del gobernador Claudio Orrego

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Últimos días para revalidar la TNE: ¿Cómo realizar el trámite y hasta cuándo hay plazo?

    Últimos días para revalidar la TNE: ¿Cómo realizar el trámite y hasta cuándo hay plazo?

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Barracas Central por la Copa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Barracas Central por la Copa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores

    Trama bielorrusa: 7º Juzgado de Garantía ratifica prisión preventiva del abogado Eduardo Lagos
    Chile

    Trama bielorrusa: 7º Juzgado de Garantía ratifica prisión preventiva del abogado Eduardo Lagos

    Democracia Viva: Corte de Antofagasta acoge alegaciones de Andrade, Pérez y Contreras y causa se trasladaría a Santiago

    Contraloría deriva a la justicia anomalías en Hospital de Temuco: padre e hijo médicos derivaban pacientes a su centro

    Hacienda posterga una vez más la publicación del informe clave sobre las finanzas públicas
    Negocios

    Hacienda posterga una vez más la publicación del informe clave sobre las finanzas públicas

    Kevin Warsh prestará juramento como nuevo presidente de la Fed este viernes

    La declaración de la agrupación de casinos online contra Polla: “Su objetivo es eliminar del mercado a los demás proveedores de apuestas en línea”

    “Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara
    Tendencias

    “Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Cómo la primera prueba de bomba atómica en 1945 creó un material completamente nuevo, según una investigación

    ¿Qué resultado le conviene a la UC en el partido entre Boca Juniors y Cruzeiro por la Copa Libertadores?
    El Deportivo

    ¿Qué resultado le conviene a la UC en el partido entre Boca Juniors y Cruzeiro por la Copa Libertadores?

    Escándalo en Inglaterra: la razón que provocó la expulsión del Southampton de la final por el ascenso a la Premier League

    En vivo: Manchester City enfrenta a Bournemouth con la meta de llevar la pelea por el título a la última fecha

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i
    Tecnología

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    David Beckham se une a Lenovo con campaña global de inteligencia artificial en el Mundial 2026

    Menos interrupciones, más contexto: cómo el Samsung Galaxy S26 busca acabar con el “ruido digital”

    “El Perú anda de mal en peor”: las íntimas cartas de Jorge Edwards y Vargas Llosa (y otros titanes de las letras)
    Cultura y entretención

    “El Perú anda de mal en peor”: las íntimas cartas de Jorge Edwards y Vargas Llosa (y otros titanes de las letras)

    FIC Valdivia abre convocatoria Cine Chileno del Futuro 2026 y suma nuevos premios

    Ruzzi regresa a Chile con concierto en Teatro Ictus

    Rodríguez Zapatero, el primer expresidente español investigado por corrupción: cómo el caso Plus Ultra puede golpear a Pedro Sánchez
    Mundo

    Rodríguez Zapatero, el primer expresidente español investigado por corrupción: cómo el caso Plus Ultra puede golpear a Pedro Sánchez

    Trump afirma que le ha dado a Irán un “tiempo limitado” para alcanzar un acuerdo

    Gobierno de Bolivia descarta implementar estado de excepción ante conflictos y denunciará ante la OEA un “atentado contra la democracia”

    La fiesta eterna de ABBA
    Paula

    La fiesta eterna de ABBA

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio

    Las hormonas son todo