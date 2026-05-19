Libertad de acción para el articulado y el peso de Huenchumilla: cómo la DC definió su postura para la megarreforma de Kast

Desde las 08.30 horas, las máximas autoridades del Partido Demócrata Cristiana comenzaron a entrar al comedor de la vicepresidencia de la Cámara de Diputados.

La reunión, que fue coordinada por el presidente nacional de la colectividad, el diputado Álvaro Ortiz, tenía como objetivo ordenar a la falange de cara a la megarreforma del gobierno del Presidente José Antonio Kast que se votará mañana en la sala de la Cámara tanto en general como en particular.

Durante una hora y media, estuvieron reunidas las bancadas de senadores -cuyo único representante en forma presencial fue Francisco Huenchumilla- y la de diputados.

Además de los parlamentarios, estaban dirigentes como la presidenta de la Juventud de la DC, Renata Vásquez, y Myriam Verdugo.

La necesidad de que el timonel ordenara las filas internas de la colectividad se dio en un contexto en que a lo largo de la tramitación de la megarreforma, los diputados del partido mostraban más flexibilidad para dialogar y negociar ciertos aspectos de la iniciativa con el gobierno, en contraposición de los senadores que fijaron la postura de rechazar la idea de legislar.

Quien transparentó la postura de los senadores fue Huenchumilla, que lo anticipó en conversación con el podcast Cómo te lo explico, transmitido por La Tercera.

Quienes presenciaron el encuentro de esta mañana, aseguran que la voz del otrora timonel de la DC fue un factor influyente para que se decantaran por la opción de rechazar la idea de legislar .

A pesar de que estaba la inclinación de fijar esta postura, en la conversación hubo diputados -como Cristián Mella y Héctor Barría- que abogaban seguir esperando algunas horas más para ver si el gobierno se allanaba a los términos que venían planteando los diputados.

“Esperemos hasta mañana”, decían quienes estaban dentro de esta posición. Por contrapartida, habían otros diputados -como Patricio Pinilla- que estaban en la firma posición de rechazar, incluso, varios de los articulados que componen la iniciativa.

Sin embargo, respecto a la discusión en particular, se dio libertad de acción . Por lo mismo, fuentes de gobierno transmitían que La Moneda estaba tranquila con la decisión política de la DC, pues quedaba con margen para negociar el corazón del proyecto estrella del gobierno: la rebaja tributaria del 27% al 23%.

Ese diálogo, sin embargo, tampoco se vislumbra que sea sencillo, pues una de las razones que más pesó para que decidieran rechazar la idea de legislar es que el gobierno no terminó por recoger los planteamientos que le hicieron los DC.

“Decisión fue unánime”

Una vez finalizada la reunión, el jefe de la bancada de diputados, Jorge Díaz, aseguró que la decisión “fue unánime”, entre senadores y diputados.

Ortiz, por su parte, alegó que “Nos cansamos de dialogar".

“Conversamos, llegamos a La Moneda, entregamos una propuesta, estuvimos en reiteradas ocasiones junto con el ministro de Hacienda, el ministro (Claudio) Alvarado, ministro Segpres”, complementó el timonel de la colectividad.

La diputada Priscilla Carrasco, por su parte, criticó el proyecto y enfatizó que es “ una reforma desequilibrada ”.

“Mira las propuestas que hay en la reforma, no hay nada nada para la clase media y para los vulnerables. El gobierno ha ofrecido migajas, este tema de los bonos, de las bonificaciones, pero nosotros queremos propuestas serias de cara a la ciudadanía”, explicó.

Finalmente, Patricio Pinilla acusó al gobierno de una “ falta de respeto a la institucionalidad de la Cámara ”, ya que detalló que el Ejecutivo les habría dicho que las propuestas del partido se verían “en una mesa aparte o más adelante en el Senado”.