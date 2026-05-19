Fin a una maldición de 22 años: Arsenal es campeón de la Premier League tras el empate del Manchester City

Arsenal vuelve a ser campeón de la Premier League. Fin a una maldición que los Gunners no pudieron todavía celebrar en cancha. Estrella que se fraguó a cientos de kilómetros de Londres, en Bournemouth, donde el local empató 1-1 con Manchester City y lo dejó sin opciones matemáticas de pelear el primer puesto en el penúltimo partido de Josep Guardiola.

Se percibía una actitud diferente entre los Ciudadanos. La filtración de la salida de Pep, de alguna manera, golpeó a los jugadores, quienes no mostraron la ambición de otras jornadas, duro golpe que se agregó al triunfo de Arsenal ante Burnley, escenario que obligaba a los mancunianos a solo ganar para seguir en carrera por el título.

Clario que, al menos en el primer cuarto de hora los visitantes intentaron mostrar su consabido libreto. Tomaron la iniciativa y pudieron inquietar en un par de ocasiones al arquero de los Cherries, el serbio Djordje Petrovic. La última, gol anulado a Antoine Semenyo, por posición de adelanto.

Pero tras ese instante de incertidumbre, los dirigidos del español Andoni Iraola tomaron el control del partido, el argumento que más les acomoda. Entonces, el local demostró por qué suma 16 partidos sin derrotas, campaña que lo tiene al borde de la clasificación a Champions League.

Justo en el cuarto de hora, Bournemouth se fabricó la primera ocasión realmente clara de abrir la cuenta. Una jugada sobre la izquierda que salió de los pies del francés Adrien Truffert para combinar con Marcus Tavernier y habilitación perfecta para el brasileño Evanilson, quien falló de manera increíble en la boca del arco.

El anfitrión ganaba los duelos en la mitad, cortaba los circuitos de los Citizens que debían recurrir a sus individualidades para mantenerse en carrera. Así ocurrió a los 28 minutos, después de un tiro de esquina y una serie de rebotes, Erling Haaland remató fuerte y la pelota dio en Evanilson para evitar la caída.

A seis del descanso, los Cherries encontraron la manera de ponerse en ventaja. Rápida salida desde el fondo para que Tavernier pusiera a correr a Truffert, lateral galo que dejó solo en el punto penal a Junior Kroupi, delantero franco-marfileño de 19 años que finalizó la jugada con un remate que dejó parado a Gianluigi Donnarumma y el 1-0.

Sin reacción

Los pupilos de Pep sabían que estaban fuera de la lucha por el título e intentaron reaccionar en la segunda etapa. A solo segundos del reinicio, Nico O’Reilly quedó solo frente a Petrovic, pero el golero balcánico de los Cherries estuvo notable para evitar el empate.

Pero al City le costaba mucho más al arco contrario, claro contraste con la escuadra de la costa sur de Inglaterra que, con un fútbol más directo y menos toques, ponía de cabeza a la zaga rival.

Porque los anfitriones llegaban con gran volumen ofensivo, mientras que Donnarumma debía multiplicarse para evitar una nueva caída. Así lo hizo el meta italiano ante Evanilson, Truffert y Rayan; este último uno de los 26 convocados por Carlo Ancelotti para la selección de Brasil.

En los minutos finales, el elenco de Manchester retomó la iniciativa y el control de la pelota. Con más esfuerzo que fútbol, pero chocaron constantemente con la zaga del equipo de Iraola. A esa altura del duelo, dos goles se veían como una meta demasiado lejana. El empate de Haaland puso algo de dudas, pero solo eso.

Así también lo sintieron en la capital inglesa, donde el equipo más popular de esa urbe celebraba su cuarto título en la era de la Premier League y el 14° en la cuenta total. El primero desde hace 22 temporadas, cuando Arsene Wenger dirigía los destinos del club donde triunfara Alexis Sánchez.