Poduje ante ruido de cambio de gabinete: “El Presidente siempre nos ha respaldado”

“Desconozco si el Presidente quiere hacer enroques ministeriales, él es el que tiene la facultad para poder hacer los cambios que sean pertinentes. Lo que sí yo por lo menos tengo muy claro es que ya han pasado dos meses de que este gobierno asumió esta administración y yo siento que hay carteras en donde ya no pueden haber errores, no pueden haber equivocaciones”.

Con esas palabras, la jefa de la bancada de senadores de Renovación Nacional, María José Gatica, solicitó al gobierno que ministerios como Segegob -a cargo de Mara Sedini- y Seguridad -liderado por Trinidad Steinert- no caigan en más “equivocaciones” comunicacionales.

El comentario, que fue lanzado a pocos días de la primera cuenta pública del Presidente José Antonio Kast, ya ha sido abordado por integrantes del mismo gabinete.

Esta mañana, en una nueva vocería de gobierno, la ministra de la Segegob, Mara Sedini, a contestó que no se haría cargo de “especulaciones” y que la atribución de hacer ajustes ministeriales era propia del Mandatario.

Horas más tarde, al cruzar por un patio del palacio de gobierno, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, también abordó el tema.

“Yo no entiendo nada de eso, yo me dedico a hacer casas”, señaló brevemente a la prensa.

A eso, agregó: “Estoy muy contento con el equipo del gabinete, creo que hemos funcionado muy bien”.