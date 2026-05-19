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    Últimos días para revalidar la TNE: ¿Cómo realizar el trámite y hasta cuándo hay plazo?

    Desde la Junaeb se realizó un llamado para que los estudiantes completen la gestión y puedan continuar accediendo a la tarifa rebajada en el transporte público.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Últimos días para revalidar la TNE: ¿Cómo realizar el trámite y hasta cuándo hay plazo? Foto referencial de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Recientemente la Junaeb recordó que la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) se debe revalidar antes del 31 de mayo, fecha límite en la que se permite realizar el trámite para continuar usándola en 2026.

    Cabe recordar que la gestión es fundamental para que los alumnos puedan seguir accediendo al beneficio de la TNE, que les permite utilizar el transporte público con tarifa rebajada.

    En esa línea, el director nacional de Junaeb, Fernando Peña, recordó que “concluido ese plazo, quienes no hayan realizado la revalidación tecnológica o el pegado del sello 2026 van a tener que pagar tarifa adulta en el transporte público. Quienes queden en esta situación tendrán que ponerse al día realizando este trámite a la brevedad para continuar recibiendo su beneficio”.

    Cómo renovar la TNE

    De acuerdo a Junaeb, la revalidación de la TNE se debe realizar hasta el 31 de mayo.

    En la Región Metropolitana se debe acceder a un proceso de revalidación tecnológica, insertando la tarjeta en un tótem Bip!, donde el trámite es gratuito y se confirma al aparecer el mensaje “Pase extendido”.

    Por su parte, en comunas de las regiones de Arica, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, O’Higgins, Ñuble, La Araucanía y Magallanes con recaudo electrónico el proceso es automático, según indicó el organismo.

    En tanto, para transporte interurbano y el resto de regiones del país se debe pegar el sello magenta de 2026, trámite a completar en oficinas TNE y en las casas de estudio.

    Respecto a los costos, la revalidación es gratuita para estudiantes de enseñanza básica y media. Por el contrario, para la educación superior se debe pagar $1.100 y esperar 72 horas antes de acudir al módulo, para que la institución educativa confirme la inscripción.

    En la situación de presentar una TNE deteriorada se debe solicitar una reposición, que tiene un costo de $3.600 y requiere además de la cédula de identidad, certificado de alumno regular y comprobante de pago a la cuenta corriente Junaeb N° 9000097 del BancoEstado.

    Más sobre:EducaciónBeneficiosJunaebTNETNE 2026Revalidar TNERenovar TNETransporte públicoFechaPlazo

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