SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Democracia Viva: Corte de Antofagasta acoge alegaciones de Andrade, Pérez y Contreras y causa se trasladaría a Santiago

    El tribunal de alzada desechó las alegaciones de la Fiscalía y el CDE y zanjó que el principio de los hechos investigados se sitúan en Ñuñoa, comuna donde estaba el departamento que sirvió para la constitución de la fundación.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    ARCHIVO | Captura

    En fallo dividido, la Corte de Apelaciones de Antofagasta determinó este martes que el caso Democracia Viva deberá trasladarse y continuar su tramitación en Santiago. Esto, tras revocar la determinación del Juzgado de Garantía de Antofagasta que había rechazado la solicitud de incompetencia de las defensas de Daniel Andrade y Catalina Pérez, dos de los principales protagonistas de dicha arista del caso Convenios.

    De esta forma, la Segunda Sala del tribunal de alzada de Antofagasta -integrada por el ministro Jaime Rojas, la fiscal judicial María Teresa Quiroz y el abogado integrante Fernando Orellana- desechó los planteamientos del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que sostenían que el principio de ejecución de los delitos por los que se acusó a los imputados estaba en la citada ciudad.

    En Antofagasta, sostenía la Fiscalía y el CDE, se suscribieron los convenios entre la ONG comandada por el ingeniero civil y la Seremi de Vivienda liderada por Carlos Contreras, que derivarían en tres presuntos delitos de fraude al Fisco.

    Pese a dichas alegaciones, la corte estimó que los argumentos de las defensas eran atendibles, pues la base de los hechos investigados -como postularon los respectivos abogados-, se remonta a la fecha y lugar en que se suscribió el contrato de arrendamiento del departamento cuya dirección se utilizó para la constitución de Democracia Viva. Esto es, en la comuna de Ñuñoa.

    Así, se determinó que el tribunal competente para seguir conociendo de la indagatoria, encargada al equipo que lidera el fiscal regional Juan Castro Bekios, es el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, por lo que se ordenó la remisión íntegra de los antecedentes para su conocimiento y tramitación.

    Una de los efectos inmediatos de la determinación, será que nuevamente se aplazará la realización de la preparación del juicio oral en contra de los imputados. Tras la determinación, el Octavo Juzgado de Garantía deberá analizar si acepta o no la competencia. En caso de que no lo haga, la Corte Suprema deberá dirimir.

    Una vez que el Octavo Juzgado de Garantía cite a audiencia, el Ministerio Público también podría solicitar que el tribunal se declare incompetente. En caso de que ello no ocurra, eventualmente podrían apelar.

    Cabe hacer presente que esta arista del caso convenios, está agrupada con las indagaciones relacionadas con irregularidades en las fundaciones Fibra, TomArte y Fusupo.

    Ante la determinación, el abogado de Daniel Andrade, Ignacio Figueroa, del estudio Juan Agustín Figueroa, manifestó que están “muy contentos y expectantes de la continuación” del proceso.

    Los argumentos

    En el fallo de 18 páginas los magistrados hicieron presente que “resulta irrelevante lo sostenido por el acusador institucional en sus alegatos cuando manifiesta que lo relevante es la fecha en que el señor Contreras asumió como Secretario Regional Ministerial, esto es, el día 29 de abril de 2022 por lo que cualquier referencia anterior sería improcedente para la determinación de los delitos que sustenta en su acusación la fiscalía, desde que dicho presupuesto fáctico, no constituye una actuación que importe un hecho directo en miras a los tipos penales que se le atribuyen, si bien constituye una condición necesaria, no es un presupuesto sobre el que pueda construirse el inicio de ejecución que por esta vía se discute”.

    Asimismo, se hizo presente que “el mismo déficit argumentativo poseen las alegaciones del Consejo de Defensa del Estado, al sostener que el momento configurativo del fraude es la oportunidad en que se suscribieron los convenios, lo que ocurre por previa delegación del ministro de Vivienda al secretario Regional Ministerial de Antofagasta, argumentos que dan cuenta de una cuestión distinta, como es la característica de tratarse de un delito de resultado, y en este sentido, lo afirmado pareciera vincularse al momento consumativo de la figura”.

    De este modo, se lee en la resolución, “guardan razón las alegaciones de las defensas, cuando reclaman que el principio de ejecución de los hechos atribuidos a sus representados, tuvieron comienzo de ejecución con fecha 26 de julio de 2022 en la ciudad de Santiago, desde que en esa fecha tuvo lugar la suscripción de un contrato de arrendamiento ideológicamente falso, para simular que la Fundación Democracia Viva tenía domicilio legal en la comuna de Ñuñoa”.

    Ese domicilio, como complementa la Corte de Antofagasta, “fue utilizado para tramitar el inicio de actividades de dicha fundación ante el SII, trámite realizado en la Región Metropolitana con fecha 31 de julio de 2022, habilitación que les permitió comparecer ante la Seremi de Antofagasta como entidad legalmente apta para recibir fondos fiscales, actos ejecutivos que integran o configuran según el contenido de las acusaciones los hechos que se atribuyen en este capítulo a los acusados de dicha arista y que corresponde temporalmente al primero verificado en los antecedentes”.

    “Así las cosas, solo corresponde revocar la resolución en alzada y declarar la incompetencia territorial del Juzgado de Garantía de Antofagasta, ordenándose, según se dirá la remisión íntegra de los antecedentes al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago para su conocimiento”, advirtieron.

    Más sobre:Democracia VivaCaso ConveniosFiscalía AntofagastaLa Tercera PMIgnacio FigueroaCatalina PérezDaniel Andrade

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Poduje ante ruido de cambio de gabinete: “El Presidente siempre nos ha respaldado”

    Libertad de acción para el articulado y el peso de Huenchumilla: cómo la DC definió su postura para la megarreforma de Kast

    Trama bielorrusa: 7º Juzgado de Garantía ratifica prisión preventiva del abogado Eduardo Lagos

    Contraloría deriva a la justicia anomalías en Hospital de Temuco: padre e hijo médicos derivaban pacientes a su centro

    La declaración por un millonario robo que vuelve a poner a Arturo Vidal en la mira de la Fiscalía

    “El Perú anda de mal en peor”: las íntimas cartas de Jorge Edwards y Vargas Llosa (y otros titanes de las letras)

    Lo más leído

    1.
    Tribunal rechaza solicitud de sobreseimiento y devolución de especies a Eduardo Lagos en la trama bielorrusa

    Tribunal rechaza solicitud de sobreseimiento y devolución de especies a Eduardo Lagos en la trama bielorrusa

    2.
    Gobierno comienza implementación de subsidio al gas licuado con entrega de cupón de $27.000

    Gobierno comienza implementación de subsidio al gas licuado con entrega de cupón de $27.000

    3.
    Estudio de Defensoría de la Niñez: contacto de niños, niñas y adolescentes con desconocidos en internet pasó de 19% a 42%

    Estudio de Defensoría de la Niñez: contacto de niños, niñas y adolescentes con desconocidos en internet pasó de 19% a 42%

    4.
    Transportes busca extender la vigencia del Certificado de Homologación de autos nuevos en 12 meses

    Transportes busca extender la vigencia del Certificado de Homologación de autos nuevos en 12 meses

    5.
    A menos de una semana en el cargo: Pedro Natho renuncia a la secretaría ejecutiva de la Comisión Verdad y Niñez

    A menos de una semana en el cargo: Pedro Natho renuncia a la secretaría ejecutiva de la Comisión Verdad y Niñez

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Últimos días para revalidar la TNE: ¿Cómo realizar el trámite y hasta cuándo hay plazo?

    Últimos días para revalidar la TNE: ¿Cómo realizar el trámite y hasta cuándo hay plazo?

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Barracas Central por la Copa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Barracas Central por la Copa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores

    Poduje ante ruido de cambio de gabinete: “El Presidente siempre nos ha respaldado”
    Chile

    Poduje ante ruido de cambio de gabinete: “El Presidente siempre nos ha respaldado”

    Libertad de acción para el articulado y el peso de Huenchumilla: cómo la DC definió su postura para la megarreforma de Kast

    Trama bielorrusa: 7º Juzgado de Garantía ratifica prisión preventiva del abogado Eduardo Lagos

    Hacienda posterga una vez más la publicación del informe clave sobre las finanzas públicas
    Negocios

    Hacienda posterga una vez más la publicación del informe clave sobre las finanzas públicas

    Kevin Warsh prestará juramento como nuevo presidente de la Fed este viernes

    La declaración de la agrupación de casinos online contra Polla: “Su objetivo es eliminar del mercado a los demás proveedores de apuestas en línea”

    “Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara
    Tendencias

    “Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Cómo la primera prueba de bomba atómica en 1945 creó un material completamente nuevo, según una investigación

    ¿Qué resultado le conviene a la UC en el partido entre Boca Juniors y Cruzeiro por la Copa Libertadores?
    El Deportivo

    ¿Qué resultado le conviene a la UC en el partido entre Boca Juniors y Cruzeiro por la Copa Libertadores?

    Escándalo en Inglaterra: la razón que provocó la expulsión del Southampton de la final por el ascenso a la Premier League

    En vivo: Manchester City enfrenta a Bournemouth con la meta de llevar la pelea por el título a la última fecha

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i
    Tecnología

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    David Beckham se une a Lenovo con campaña global de inteligencia artificial en el Mundial 2026

    Menos interrupciones, más contexto: cómo el Samsung Galaxy S26 busca acabar con el “ruido digital”

    “El Perú anda de mal en peor”: las íntimas cartas de Jorge Edwards y Vargas Llosa (y otros titanes de las letras)
    Cultura y entretención

    “El Perú anda de mal en peor”: las íntimas cartas de Jorge Edwards y Vargas Llosa (y otros titanes de las letras)

    FIC Valdivia abre convocatoria Cine Chileno del Futuro 2026 y suma nuevos premios

    Ruzzi regresa a Chile con concierto en Teatro Ictus

    Rodríguez Zapatero, el primer expresidente español investigado por corrupción: cómo el caso Plus Ultra puede golpear a Pedro Sánchez
    Mundo

    Rodríguez Zapatero, el primer expresidente español investigado por corrupción: cómo el caso Plus Ultra puede golpear a Pedro Sánchez

    Trump afirma que le ha dado a Irán un “tiempo limitado” para alcanzar un acuerdo

    Gobierno de Bolivia descarta implementar estado de excepción ante conflictos y denunciará ante la OEA un “atentado contra la democracia”

    La fiesta eterna de ABBA
    Paula

    La fiesta eterna de ABBA

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio

    Las hormonas son todo