¿Qué resultado le conviene a la UC en el partido entre Boca Juniors y Cruzeiro por la Copa Libertadores?

Será una semana crucial para las aspiraciones de Universidad Católica en la Copa Libertadores 2026. El jueves, por la fecha cinco de la fase de grupos, recibe a un complicado Barcelona de Ecuador en el Claro Arena. Sin embargo, las miradas de la franja no solo estarán puestas en ese duelo, sino que también en el que sostendrán esta noche Boca Juniors y Cruzeiro, en La Bombonera. Un resultado conveniente este martes, más una victoria de los cruzados dos días después, los podría instalar en los octavos de final del torneo después de cinco años.

Cabe destacar que el Grupo D del máximo torneo de clubes del continente marcha con la UC como líder con siete unidades, los mismos que Cruzeiro que es el segundo, luego viene Boca Juniors con seis y cierra Barcelona con tres.

¿Qué le conviene a Universidad Católica?

Al equipo de Daniel Garnero le favorece que en el partido de esta noche entre argentinos y brasileños exista un ganador, da lo mismo cuál sea.

Si se impone Boca, llega a nueve unidades, lo que significa que si la UC triunfa en su duelo de esta fecha ante los de Guayaquil alcanzará los 10 puntos y se volverá inalcanzable para Cruzeiro, a pesar de que el equipo de Belo Horizonte también pueda hacer 10, pero el elenco chileno tiene ventaja por el enfrentamiento directo con los brasileños, en donde cuenta con un triunfo y un empate.

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En caso de que el que se quede con los tres puntos sea el equipo dirigido por Artur Jorge, la situación es aún más clara para Universidad Católica, ya que la Raposa llegaría a 10 unidades; si la franja derrota a Barcelona también se anotaría con 10, una cifra inalcanzable para los Xeneizes en la última fecha.

¿Y se empatan hoy? Eso obligaría a los de la precordillera a ganar el jueves para no necesitar una victoria en la última fecha, ya que en la jornada de cierre Cruzeiro juega en el Mineirao ante los ecuatorianos, por lo que, en el papel, sumaría tres unidades más, mientras que Daniel Garnero y compañía terminan en La Bombonera ante Boca. Si la UC se impone en el Claro Arena esta semana, le bastará un empate en Argentina para estar en octavos de final.