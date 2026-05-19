SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    ¿Qué resultado le conviene a la UC en el partido entre Boca Juniors y Cruzeiro por la Copa Libertadores?

    Argentinos y brasileños se miden esta noche en La Bombonera, en un duelo válido por la fecha cinco del Grupo D de la competencia.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Será una semana crucial para las aspiraciones de Universidad Católica en la Copa Libertadores 2026. El jueves, por la fecha cinco de la fase de grupos, recibe a un complicado Barcelona de Ecuador en el Claro Arena. Sin embargo, las miradas de la franja no solo estarán puestas en ese duelo, sino que también en el que sostendrán esta noche Boca Juniors y Cruzeiro, en La Bombonera. Un resultado conveniente este martes, más una victoria de los cruzados dos días después, los podría instalar en los octavos de final del torneo después de cinco años.

    Cabe destacar que el Grupo D del máximo torneo de clubes del continente marcha con la UC como líder con siete unidades, los mismos que Cruzeiro que es el segundo, luego viene Boca Juniors con seis y cierra Barcelona con tres.

    ¿Qué le conviene a Universidad Católica?

    Al equipo de Daniel Garnero le favorece que en el partido de esta noche entre argentinos y brasileños exista un ganador, da lo mismo cuál sea.

    Si se impone Boca, llega a nueve unidades, lo que significa que si la UC triunfa en su duelo de esta fecha ante los de Guayaquil alcanzará los 10 puntos y se volverá inalcanzable para Cruzeiro, a pesar de que el equipo de Belo Horizonte también pueda hacer 10, pero el elenco chileno tiene ventaja por el enfrentamiento directo con los brasileños, en donde cuenta con un triunfo y un empate.

    Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    En caso de que el que se quede con los tres puntos sea el equipo dirigido por Artur Jorge, la situación es aún más clara para Universidad Católica, ya que la Raposa llegaría a 10 unidades; si la franja derrota a Barcelona también se anotaría con 10, una cifra inalcanzable para los Xeneizes en la última fecha.

    ¿Y se empatan hoy? Eso obligaría a los de la precordillera a ganar el jueves para no necesitar una victoria en la última fecha, ya que en la jornada de cierre Cruzeiro juega en el Mineirao ante los ecuatorianos, por lo que, en el papel, sumaría tres unidades más, mientras que Daniel Garnero y compañía terminan en La Bombonera ante Boca. Si la UC se impone en el Claro Arena esta semana, le bastará un empate en Argentina para estar en octavos de final.

    Más sobre:FútbolLa UCBoca JuniorsCruzeiroCopa Libertadores

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trama bielorrusa: 7º Juzgado de Garantía ratifica prisión preventiva del abogado Eduardo Lagos

    Democracia Viva: Corte de Antofagasta acoge alegaciones de Andrade, Pérez y Contreras y causa se trasladaría a Santiago

    Contraloría deriva a la justicia anomalías en Hospital de Temuco: padre e hijo médicos derivaban pacientes a su centro

    La declaración por un millonario robo que vuelve a poner a Arturo Vidal en la mira de la Fiscalía

    “El Perú anda de mal en peor”: las íntimas cartas de Jorge Edwards y Vargas Llosa (y otros titanes de las letras)

    Tras fatal caída de niña en Las Condes: comisión de Vivienda aprueba proyecto que obliga medidas de seguridad en departamentos

    Lo más leído

    1.
    El fin del proceso más exitoso del club: los motivos por los que Pep Guardiola se va de Manchester City

    El fin del proceso más exitoso del club: los motivos por los que Pep Guardiola se va de Manchester City

    2.
    La Universidad de Chile pasa al ataque contra Azul Azul: ficha al reputado abogado Andrés Jana para revisar la concesión

    La Universidad de Chile pasa al ataque contra Azul Azul: ficha al reputado abogado Andrés Jana para revisar la concesión

    3.
    Historia en el deporte chileno: Bárbara Hernández entra oficialmente al Salón de la Fama de la Natación Internacional

    Historia en el deporte chileno: Bárbara Hernández entra oficialmente al Salón de la Fama de la Natación Internacional

    4.
    Leyendas del Betis se rinden ante Manuel Pellegrini: “Es el mejor entrenador en la historia del club”

    Leyendas del Betis se rinden ante Manuel Pellegrini: “Es el mejor entrenador en la historia del club”

    5.
    El quinto DT despedido en la Liga de Primera: Deportes Concepción echa a Walter Lemma a dos meses de su llegada

    El quinto DT despedido en la Liga de Primera: Deportes Concepción echa a Walter Lemma a dos meses de su llegada

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Últimos días para revalidar la TNE: ¿Cómo realizar el trámite y hasta cuándo hay plazo?

    Últimos días para revalidar la TNE: ¿Cómo realizar el trámite y hasta cuándo hay plazo?

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Barracas Central por la Copa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Barracas Central por la Copa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores

    Trama bielorrusa: 7º Juzgado de Garantía ratifica prisión preventiva del abogado Eduardo Lagos
    Chile

    Trama bielorrusa: 7º Juzgado de Garantía ratifica prisión preventiva del abogado Eduardo Lagos

    Democracia Viva: Corte de Antofagasta acoge alegaciones de Andrade, Pérez y Contreras y causa se trasladaría a Santiago

    Contraloría deriva a la justicia anomalías en Hospital de Temuco: padre e hijo médicos derivaban pacientes a su centro

    Hacienda posterga una vez más la publicación del informe clave sobre las finanzas públicas
    Negocios

    Hacienda posterga una vez más la publicación del informe clave sobre las finanzas públicas

    Kevin Warsh prestará juramento como nuevo presidente de la Fed este viernes

    La declaración de la agrupación de casinos online contra Polla: “Su objetivo es eliminar del mercado a los demás proveedores de apuestas en línea”

    “Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara
    Tendencias

    “Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Cómo la primera prueba de bomba atómica en 1945 creó un material completamente nuevo, según una investigación

    ¿Qué resultado le conviene a la UC en el partido entre Boca Juniors y Cruzeiro por la Copa Libertadores?
    El Deportivo

    ¿Qué resultado le conviene a la UC en el partido entre Boca Juniors y Cruzeiro por la Copa Libertadores?

    Escándalo en Inglaterra: la razón que provocó la expulsión del Southampton de la final por el ascenso a la Premier League

    En vivo: Manchester City enfrenta a Bournemouth con la meta de llevar la pelea por el título a la última fecha

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i
    Tecnología

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    David Beckham se une a Lenovo con campaña global de inteligencia artificial en el Mundial 2026

    Menos interrupciones, más contexto: cómo el Samsung Galaxy S26 busca acabar con el “ruido digital”

    “El Perú anda de mal en peor”: las íntimas cartas de Jorge Edwards y Vargas Llosa (y otros titanes de las letras)
    Cultura y entretención

    “El Perú anda de mal en peor”: las íntimas cartas de Jorge Edwards y Vargas Llosa (y otros titanes de las letras)

    FIC Valdivia abre convocatoria Cine Chileno del Futuro 2026 y suma nuevos premios

    Ruzzi regresa a Chile con concierto en Teatro Ictus

    Rodríguez Zapatero, el primer expresidente español investigado por corrupción: cómo el caso Plus Ultra puede golpear a Pedro Sánchez
    Mundo

    Rodríguez Zapatero, el primer expresidente español investigado por corrupción: cómo el caso Plus Ultra puede golpear a Pedro Sánchez

    Trump afirma que le ha dado a Irán un “tiempo limitado” para alcanzar un acuerdo

    Gobierno de Bolivia descarta implementar estado de excepción ante conflictos y denunciará ante la OEA un “atentado contra la democracia”

    La fiesta eterna de ABBA
    Paula

    La fiesta eterna de ABBA

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio

    Las hormonas son todo